中職／選秀都拚快速提升戰力 猿、龍逆勢拿潛力股成贏家

中華職棒季中選秀會於6月28日舉行，本屆共有51名球員獲得指名，其中包含24名成棒球員、23名應屆高中畢業生、4名旅外歸國好手。毫無意外地悍將率先指名張育成，本屆新科狀元也事先錄製好影片感謝富邦的青睞。雄鷹則是如同之前的預告，將吳念庭以榜眼身份收入陣中。

另外兩位旅外球員，最高曾到小聯盟2A的陳聖平在首輪第四順位被獅子軍挑走，將可彌補二游目前的空缺。曾是世界棒球12強賽防禦率王、勝投王及全明星球員的張奕，證明自己沒傷後，第二輪第一順位被富邦攔胡，無法續留目前自培所待的台鋼。另外備受關注的還包含在業餘隊7年的高塩将樹，成為首位採用「永田條款」進軍中職的日籍投手，被統一在第六輪指名。

富邦悍將／投打升級 力拼Win Now

力圖振作多年的富邦悍將本次選擇了4投1捕2內1外共計8名球員，其中前6輪都是挑選旅外或成棒球員，明顯是想拚Win Now。野手方面，張育成的到來當然可以替貧打的悍將打線增添火力，是下半季富邦最期待的即戰力援軍；至於選入U23國手盧柏華，可以避免去年連教練都要支援二軍的窘境。雖然悍將不缺投手，卻在2至4輪選入包含張奕、陳鐿中等3位成棒投手，可以增加先發及牛棚選擇，讓現在出賽數偏多的球員獲得休息。

台鋼雄鷹靠著交易及擴編組成不錯的外野陣容，但內野卻還不穩定，因此本屆選秀會中找來吳念庭坐鎮，打線再度提升不少。 聯合報系資料照片

職棒新兵台鋼雄鷹雖然打出比2021年味全龍首個半季更好的戰績，但雄鷹主要靠交易及擴編加入的球員打拼，實際新兵們出賽機會有限。他們這次雖只選入6名球員，但有僅有１位是高卒球員，目的莫過於讓完成度相對高的成棒球員幫助球隊快速提升戰力。他們的選擇包含吳念庭、宋柏翰及曾昱磬等內野手，除了可替貧打的打線加分，也看得出來有心讓除了游擊外的位子有更多選擇，找出更適合的先發人選。另外，第二輪指名的黃子豪被視為可成為王牌先發的好手，可與王柏傑等潛力股成為未來台鋼本土輪值之一。

中信兄弟／投手補現在 野手補未來

錯失三連霸的中信兄弟今年再度比照2022年選秀，大肆補強投手陣容，指名的11名球員中就有7位投手。對他們而言，任務必定是要快速補強投手戰力，因此二、三輪連續挑走伍立辰及陳冠穎，都是今年U23國手，有機會成為在本季就支援一軍牛棚的即戰力。另外他們還補上許庭綸及徐紹予兩位都是平鎮出品的野手，讓內、外野囤積更多潛力球員。

統一獅／備戰冠軍戰 補強即戰力

上半季跌跌撞撞拋下彩帶後，統一獅開始針對弱點補強，一共選入5投3內共計8人。在林靖凱受傷、黃勇傳離隊後，首輪挑選陳聖平是重要的大補丸，成為挑戰台灣大賽的關鍵補強。投手群則選入張宥謙、鍾允華及高塩将樹等球員，其中張宥謙是完成度極高的高中生球員，將成為統一持續打造投手王國的其中一員，鍾允華及高塩将樹則是被視為牛棚即戰力，不無機會本季就登板亮相。

雖然在選秀中排在第五順位，桃猿仍收下張趙紘及何品室融兩位高卒潛力球員，他們已是完成度高的半成品，相信很快可以成為樂天一軍戰將。 聯合報系資料照片

樂天桃猿季前大幅換血後，在這次選秀中跟其他球隊想靠著成棒球員快速提升戰力不太一樣，反而是持續囤積高卒潛力球員。他們將備受矚目的內、外野手張趙紘、何品室融都盡收入陣中，兩人不僅有潛力，完成度也不差，有機會下半季就支援一軍，一舉補上目前極為需要的兩個位置。桃猿過去農場養成表現不俗，這次還特別針對投手及內野手著墨，讓農場更有深度。

味全龍／厚實農場 持續囤積潛力股

龍隊雖然在上半季跌落到第五名，但並不急於快速提升戰力，而是依舊維持既有方針，持續厚實農場，寄望未來更加強大。 聯合報系資料照片

去年重返冠軍榮耀後，味全龍今年表現並不理想，但他們已不在像剛成軍時狂補成棒球員，而是跟桃猿一樣目光放在高卒潛力球員。如同葉總所述，除了首輪補強陣容較薄弱的外野手，挑走平鎮大物曾聖安外，其他沒有特定選哪個位置。這樣的策略，讓他們雖然是第六順位，但其實每輪所選都是一時之選，依舊可望達到厚實農場的效果。

各隊各取所需，樂天及味全雖然順位不佳，但在其他各隊訴求快速提升戰力，多挑選大專、業餘等成棒球員之時，趁勢厚實農場，策略反而更加高明。富邦則是豪賭一把，但狂補投手，亦可能會是網羅洋砲的契機。無論現在選秀後的評價如何，最重要的還是球隊的養成及個人的努力，未來才是見真章之時。