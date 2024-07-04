中職／上半季各隊最佳進步球員 球迷請掌聲鼓勵

上半球季正式結束，球員們的成績可暫時做個總結，今年6隊都有表現較去年大幅進步的球員出現，不但有機會創下個人生涯單季最佳成績，更直接地對球隊戰力有所幫助，這些球員都應該獲得球迷的肯定。

統一獅 許哲晏

許哲晏是統一在20年第6輪選進的球員，去年春訓時表現優異，球季開始後卻未獲重用，只有9場出賽，比前一年更少，今年在林靖凱受傷後接手游擊的守備位置，5月的打擊率近3成，僅發生2次失誤，無論攻守兩端都成功補上缺口，目前已出賽46場，交出2成50打擊率、18分打點，首轟、首盜也都出現，有望打出生涯年，是統一上半季能封王的關鍵人物之一。

樂天桃猿 陳柏豪

陳柏豪去年因陳俊秀轉隊補償而被送至樂天，結果竟成為樂天的王牌終結者，至今已有20次救援成功。 聯合報系資料照片

塞翁失馬焉知非福，樂天去年季後留不住陳俊秀，卻在補償名單中挑選到陳柏豪，陳柏豪去年在中信只以後援身份出賽4場，今年轉戰樂天已出賽30場，防禦率僅1.50，奪下20次救援成功，領先第2名多達7場，如果繼續維持下去，有望拿下首座個人年度獎項，更重要的是為原本擔心缺少終結者的樂天帶來最實質的幫助。

中信兄弟 曾頌恩

曾頌恩今年打出大巨蛋中職首轟，是中信兄弟最讓人驚奇的打者。 聯合報系資料照片

曾頌恩是中信上半季最大驚奇，參與22年U23、23年冬盟等國際賽事後，在今年開花結果，上半季就出賽57場，站穩角落外野先發位置，4月是棒子最火燙的時期，單月有3成38打擊率、4轟、15分打點，5月的打擊率也近3成，上半季2成91的打擊率、31分打點、62支安打、7轟都排聯盟前10名內，也是年度進步獎的熱門人選。

富邦悍將 董子恩

在新人年創下初登場連續打席未被三振紀錄的董子恩，前3年由於守備外置重疊而沒有太多一軍出賽機會，今年在隊友受傷後成功補上球隊戰力缺口，44場出賽、173打席已是個人新高，上一軍初期在後段棒次打出超過3成打擊率的優異成績，6月8日首次扛第四棒至今仍有穩定輸出，目前的打擊率維持在3成14的高檔，只要補足打席數，打擊率可排到第5名，是富邦的火力在6月提升一個檔次的發動機。

味全龍 王維中

在味全大多數球員成績都不若去年的情況下，王維中重回先發後的表現還算不錯。 聯合報系資料照片

去年拿到重回中職後首座總冠軍的味全，今年大多數主力球員的表現卻都不若上季，尤其是在打者部分；要說比上季進步的球員，筆者選擇的是王維中，王維中去年因傷轉任中繼，出賽45場，投49又2/3局，拿到18次中繼成功；今年重回先發，出賽12場雖然僅有2勝4敗，但投球局數60又2/3局、3.26防禦率，已算是一個不錯的先發投手，尤其是在歷經5月的低潮後，6月先發3場的防禦率僅有2.14，且已連4場都是優質先發，本季先發及投球局數有望突破個人單季新高。

台鋼雄鷹 江承諺

台鋼雖是新球隊，但許多主力去年都在別隊有出賽紀錄，最大驚奇就是季前從統一交易來的江承諺；一直以來都是統一先發輪值的江承諺，去年卻僅出賽4場，今年來到台鋼成為王牌，11場先發、64又2/3局、4勝都是全隊最多，2.23的防禦率排聯盟第4名，1.16的WHIP也是個人單季最佳，如果繼續保持，有機會挑戰從13年加入中職以來的首次單季10勝，及繼15年後的二度投球局數破百。