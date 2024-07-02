挑戰旅外之路遇同樣問題 徐若熙比佐佐木朗希更嚴重

今年季前包括山本由伸及今永昇太等多位日籍投手加入大聯盟，引發諸多話題，山本在韓國海外賽首次先發就被震撼教育後漸入佳境，只不過6月中因右肩旋轉肌袖拉傷進入傷兵名單，預計要花數周時間才能重回賽場；今永則是在前9場先發奪下5連勝，防禦率僅有0.84，但之後表現開始校正回歸，無論如何，至少2人在大聯盟具備一定壓制力，這也帶出下一個挑戰大聯盟的日職投手會是誰的議題，羅德的佐佐木朗希不但被球迷認定，同時他自己也已明確表態想要盡快前往美國。

佐佐木在19年加入羅德後備受保護，新人年完全沒有在一、二軍出賽的紀錄，隔年在一軍拿到3勝2敗，防禦率只有2.27，這年的先發雖有11場，但間隔天數都超過10天，可見得羅德球團還是對這位日本至寶有特殊保護機制。

22年是佐佐木出賽最多的一年，20場先發投了129又1/3局，拿到9勝4敗，投出173次三振，三振率是非常優異的12.04，防禦率是2.02，這一年也創下完全比賽、連續奪三振等紀錄，不過整季下來依舊未能達到規定投球局數；隔年季前參加WBC，開季進入先發輪值，上半季先發12場，明星賽後再先發1場後，便因左内腹斜筋損傷休養近2個月，總計去年先發15場，成績雖是優異的7勝4敗，1.78防禦率，不過投球局數是不到100局的91局而已。

佐佐木朗希被認為是下一個有望挑戰大聯盟的日職投手，但續航力及身體狀況同樣是最大問題。 法新社資料照片

今年季前佐佐木成為全日職最晚簽約完成的球員，據傳就是由於挑戰大聯盟事宜，但終究還是趕上開季，交流戰前投出4勝2敗2.18防禦率的成績，但因上半身疲勞尚未恢復之故而下放二軍休養，6月8日再上一軍先發一場後再度因身體狀況被降到二軍，至此已近1個月未上一軍，目前看起來今年已確定無法一整季都固定待在先發輪值內，更不用說達到生涯首次的規定投球局數，體能狀況及續航力成為前往大聯盟之路上最大的石頭。

中職這名年輕強投也有著同樣的問題，他就是味全的徐若熙；徐若熙及古林睿煬是去年季後在國際賽場上被國外看見的兩大台灣年輕強投，但2人當時都與佐佐木都尚未能證明自已的體能及續航力，經過今年上半球季，古林已先發11場，投63又1/3局，拿到5勝1敗，防禦率僅1.99，而且至今身體沒有出現什麼大狀況，下半季如繼續維持，出賽場次、投球局數、勝場、三振數都有望創個人生涯新高，對未來的旅外路有很大的幫助。

去年季後同樣在國際賽上表現優異的古林睿煬，今年的投球局數、勝場、三振數都有望創新高，拚旅外之路一片光明。 聯合報系資料照片

徐若熙則還陷入跟佐佐木目前的泥沼中，甚至更嚴重，佐佐木近兩年因傷勢而休養的時間雖是以月為單位來計算，但只要能站上一軍投手板，投球局數及內容還是十分優異，去年的優質先發率是7成3，今年則是7成8。

而徐若熙生涯單季最多出賽是21年的20場、81局，那年是3勝7敗，22年開刀，23年復出只出賽5場，本季至今拿到3勝2敗，防禦率是2.98，帳面上的成績還不錯，不過10場先發僅投了48又1/3局，平均一場投不到先發投手所需負擔的5局，最長也只投到5又2/3局，等於是今年尚未投出任何一次優質先發(事實上生涯33場先發也僅有1場優質先發)，要達到120局的規定投球局數有相當難度，季中也曾因手臂肌肉緊繃跳過先發，身體狀況及續航力仍是難解的問題，也是徐若熙未來旅外路上最大的阻礙。