戰績奔向史上最爛 白襪卻有兩大巨投令人垂涎

眾所周知，大聯盟有紅襪跟白襪兩隻以襪為名的球隊。其中紅襪由於長久以來一直為大名鼎鼎的「貝比魯斯魔咒」所苦，又出過泰德．威廉斯（Ted Williams，大聯盟最後一位四成打者）、葉斯任斯基（Carl Yastrzemski，曾經拿過三冠王）及「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）等多位超級球星，當然還有最重要的——基襪世仇戲碼。以至於紅襪不只在美國國內享有高人氣，就連海外也吸引到不少襪粉。

反觀白襪，雖然跟紅襪同屬美國聯盟創建時的八大元老，球隊所在的芝加哥更是全美第三大城，但他們的人氣別說紅襪，甚至遠不及同城的小熊。對大多數球迷來說，白襪最大甚至是唯一的記憶點就只有耳熟能詳的黑襪事件（Black Sox Scandal）。

其實長達一百多年的白襪隊史也算多采多姿，只不過出名的似乎都以負面居多。除了黑襪事件外，白襪還曾搞出被球迷湧進球場大搞破壞的「迪斯可毀滅之夜」（Disco Demolition Night）以及球員在場上脫褲的知名鬧劇（註）。而白襪的糗事今年很可能又要再添一樁，因為大家都等著看白襪會不會超越1962年整季狂敗120場（40勝）的大都會，寫下大聯盟單季最多敗的新紀錄。

前白襪球員萊恩斯（Steve Lyons）曾在跑上一壘後上演脫褲秀，這位打球時瘋瘋癲癲的龍套球員退休後還長年擔任球評。影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

由於去年最終吞下101敗的白襪先是在交易大限前送走一大批主力球員，球季結束後除了簽下去年跑去韓職投出20勝的先發投手費德（Erick Fedde）外也沒做什麼明顯的補強，再加上春訓時又把王牌投手希斯（Dylan Cease）交易給教士，因此你知我知獨眼龍也知，白襪這一季是鐵了心的要擺爛。唯一出乎意料的是，隊上還有外野三劍客羅伯特（Luis Robert Jr.，去年銀棒獎得主）、希曼尼茲（Eloy Jimenez，曾拿過銀棒獎）與班寧坦迪（Andrew Benintendi，前年入選明星賽及拿過金手套獎）以及先發投手克里文傑（Mike Clevinger，連續三年12勝以上且防禦率低於3.11）等球星的白襪會爛得如此徹底。

白襪打線本季真是爛到極點，連去年打出38轟的古巴強打羅伯特到現在僅有9轟，而且打擊率還是非常離譜的.207。 美聯社

開季就吞下四連敗的白襪直到5月9日勝率(10勝28敗，勝率26.3%）才首次超越當年大都會的兩成五。之前將近一個月從未連勝過的白襪在五月初突然回神來了個四連勝，一度讓人以為挑戰最多敗紀錄無望。不過白襪沒有令大家失望，五月底馬上以創隊史紀錄的14連敗將勝率下修到23.8％（15勝48敗）。結束連敗後白襪試圖振作，在昨天擊敗同樣全力擺爛的洛磯後勝率又小幅回漲到27.4%，目前看來能否刷新紀錄暫時還算是五五波。

神奇的是，儘管白襪戰績是如此之爛，他們隊上卻有兩位令人稱羨的先發投手——其中一位就是前面提到的費德。目前戰績5勝3敗、防禦率3.23的費德順利將韓職的成功經驗帶回大聯盟，目前3.8的勝場貢獻值（WAR，資料來自Baseball Reference）正高居美聯第四位。無獨有偶，排在他前面的正好就是隊友克羅謝（Garrett Crochet）。克羅謝不僅WAR高，還是全大聯盟最會Ｋ的先發投手——不僅每九局三振次數（12.4次）遙遙領先全大聯盟，三振數也是美聯第一。

費德過去是國民隊投手，去年到韓職「進修」一年之後，今年再回到大聯盟，竟然控球變好了，三振也變多了！ 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

如果不是數字擺在眼前，實在很難想像敗場突破天際的白襪竟然擁有這一對傑出的先發投手。這兩位投手自然也因此成為大多數強隊垂涎的補強目標。而白襪高層就連當家球星羅伯特都能拿出來開價求售，克羅謝與費德當然更不在話下。只要價碼合適，白襪這一對左右投隨時可能換上別隊球衣。為了保護克羅謝的交易價值，白襪甚至還準備減少克羅謝先發時的用球數——因為第一年轉先發的克羅謝本季投球局數（94.1局）早已遠超此前生涯的總局數（73局）。目前已經傳出教士對克羅謝抱有強烈興趣，打算如法泡製交易希斯的先例，不過白襪自然是打著貨比三家不吃虧的算盤。

克羅謝本季三振能力大幅躍進，日前遇到水手的死屍打線，更是K得不亦樂乎！ 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

諷刺的是，白襪能否締造單季最多敗紀錄也跟這兩位投手息息相關。克羅謝與費德表現越好，目標季後賽的球隊就越有意願與白襪高層敲定交易。而兩人越早離開，白襪戰績也就越有可能一瀉千里。在強隊正為季後賽激烈競爭的同時，白襪這樣的爛隊竟能靠擺爛成為熱門話題，也算是大聯盟的一大奇事。