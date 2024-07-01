快訊

任職華航逾20年…空姐懷孕被逼留職停薪 多加「1但書」成功討回薪水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／DeNA爭冠缺點火力 就等筒香嘉智華麗轉身

聯合新聞網／ Hiyan

日本職棒本季的最重磅回歸當屬結束4年旅美生涯重返橫濱DeNA的筒香嘉智，在同屬中央聯盟的巨人及橫濱兩支球隊競爭之後，最後筒香嘉智於4月16日宣布將回到他最熟悉的母隊橫濱DeNA，重披橫濱時期的25號球衣，並簽下3年複數年合約。筒香2024年起前兩年的年薪皆為3億日圓，第三年則為變動制調整。

經過將近一個半月之後，筒香嘉智為橫濱帶來的效應如何呢？首先看看個人成績，筒香嘉智在5月6日首度登錄一軍，當天對養樂多的比賽就立刻以第六棒、左外野手的身分上場，是他相隔1673天再度踏上NPB球場比賽，這場比賽他立即讓主場球迷High翻天，八局下3比5落後的情況下擊出一支逆轉3分全壘打，幫助橫濱以6比5獲勝。並於6月9日對軟銀的交流戰擊出NPB生涯第1000支安打。

一回國就打出逆轉彈，筒香嘉智彷彿讓橫濱球迷盼到了「救世主」，不過攤開成績單，出賽35場，打擊率只有0.211，長打威力尚可有6支全壘打、18分打點，OPS0.742在橫濱陣中，與洋砲奧斯汀（Tyler Austin）0.955、宮崎敏郎0.805、牧秀悟0.800有一段距離。另外得點圈打擊率0.200也不理想，比較麻煩的是，進入六月之後筒香打擊率只有0.164，OPS從五月的0.829降到0.633，6月15日到6月25日連續4場16打數沒有安打，被三振高達7次之多，因此最近兩場比賽已經淪為代打。

在筒香嘉智加入之後，橫濱戰績22勝17敗（※至6月29日止），比他加盟之前的14勝16敗1和來得好，已經竄上央聯第二名，僅差第一的廣島3場勝差。不過橫濱打線並沒有一如預期的大爆發。

主要是牧秀悟、筒香嘉智、宮崎敏郎、佐野惠太以及洋砲奧斯汀（Tyler Austin）這個打線一字排開，雖然有重量打線的味道，不過卻缺乏速度以及機動力，對於得分效益並沒有加分，因此如何善用新人度会隆輝以及桑原將志等人，增加打線的破壞力，成了三浦大輔監督的一大課題。

筒香嘉智離隊之後的2020-2021年橫濱排名分別是第四、第六，都是B級，戰績明顯受到主砲離隊而波及。不過2022-2023年橫濱慢慢走出了筒香出走的影響，尤其是2023年打擊王宮崎敏郎以及2023年安打、打點雙冠王牧秀悟在陣，2022年安打王佐野惠太等個人獎打者，還有洋砲索托（Neftalí Soto）以及逐漸成長的外野手桑原將志，攻擊打線經過一番重整之後除漸成型。

2022-2023年橫濱都進入A級，分居第二、第三名，因此球隊正在逐步往上爬升的階段，若是反而因為筒香嘉智這名原四棒的加入而下滑，相信是橫濱球團以及筒香本人所不願見到的狀況，畢竟筒香回歸就是想體驗優勝滋味。這幾場比賽三浦監督做出調整，收到不錯的效果，雖然使得筒香嘉智的處境顯得尷尬，不過因為他的存在給對手帶來威脅，這些無形的效果存在是筒香對球隊另外的貢獻，橫濱球迷最期望的無非是筒香嘉智恢復昔日身手，帶領橫濱DeNA一路衝向他們期盼已久的優勝寶座。

佐野惠太 日本職棒 棒球專欄 橫濱海灣之星 牧秀悟 筒香嘉智

相關新聞

中職／夏日熱戰潛在高風險 二軍比賽應改成晚上開打

中華職棒二軍比賽長期都在下午2點進行，然而近年全球暖化問題愈來愈嚴重，二軍比賽都在南部打，南台灣不要說夏季，就連春、秋季都經常處於30度以上高溫，對於球員而言是嚴酷的考驗，中職是時候考慮改到下午5點以

戰績奔向史上最爛 白襪卻有兩大巨投令人垂涎

眾所周知，大聯盟有紅襪跟白襪兩隻以襪為名的球隊。其中紅襪由於長久以來一直為大名鼎鼎的「貝比魯斯魔咒」所苦，又出過泰德．威廉斯（Ted Williams，大聯盟最後一位四成打者）、葉斯任斯基（Carl

日職／DeNA爭冠缺點火力 就等筒香嘉智華麗轉身

日本職棒本季的最重磅回歸當屬結束4年旅美生涯重返橫濱DeNA的筒香嘉智，在同屬中央聯盟的巨人及橫濱兩支球隊競爭之後，最後筒香嘉智於4月16日宣布將回到他最熟悉的母隊橫濱DeNA，重披橫濱時期的25號球

加拿大組成最強陣容出擊 美國奧運奪金的最大挑戰者

完美地結束了本季的總冠軍賽後，新科冠軍成員泰托姆(Jayson Tatum)，哈勒戴(Jrue Holiday)沒有太多暑假時間可放，他們今夏另一個重大目標就是代表美國隊出征巴黎奧運並奪下金牌。這次的

便當男孩的職棒夢 台南海事林易霆自律超越高中生

台南海事左投林易霆報名中職選秀，有望成為隊史高卒(高中畢業生)第一人，身為球隊該屆僅剩唯一左投，林易霆以身作則，自律性超越一般高中生。 來自台東的林易霆，自國小三年級加入太平國小打棒球，緣由竟是

表現不輸今永、山本 道奇菜鳥史東成新人王大黑馬

大谷翔平加盟洛杉磯道奇隊以前，最讓球迷感到興趣的是觀察藍軍人才輩出，無論誰因傷躺平，總有人脫穎而出成為少主。譬如布勒（Walker Buehler）、岡索林（Tony Gonsolin）、梅伊（Dus

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。