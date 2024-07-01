日職／DeNA爭冠缺點火力 就等筒香嘉智華麗轉身

日本職棒本季的最重磅回歸當屬結束4年旅美生涯重返橫濱DeNA的筒香嘉智，在同屬中央聯盟的巨人及橫濱兩支球隊競爭之後，最後筒香嘉智於4月16日宣布將回到他最熟悉的母隊橫濱DeNA，重披橫濱時期的25號球衣，並簽下3年複數年合約。筒香2024年起前兩年的年薪皆為3億日圓，第三年則為變動制調整。

經過將近一個半月之後，筒香嘉智為橫濱帶來的效應如何呢？首先看看個人成績，筒香嘉智在5月6日首度登錄一軍，當天對養樂多的比賽就立刻以第六棒、左外野手的身分上場，是他相隔1673天再度踏上NPB球場比賽，這場比賽他立即讓主場球迷High翻天，八局下3比5落後的情況下擊出一支逆轉3分全壘打，幫助橫濱以6比5獲勝。並於6月9日對軟銀的交流戰擊出NPB生涯第1000支安打。

一回國就打出逆轉彈，筒香嘉智彷彿讓橫濱球迷盼到了「救世主」，不過攤開成績單，出賽35場，打擊率只有0.211，長打威力尚可有6支全壘打、18分打點，OPS0.742在橫濱陣中，與洋砲奧斯汀（Tyler Austin）0.955、宮崎敏郎0.805、牧秀悟0.800有一段距離。另外得點圈打擊率0.200也不理想，比較麻煩的是，進入六月之後筒香打擊率只有0.164，OPS從五月的0.829降到0.633，6月15日到6月25日連續4場16打數沒有安打，被三振高達7次之多，因此最近兩場比賽已經淪為代打。

在筒香嘉智加入之後，橫濱戰績22勝17敗（※至6月29日止），比他加盟之前的14勝16敗1和來得好，已經竄上央聯第二名，僅差第一的廣島3場勝差。不過橫濱打線並沒有一如預期的大爆發。

主要是牧秀悟、筒香嘉智、宮崎敏郎、佐野惠太以及洋砲奧斯汀（Tyler Austin）這個打線一字排開，雖然有重量打線的味道，不過卻缺乏速度以及機動力，對於得分效益並沒有加分，因此如何善用新人度会隆輝以及桑原將志等人，增加打線的破壞力，成了三浦大輔監督的一大課題。

筒香嘉智離隊之後的2020-2021年橫濱排名分別是第四、第六，都是B級，戰績明顯受到主砲離隊而波及。不過2022-2023年橫濱慢慢走出了筒香出走的影響，尤其是2023年打擊王宮崎敏郎以及2023年安打、打點雙冠王牧秀悟在陣，2022年安打王佐野惠太等個人獎打者，還有洋砲索托（Neftalí Soto）以及逐漸成長的外野手桑原將志，攻擊打線經過一番重整之後除漸成型。

2022-2023年橫濱都進入A級，分居第二、第三名，因此球隊正在逐步往上爬升的階段，若是反而因為筒香嘉智這名原四棒的加入而下滑，相信是橫濱球團以及筒香本人所不願見到的狀況，畢竟筒香回歸就是想體驗優勝滋味。這幾場比賽三浦監督做出調整，收到不錯的效果，雖然使得筒香嘉智的處境顯得尷尬，不過因為他的存在給對手帶來威脅，這些無形的效果存在是筒香對球隊另外的貢獻，橫濱球迷最期望的無非是筒香嘉智恢復昔日身手，帶領橫濱DeNA一路衝向他們期盼已久的優勝寶座。