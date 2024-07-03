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史蒂文．關練出長打火力 成全聯盟最可怕核彈頭

聯合新聞網／ littlenosejiang
守護者外野手史蒂文．關過去以巧打能力見長，本季再開發出長打能力，非常有望入選生涯第一次的明星賽。 美聯社
守護者外野手史蒂文．關過去以巧打能力見長，本季再開發出長打能力，非常有望入選生涯第一次的明星賽。 美聯社

守護者隊能以6成以上勝率獨走美聯中區最大的關鍵，就是他們出色的團隊進攻表現，108的wRC+排在聯盟第10，而當中擁有亞裔血統的史蒂文．關（Steven Kwan）絕對功不可沒，本季不僅維持了一如既往的巧打能力，賽季至今敲出高達 .368的打擊率；更可怕的是，今年甚至還練就了長打能力，長打率攀升至 .535，附帶7轟、24分打點、 .961的OPS，究竟他的砲瓦是如何長出來的？

如果打開進階數據，會發現關的擊球初速依舊，約略落在時速86英里，不僅稱不上好，甚至是全聯盟倒數2%的後段班，這表示他的擊球力量壓根就沒有提升，實際讓他蛻變的，在於抬升的擊球仰角。

史蒂文．關的擊球初速依舊，約略落在時速86英里，不僅稱不上好，甚至是全聯盟倒數2%的後段班，這表示他的擊球力量壓根就沒有提升，實際讓他蛻變的，在於抬升的擊球仰角。 美聯社
史蒂文．關的擊球初速依舊，約略落在時速86英里，不僅稱不上好，甚至是全聯盟倒數2%的後段班，這表示他的擊球力量壓根就沒有提升，實際讓他蛻變的，在於抬升的擊球仰角。 美聯社

從今季的數據可以發現，關的擊球仰角從往年的10度上拉至13.8度，而這看似微小的改變，卻帶來成績爆炸性的飛躍。首先是滾地球率降至36.8%，飛球率上升至25.8%的同時，也轉換一部分比例成強勁的平飛球（28.8%）；除此之外，本季遵從「飛球革命」的關也更傾向拉打，以製造更強勁、更有機會形成安打的擊球，滾地球率來到生涯新低的36.8%，飛球則是最高的25.8%，這一切才造就了他高達 .320的預期打擊率，以及比以往更佳的長打產能。

在過去，速球系球種一直是關的罩門，上賽季甚至僅能繳出負值的Run Value；本季在更換擊球策略後，對戰四縫線直球能繳出高達 .395的打擊率及21.8%的扎實擊球比率（HardHit%）；另外，在對上如滑球、曲球等變化系球種，打擊率從去年的 .227，大幅進步到 .360；揮空率也從去年的17.7%下修至6.1%，而這也是他提升擊球仰角（9度至19度）帶來的一大優勢。

本季遵從「飛球革命」的史蒂文．關更傾向利用拉打，以製造更強勁、更有機會形成安打的擊球，滾地球率來到生涯新低的36.8%，飛球則是最高的25.8%，這一切才造就了他高達 .320的預期打擊率，以及比以往更佳的長打產能。影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

除了改變擊球仰角，關也在選球策略上做出了重大調整。不再僅僅依賴打擊技巧，而是更專注於選擇進攻好球帶內的球進行揮擊。這種策略使得他面對不同球種的對戰數據有了顯著提升。

最可怕的是，只要是投進好球帶的球，關基本上都有能力將其破壞——Zone Contact，也就是投手將球投進好球帶，關可是能製造高達97.1%的觸擊機率；而作為過去3年聯盟最難被三振的打者，關的揮空率（Whiff%）僅5.9%，這樣的進步幅度使得關在進攻端的威脅大幅提升，對戰投手基本束手無策。配合他頂尖的守備能力，他非常有機會入選生涯首次的明星賽。

MLB MLB專欄 史蒂文．關 守護者 美國職棒

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