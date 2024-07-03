中職／一片看衰下撐到最後 樂天狀況頻傳戰績卻比去年好

樂天桃猿從去年季後到今年季初可說是狀況不斷。球員部分包括主砲陳俊秀在內眾多前連霸主力轉隊，場下則爆發高層利用啦啦隊中飽私囊遭整肅的醜聞，另外桃園主場整修進度還落後，造成開季得舟車勞頓借用別人主場等等。在一片低迷的氣氛中，使得有許多預測評論裡，都不太看好本季樂天桃猿的表現，甚至在一些極端的看法中，還認為樂天有可能排在老五隊末尾，甚至是落後於新球隊台鋼雄鷹。

確實，樂天今年從熱身賽起，打起來就顯得跌跌撞撞。熱身賽時不管前面打得多好，但終結者不管嘗試用誰，都守不住最後一局遭逆轉翻盤。開季後，幾位洋投僅有威能帝表現得比較穩定，霸威斯和鈴木駿輔在壓制力、吃局數能力都不太行，本土王牌黃子鵬也陷入低潮，曾仁和則早早受傷，戰力出現極大的缺口。

投手不行，就靠打線爭取勝利，是大家對過往樂天球風的主要印象。但更要命的是，今年打擊表現也相當不理想，幾位主力打者如廖健富、梁家榮、朱育賢和林承飛等人都比較低迷，林立則因腦震盪休養一陣子，林子偉則是在看似狀況稍有起色後，又回到熟悉的傷兵名單，使得整條打線近乎瓦解。

但即使如此，樂天卻在上半季糾纏到最後才被淘汰，最終排在聯盟第二，勝率也比去年上下任一半季都還要好一些。樂天今年在團隊投打數據上，其實都排在六隊後段，因此容易給人有「比賽打得不太漂亮」的感覺，但若是檢視純粹的逐場勝敗，扣掉開幕戰的週末場，樂天經常都能保持單週2勝以上，僅有兩次單週1勝，單週全敗則是完全掛零。因此就連在球隊狀況比較低迷時，戰績都還是能維持在五成上下。

熱身賽老是放火的牛棚，反而成為進入正式比賽後樂天的贏球利器。 聯合報系資料照片

能夠頂住戰績的關鍵之一，還是在於今年樂天的牛棚表現相當稱職。陳柏豪頂住最後一局的空缺後，中間可以靠陳冠宇、王志煊等人接力，讓少數領先的比賽可以撐到最後。有了明確的勝利方程式，只要能夠拼到領先個一、兩分，起碼就很久機會守住勝場。本季樂天先得分的戰績高達19勝3敗（截至6月30日），非常能夠掌握得來不易的領先。打線方面，陳晨威則是為數不多的亮點，本來就有擊球能力和速度的他，今年連長打能力都發揮得不錯，才上半季就打出生涯新高的6轟。

既然球隊前期一堆問題，戰績都還是能夠守在一個程度，所以後續主力紛紛歸隊及回神，球隊戰績自然拉出一波尾盤。古久保教練曾表示，目前球隊的問題確實有在慢慢修正，如同前述熱身賽東倒西歪的牛棚，進到正賽後卻成為獲勝關鍵，這種修正力或許也是今年樂天的一大特色。畢竟過去曾豪駒教練時期，最被詬病地就是球隊順得時候雖順，然而一旦陷入低潮，往往缺乏能夠改善的作為，因此在尾盤容易失速。對誰的近況比較好、比較差，誰先發最有可能贏下眼前的比賽等等，掌握度也不夠理想。

樂天桃猿在古久保教練領軍之下，打出能夠逐步改善球隊問題的風格。 聯合報系資料照片

不過，樂天現在還是有一些可見的憂患。像是在投手調度方面有時缺乏應變，例如在小幅領先時大膽啟用非勝利組投手，結果被幾乎逆轉時，還是得操勞勝利組，結果就是沒省到投手，還差點賠掉勝利，也讓部分投手可能有過勞風險。另外，樂天二軍本季戰績排行墊底，特別是二軍換成過去被認為調打擊頗有成效的曾總帶隊，但現在團隊打擊成績卻是相當慘烈，這也造成上半季前中段，以及未來一軍主力可能受傷和低潮時，會比較缺乏可用的替代人選。

總結上半季，統一獅開季打出一波猛烈攻勢，一路獨居排頭到最後，但末尾也顯露疲態。相對而言，樂天和中信兩隻日籍教練執教的隊伍，則是在上半季有拉尾盤趨勢。而下半季富邦多了大聯盟級的強打張育成，衛冕軍味全也還是有一定的爆發力。台鋼則多了吳念庭，強化本來就不差的打擊火力，更有機會扮演程咬金角色。因此來到下半季賽事，半季冠軍及全年勝率的門票爭奪戰，勢必將越演越烈。