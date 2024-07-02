父子同隊圓夢讓詹皇願意減薪 湖人補強可能大幹一場

在季後賽翻車後，洛杉磯湖人隊2024年的季外補強是一系列驚奇，我不想說驚喜或驚訝，但我相信下季表現肯定不太一樣。首先，球團找來年輕、沒任何教練經驗的前球員瑞迪克（JJ Redick）掌兵符，NBA選秀會拿首輪第17順位選柯奈特（Dalton Knecht），還將話題滿滿的詹姆斯（LeBron James）兒子布朗尼（Bronny James）延攬。另外，還有多項操作顯示，接下來湖人將有大動作讓人期待。

首先，季外最重要的異動之一是羅素（D'Angelo Russell）執行球員選項留隊，湖人隊有可能以先簽後換的方式啟動交易。上周六，據運動員《The Athletic》網站的記者查拉尼亞（Shams Charania）率先報導，詹姆斯選擇跳出現有合約，打算與湖人重簽，背後目的據知是助隊節省薪資空間，於自由市場找外援。詹姆斯的經紀人、Klutch Sports的執行長保羅（Rich Paul）接受ESPN網站訪問，詹皇願意減薪的前提是讓球隊簽下「有影響力的球員」，據知檯面下有份名單：哈登（James Harden）、湯普森（Klay Thompson），以及瓦藍邱納斯（Jonas Valančiūnas）均在其中。而最新消息傳出是，湖人隊和湯普森正眉來眼去，雙方展現強烈的合作意願。

這不意外！因為湯普森在南加州長大，父親老湯普森（Mychal Thompson）1987年至1991年效力於湖人隊，現任球隊電台球評。現年34歲的他，顛峰時是金州勇士隊四奪NBA總冠軍核心之一，也是聯盟數一數二的射手。只是，就算他本人決定離開待了12年的北加州灣區，達拉斯獨行俠和洛杉磯快船隊也在追求，湖人未必百分百能簽下來。

根據詹姆斯的經紀人透露，願意以降低薪資的方式幫助湖人隊在自由市場補強，其中包括金州勇士奪冠陣容成員之一的湯普森(中)。 美聯社資料照片

或許有感湖人隊誠意，甚至動用選秀權讓父子同隊圓夢，詹姆斯用心欲協助球團擺脫薪資限制，他的減薪幅度超過1600萬美元，平均只拿約3300萬美元友情價。取而代之地，最可能和球團重簽一份兩年約，並保留2025-26年球季球員選擇權。消息人士透露。湖人還醞釀啟動交易釋放薪資空間，目標還是不要委屈詹皇。事件另一發展，是發生在湖人並未順利以中產條款簽下一名全明星或夠水準的先發，詹姆斯會與球團簽另一張頂級合約，雙方可望在7月6日賭城拉斯維加斯的美國男籃奧運訓練營前談妥細節。

無論情況如何，目前湖人隊處於絕佳的位置，有銀彈升級陣容、詹皇也會乖乖留隊，端視球隊補強程度而決定合約多寡，湖人副總裁兼總經理佩林卡（Rob Pelinka）如何打出一手好牌，各界都以放大鏡檢視，尤其過去一周多隊都動了起來，包括奧克拉荷馬雷霆、明尼蘇達灰狼、丹佛金塊、紐奧良鵜鶘隊均展開部署，湖人沒太多時間慢慢想。羅素的1870萬美元合約，為他們操作提供一定靈活性，再加上一、兩個首輪選秀權，以及八村壘、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）和文森特（Gabe Vincent）搭進去，湖人可以參與多筆交易。

湖人副總裁兼總經理佩林卡(左)手握大把鈔票，接下來怎麼變出戲法將充分考驗他的智慧。隨著西區列強紛紛動起來，未來幾天湖人應該會有大動作出現。 美聯社

目前的湖人陣容，還不足以從西區列強殺出，陣容中有太多漏洞特別是側翼。與他隊相比，在外圍高度、防守以及整體速度、運動能力都不足，去年季後賽出局後詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）均坦承球隊需要升級。只是，要怎麼操作仍有一定的複雜性，假設羅素、伍德（Christian Wood）、海耶斯（Jaxson Hayes）和瑞迪許（Cam Reddish）都選擇留下，支配下成員多達14人，怎麼賣怎麼買與騰出薪資空間，充分考驗高層智慧，湖人隊沒理由看著世仇波士頓塞爾蒂克隊高舉冠軍杯之餘，不在季外大幅改善現有陣容，我們就拭目以待吧！