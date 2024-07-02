馬刺簽下保羅 準備上演斑馬王朝首部曲？

39歲保羅被勇士裁掉，馬刺馬上用一分一年1100萬美元合約簽走保羅。保羅跟勇士還有一年3000萬美元合約（球隊選項），勇士在交易市場談了24小時沒有滿意報價，決定執行球隊選項，裁掉保羅。

馬刺這一步有幾個積極作為和用意

1、馬刺要為溫班亞瑪和團隊增加一名有豐富經驗和領導能力領袖。保羅上季在勇士場均9.2分6.8助攻，組織力還是水準以上，擋拆、節奏掌控清楚，除了投籃命中率下滑，進攻效率不穩定，場面控制和疏理節奏仍是高手，溫班亞瑪和馬刺年輕團隊需要一個場上和休息室導師，保羅無疑就是最適合帶隊領袖。馬刺教練波波維奇執教保羅，保羅為馬刺打球，這真的是歷史級畫面和組合。

保羅近年來給人已經很老了、球技大幅衰退了的印象，但內行人都知道他「老罔老擱會哺土豆」，在場上與休息室都還能帶給球隊很大的幫助。 美聯社資料照片

2、保羅還是很有市場價值與個人能力，就看球隊、教練怎麼用他。保羅新合約年薪1100萬美元，比瓦藍丘納斯的1000萬美元更高，湖人其實還有1290萬全額中產可用，巫師、湖人操作都有可議之處。213公分中鋒瓦藍丘納斯跟巫師簽下三年3000萬美元合約，巫師已經有兩個內線巴格利、何姆斯，都是中生代有功能性長人，看不懂他們還要砸錢簽瓦藍丘納斯幹嘛。這或許是瓦藍丘納斯在市場上能拿到最長最大合約，他的選擇沒有問題，巫師這支長年爛隊交易、簽約、選擇、決策真的很有問題。

湖人也需要一個能護框和保護籃板中鋒，但湖人一直把自由市場焦點擺在勇士射手湯普森身上，拿不下哈登，又沒有更好選項，湖人總管佩林卡真要加加油，這些年佩林卡還真沒有讓人眼睛一亮操作和交易。

3、對保羅來說，拿到千萬以上年薪，球隊也重視你的地位，遠比奪冠更重要更開心。39 歲生涯無冠保羅，拿老將底薪加入一支熱門爭冠球隊，全世界都以為這會是保羅生涯最後一兩年最好選擇，但我們都錯了，原來保羅還值得1100萬美元年薪，而且還能扮演馬刺場上場外、休息室老大。

馬刺需要保羅，還給保羅一分無法拒絕合約，這分尊重和禮遇更勝一切，也讓人更期待新賽季保羅帶領的馬刺會是什麼樣的球隊，保羅+溫班亞瑪會產生多大火花。

保羅最擅長的除了節奏掌控和組織，他更是擋拆大師，但上季勇士和今年馬刺打擋拆比例和戰術都不多，保羅能不能扭轉馬刺習慣性戰略和戰術打法，還是波波維奇另有創意，新賽季我很期待看馬刺比賽。

4、波波維奇今年應該會玩真的。波波維奇老爺子上季「玩」了一季，上半季給大前鋒索漢打控球，下半季再回給瓊斯控球，連續兩年都只拿到22勝，上季有場均21分、10籃板溫班亞瑪都沒影響戰力和戰績，甚至沒有進步。今年馬刺砸錢在待退老將保羅身上，老爺子或許會好好打一季，把馬刺帶到季後賽門口。

馬刺總教練波波維奇為了得到溫班亞瑪犧牲了一個球季，為了他找到定位且不揠苗助長，又犧牲了一個球季。現在找來保羅，就是不想再玩了，開始為未來的新馬刺王朝做好準備工作！ 美聯社資料照片

5、溫班亞瑪的打法和問題。我不喜歡跳投的溫班亞瑪，他有很棒投籃和手感，但上季投籃命中率4成6，三分命中率3成2，嚴格來說都不理想，擋拆順下攻擊太少，這可能是溫班亞瑪體型和身高弱勢，籃下進攻戰術不多，低位持球幾乎沒有，這都不是溫班亞瑪不擅長打法。

保羅能為馬刺帶來的就是穩定節奏、組織和擋拆，更重要的是幫助溫班亞瑪打出更好狀況和統治力，老爺子和保羅合體能為馬刺帶來多少驚奇，溫班亞瑪生涯第二季會有多大突破，一切都變得更有趣。