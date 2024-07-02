對症下藥補強不追求巨星 年輕雷霆逐夢踏實前景光明

在上個球季以23.9歲的平均年齡，成為史上最年輕拿下西區例行賽戰績第一的雷霆，在季後賽也打進第二輪，才以些微差距輸給了最後的西區冠軍小牛，甚至比起在西區決賽只拿下一場的灰狼展現出更好的競爭力，在主力核心都還年輕，還有極大成長空間的情況下，也讓人非常期待雷霆明年是否能以更好的競爭力，從西區脫穎而出。

交易吉迪 引進鐵衛

去年季後賽表現與例行賽落差最大的，肯定非吉迪（Josh Giddey）莫屬，例行賽還有25分鐘的上場時間，到了季後賽直接下滑到18分鐘左右，如果只看對獨行俠的系列賽，上場時間甚至只剩更少的12分鐘，在場上的功能性也已經漸漸被威廉斯（Jalen Williams）給取代，而且外線能力不佳與殘破的防守，更是吉迪在季後賽多數時間上不了場的最大原因。

而雷霆在球季結束後就開始跟吉迪溝通，準備讓他下賽季一樣從替補出發，但是在吉迪明確表示不想擔任替補，同時雷霆陣容有許多需要球權的球員，加上近幾年吉迪的無球技巧進步有限，雷霆也只好尋求其他解決方法，也造就了與公牛的交易，換來卡盧索（Alex Caruso）這個以三分與防守見長的球員，也讓吉迪到側翼人手較短缺的公牛，尋求先發的機會。

而雷霆在拿下防守大鎖卡盧索之後，可以說立即提升了他們的外圍防守以及更好的外圍投射品質，相對於需要大量球權的吉迪，已經很習慣和明星球員搭配且擅長無球作戰的卡盧索，顯然更契合雷霆的團隊需求。

雷霆送走需要大量球權的吉迪(右)，換來防守大鎖卡盧索。

選秀策略 瞄準未來

在近幾年瘋狂收集選秀權之後，今年選秀會上雷霆握有火箭的首輪籤，這個籤經過樂透後是第12順位，雖然本屆被認為是選秀小年，但樂透區的順位畢竟還是可以選入比較有期待感的潛力新人。

最終雷霆用這個順位選了來自塞爾維亞的天才控球托比奇（Nikola Topic），不太確定雷霆是否由於有信心選到托比奇，才這麼果斷的交易掉吉迪，這兩名球員的型態很相像，具備頂尖的防守閱讀、能傳球、打法很聰明，但是體能與投射能力是較大的缺陷，這賽季的三分球命中率僅30.7%，而且需要大量球權，無持球狀態下進攻威脅會大大降低。

不過對比已經在聯盟打滾幾年、且不願意從替補出發的吉迪，剛被選入NBA的新秀，應該更能接受替補的任務，但由於托比奇近期才因為左膝十字韌帶撕裂，正常來說手術後的恢復時間接近一年，復出後的狀況也還未知，可以預期雷霆這個選秀著眼的是更長遠的未來，下賽季的托比奇並不在雷霆的藍圖中。

除了托比奇以外，雷霆也在首輪末段跟巫師進行了一筆交易，取得巫師的首輪26順位選入大三球員瓊斯（Dillon Jones）。

雷霆用樂透順位選了來自塞爾維亞的天才控球托比奇。 美聯社

瓊斯去年在大學繳出了20.8分、9.8籃板、5.2助攻的全能表現。但是母校韋伯州立大學（Weber State）所屬的Big Sky分區屬於二級分區，整體強度與聯賽一級分區不在同一個層級，能轉換多少成績上NBA是個問題。

但是目前雷霆二當家威廉斯過去也是從同樣的二級分區被選入NBA，並且打出了非常亮眼的成績，應該也是雷霆願意在瓊斯身上下賭注的主要原因。

瓊斯身高6呎6吋，臂展達6呎11吋，有足夠尺寸的側翼身材，動態條件比較普通，最大優勢是強悍的防守，場均有2.0抄截，進攻主打切入，擅長製造身體對抗後的突破。

精準補強 相信養成

目前來說，雷霆的薪資情況非常健康，在進入自由市場前整隊核心除了亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）外，霍姆葛倫（Chet Holmgren）與威廉斯都還在吃新秀合約的紅利，另外年薪約1700萬的多特（Luguentz Dort）合約還有兩年，團隊薪資甚至離豪華稅門檻還有一段距離，仍有非常大的補強空間。

而在暑假以防守為優先的補強策略之下，目前雷霆和26歲長人哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）簽下三年8700萬美元的合約，這位去年紐約尼克的主戰中鋒以凶猛的拼搶與積極的防守而聞名，雖然數據不是特別出色，進攻能力也普通，但是不吃球權，能做好穩定的籃下接球吃餅任務。

更重要的是，哈爾特斯坦球風凶悍，防守能力優異，完美符合現在雷霆的補強策略；另外雷霆也順利留下維金斯（Aaron Wiggins）和喬伊（Isaiah Joe）兩名重要輪替，新的球季仍會是一支令人相當期待的年輕勁旅。

球風剽悍的哈爾特斯坦(左)將補足霍姆葛倫的缺陷。 路透通訊社

總之，目前雷霆很明顯還處於上升期，26歲的亞歷山大正要進入生涯黃金期，而威廉斯與霍姆葛倫兩位球員都還有可提升的空間，雷霆也為他們的成長投入信任票，並且期待過去兩年的高順位新秀傑恩（Ousmane Dieng）與華勒斯（Cason Wallace）同樣能夠成長為合格的先發，所以似乎沒有打算在今年休賽季強勢引入其他明星球員。

至於這樣的計畫能否成功，或後續會否有其他變化，可能要看自由市場與交易市場的整體連動來確定。但至少雷霆隊的未來，現在仍是一片光明。