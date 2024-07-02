喬治重磅加盟組新三巨頭 76人「相信過程」最終試煉

雖然有不少傳聞，但自由市場開始沒多久，喬治（Paul George）就確定與76人以4年2.12億美元頂薪簽約，也正式宣告快艇五季的「2-13時代」劃下句點，快艇下一季戰力當然有損，但或許對球團來說，不全然是壞事，得到了多年龐大薪資壓力喘口氣的空間；相反地，對76人來說，就真的是賭上了「Trust the Process」的總冠軍最後一搏，這也幾乎會是喬治生涯最後一次拚冠的機會。

根據相關資訊，快艇原本還是期望說服喬治續約，但為了薪資結構考量，球團堅持只能提供低於頂薪的三年約，喬治方面則非四年頂薪、或至少非常接近頂薪的合約不可，雙方因為期待落差過大，甚至連談判都未曾真正展開，後續操作的差別，也就僅在於喬治會如何離開。

原先亦有傳聞，保羅（Chris Paul）有興趣前往勇士，勇士同樣渴望爭取他加盟，可以談先簽後換，據當時消息指出，這甚至已經得到柯瑞（Stephen Curry）跟格林（Draymond Green）的同意。

但一者快艇方面並不滿意勇士提供的包裹，二是勇士與快艇分別是本季豪華稅的聯盟難兄難弟，前者甚至壓力更大，也因此談判簽換的過程中，同時期望達成有利於減少團隊薪資的交易，這讓快艇更無法接受。

當先簽後換也談不出所以然，喬治陣營乾脆就直接放棄球員選項，快速地與76人簽約，讓營運總裁莫雷（Daryl Morey）帶點幸運地，完成多年前就曾經起心動念過的願望。

快艇在喬治宣布轉投76人之前，其實已先完成與哈登（James Harden）2年7000萬美元的續約，加上今年初已續約雷納德（Kawhi Leonard），趁著他參加奧運比往年提早開始夏日訓練，球團對於剩餘的雙核心還是有一定信心。

喬治(左)與雷納德(右)的搭檔最終還是一場空。 法新社

但同時間也不得不承認，在這個巨頭年代，快艇幾乎是關上了來年爭冠的窗口，不過與此同時，他們也以部分中產、預計3年3000萬美元的價碼，挖走獨行俠今年季後賽的先發得分後衛，讓快艇吃了不少防守苦頭的瓊斯（Derrick Jones Jr.）。

也在前火箭問題球員波特（Kevin Porter Jr.）的天賦與射術上賭了一把，端上兩年底薪合約附帶球員選項，儘管無法補上喬治的球星威能，但能以少上許多的薪資簽下兩位堪用角色球員，在擅長帶領綠葉團隊的哈登手上，或許還能打出驚喜。

對快艇來說，意義更重大的是，在喬治離去後，多年來的龐大薪資可望大幅解套。

根據資料，在最新簽下後衛鄧恩（Kris Dunn）、中鋒班霸（Mo Bamba），以及前鋒貝頓（Nicolas Batum）的鳳還巢後，快艇現有名單已超過15人，總額雖突破薪資上限，但離豪華稅（Luxury）門檻乃至超過豪華稅的第一道硬上限（Apron），都還有一段空間，這對於過去四年連續突破稅線，甚至已飽受累進制懲罰，四年總計光豪華稅就差不多繳交近4.34億美元的球團來說，無疑是一大福音。

事實上榮登全球前10大富豪多年的快艇老闆鮑默爾（Steve Ballmer），從不吝嗇為了拚冠的可能性花錢，「2-13時代」五年間薪資連同稅金合共已支出超過12億美元，卻總共只換來7輪季後賽，且最多打到西區冠軍戰。同時雷納德與喬治還僅僅於季後賽合體26場比賽，繳出13勝13負成績，其中雷納德今年季後賽只上了2場而已。

同樣砸大錢繳鉅額稅款，人家勇士至少還真的曾經奪冠，快艇的性價比著實不高，加上越趨嚴苛限制的新版CBA規定，也無怪乎球團寧願折損本季戰力，以及認賠當年交易喬治的龐大代價，這次亦有所堅持。

且看後續預估還會嘗試進行，關於塔克（PJ Tucker）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的交易，最終還能為球隊帶來什麼樣的戰力補充，以及能否真的完全中止豪華稅的惡夢。

倘若球隊重組與養成得宜，即將35歲的哈登與33歲的雷納德，縱使今年希望渺茫，在合約結束之前，快艇或許仍有衝擊分區冠軍甚至以上的機會。

回過頭來看戰力可望再提升的76人。在沒打算續約哈里斯（Tobias Harris），同時貝頓不回歸，且早在去年夏天就開始清薪資，有足夠薪資空間於今年搶大魚情況下，本就注定了球隊在市場上爭搶頂尖側翼的方向，得到喬治則無疑是能期待的最佳結果。

在健康前提下，喬治與76人兩大核心安比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey），的確是相當好的互補，也所以在喬治簽約後不久，費城也果斷地與馬克西完成5年2.04億的延長合約，確保三巨頭在未來幾年間的攜手。

THE NEW-LOOK 76ERS



STARTERS: Tyrese Maxey, Eric Gordon, Kelly Oubre Jr., Paul George, Joel Embiid pic.twitter.com/sGJPlUv5Zm — Basketball Nation (@nba_latest_) 2024年7月1日

眾所皆知今年76人最頭痛的問題，就是在兩大核心之後，缺乏有力的第三人，原本預設的第三人哈里斯，本季季後賽場均僅9分，讓安比德的場均33分與馬克西的29.8分，變成白忙一場。

喬治在過去幾年快艇生涯中，尤其是今年，最大的質變則是配合雷納德、哈登與衛斯特布魯克的持球打法，更多轉換無球打法，USG%是13年以來新低，效率卻是新高，eFG%、命中率、三分命中率與罰球命中率皆為生涯之最，場均還是能拿下22.6分，且精擅於Catch & Shoot，這對76人兩位年輕需要大量球權的主將來說，喬治既能打輔助，必要時又能切換成主攻手，完美的兩相宜夥伴。

對於喬治來說，畢竟也要邁入34歲，兩位年輕主力隊友能分擔更多的持球進攻，亦有助於減輕其體能損耗，並且更專注於防守對方主將，呈現雙贏局面。

不僅如此，76人差不多時間也使用空間中產，與去年合作愉快，季後賽實質第三得分點的烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）以2年1630萬美元完全續約，其中第2年球員選項，另外再給佐蒙德（Andre Drummond）一份2年1000萬美元合約，為安比德確保中鋒替補。

烏布瑞順利續留76人。 美聯社

此外，76人還以老將底薪迅速簽下先一步離開太陽的葛登（Eric Gordon），加上今年選秀會上以首輪第16順位挑進後衛射手馬侃（Jared McCain）目前陣中已有7位預計的輪替戰力與9位有約球員。接下來主要就看莫雷能否巧妙地利用里德（Paul Reed）合約簽換，為球隊引進更多戰力，或者裁掉他給想上車的自由球員敘薪空間。

但無論如何，莫雷還是有很沉重的再操作壓力，即使已確保一組饒富戰力的先發以及主要替補，對於球隊要撐過整個漫漫球季乃至季後賽，深度仍顯不足。

風光強力三巨頭的背後，是馬克西的薪資紅利就到今年為止，喬治的最後巔峰大概也就未來兩三年，安比德的合約則到2026-27年賽季，也就是說，76人預設奪冠的期限，就是這3年之間，3年後若未能達標，或者至少突破分區冠軍，很大機率就是推倒重來，而前後長達約15年的「相信過程之旅」也將邁向終局。

究竟喬治的颯爽加盟，又一次離開他曾號稱不會離開的球隊，能否於生涯結束前，為他與「Trust the Process」一圓冠軍夢呢？

但在此之前，我們確切可以感受到的是，隨著塞爾蒂克奪冠、尼克成功升級為「野貓四人組」，乃至76人贏得喬治芳心之後，整個大西洋組頓時成為全聯盟競爭強度最高的火藥庫，這點從國際賭盤這三隊囊括東區冠軍看好度前三、總冠軍看好度皆名列TOP5可見一斑。

邁向新賽季，恐怖的大西洋組內部競爭會是如何激烈？補強後的76人，又能不能衝擊想連霸的新王者綠衫軍？所有球迷都在拭目以待！