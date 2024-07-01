中職／夏日熱戰潛在高風險 二軍比賽應改成晚上開打

中華職棒二軍比賽長期都在下午2點進行，然而近年全球暖化問題愈來愈嚴重，二軍比賽都在南部打，南台灣不要說夏季，就連春、秋季都經常處於30度以上高溫，對於球員而言是嚴酷的考驗，中職是時候考慮改到下午5點以後開打了。

由於中職二軍比賽都在下午兩點打，賽程從4月打到9月，多數時間球員都頂著30幾度艷陽高溫熱戰，酷夏頂峰時期體感溫度甚至超過40度，近年不時出現球員中暑或身體不適的狀況，稍有不慎有可能會造成意外。

而且不要說二軍比賽了，一軍比賽即使在下午5點和晚上6點半開打，都有球員發生天氣過熱導致身體不適的案例，前幾天富邦悍將王正棠和樂天桃猿余德龍，就因中暑提前退場，余德龍甚至頭暈想吐，臉色慘白，隊友看到都嚇一跳。別忘了，余德龍比賽當天是在晚上6點半開打，即使如此依舊發生狀況，何況是下午2點「熱戰」，不可不慎。

國軍在操課前都有監測「中暑危險係數」，避免熱傷害的發生。但職棒比賽時間與強度更勝於國軍一般操課，更需要注意風險。 聯合報系資照片

除了選手安全問題，台鋼雄鷹總教練洪一中曾表示，中職二軍打下午的，球員在中午11、12點開始賽前練習，一直到比賽結束都非常熱，這樣的訓練和比賽品質肯定不好，沒有多少人受得了長期在高溫豔陽下劇烈運動。

當然，二軍比賽沒有安排在下午5點以後進行，絕對是經費考量，因為一場比賽開燈就要多支出數萬元花費，240場就要近千萬元，這絕對是一筆不小的開支。

為了省開燈的錢，讓年輕球員在容易中暑的環境下比賽，有研究的必要。 影片來源：中華職棒 YouTube官方頻道

然而，目前中職6球團母公司都屬大企業，各隊一年營運成本至少3、4億元起跳，也非常願意花在啦啦隊女孩應援上面，這些是球迷看得到的地方，球團投資回收效益顯而易見。

要強調的是，職業球員才是職棒的根本，二軍農場養成更是根本中的根本，如果每年各隊多撥出200萬元預算，把二軍比賽往後延至傍晚以後打，這樣年輕選手訓練和比賽的品質才能提升，也可將選手潛在的風險降到最低。

日前有一則新聞引發關注，2021年高雄有一支青少棒球隊選手練習時因中暑昏倒，送醫12天後宣告不治，該隊總教練與教練因過失致死罪，日前分別被判處4月及3月有期徒刑，均緩刑2年，令人遺憾。