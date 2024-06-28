加拿大組成最強陣容出擊 美國奧運奪金的最大挑戰者

完美地結束了本季的總冠軍賽後，新科冠軍成員泰托姆(Jayson Tatum)，哈勒戴(Jrue Holiday)沒有太多暑假時間可放，他們今夏另一個重大目標就是代表美國隊出征巴黎奧運並奪下金牌。這次的美國隊可說是精銳盡出，在詹姆斯(Lebron James)，柯瑞(Stephen Curry)等人老早就喊話想打奧運的號召下，本屆美國隊將是近年來整體星度最高的一次。

美國隊2024年奧運男籃陣容極度夢幻，幾乎是所有頂尖球星全數上陣。 擷圖自美國男籃官方推特

但是，隨著籃球國際化的接軌，擁有NBA球星坐鎮不再是美國隊專利，能踏上奧運12支參賽隊伍窄門的國家個個都是來勢洶洶，好比剛公布國家隊訓練營大名單的加拿大，20名選手中就有12位NBA球員。去年世界杯領銜加拿大在銅牌戰擊敗美國的雷霆當家王牌亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)此次仍是球隊核心，世界盃銅牌成員也全數入選在陣。

另外，此次戰力最大升級就是金塊當家後衛穆雷(Jamal Murray)可望披掛上陣，溜馬後控球奈哈德(Andrew Nembhard)、國王前鋒萊爾斯(Trey Lyles)也都擺脫傷勢名列其中，甚至是過去和籃協傳出不合的維金斯(Andrew Wiggins)也有機會為國出賽。

穆雷(右)是當今NBA最佳射手之一，加拿大隊有他的加入絕對是如虎添翼。 美聯社資料照片

比起世界盃時的陣容，加拿大備戰奧運的這份名單更加豪華，訓練營的20人外，還有傷勢恢復未達比賽狀態的溜馬小將馬圖林(Bennedict Mathurin)、拓荒者夏普(Shaedon Sharpe)也將在訓練營隨隊汲取經驗，加拿大男籃如今的人才庫多到即使是NBA球員也未必是入選保證。像是多倫多暴龍前鋒布徹(Chris Boucher)就疑似在個人社群上對於沒受青睞而表達不滿。

遙想當年奈許(Steve Nash)正值巔峰之際也無法一肩扛起國家隊，那個時期的加拿大男籃的資源、被關注程度與人才庫可說是遠遠不及現在的黃金世代。

加拿大以世界男籃新興勁旅之姿在睽違24年後重返奧運殿堂，加上小組賽分組避開塞爾維亞、美國、法國與世界盃冠軍德國，已知預賽最大對手將是澳洲，另兩個名額將由分區資格賽產生，倘若唐西奇(Luka Doncic)最終有為國出賽，很可能兩席會分別由斯洛維尼亞與西班牙出線。

而加拿大在去年世界盃就曾以100：89擊敗斯洛維尼亞，88：85力壓西班牙，加拿大面對這兩隊並不懼怕，加上傳統強權澳洲、西班牙正值換血銜接期，戰力不如全盛時期那麼令人感到壓迫。相較之下，加拿大這支隊伍的成熟度正在上升，以這個分組籤運與他們所排出的豪華陣容，有機會在後續階段再挑戰強度更高的美國隊手上再次奪下勝利。

亞歷山大在2023世界盃表現非常優異，8場比賽場均24.5分、6.4助攻。 影片來源：FIBA YouTube官方頻道

加拿大後場有著亞歷山大、穆雷壓陣，鋒線上更不乏大鎖、搖擺人，世界盃表現精湛的布魯克斯(Dillon Brooks)、防守悍將多特(Luguentz Dort)、箭頭巴瑞特(RJ Barrett)，亞歷山大-華克(Nickeil Alexander-Walker)，這些在NBA真的上得了場的先發、輪替，面對他們在NBA每晚都在碰頭的眾家球星，如杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)、詹姆斯，泰托姆，愛德華(Anthony Edwards)都並不陌生。 即便牌子、或個人能力不如這些一線球星，但也是國際籃壇上能與美國抗衡的一時之選，甚至以團隊角度來看，給予球隊帶來的各方面專一型的功能或許還比這些球星更融入。

國際賽事中，美國隊是唯一沒有禁區優勢，但光靠著一群可怕鋒線在主導球賽的全明星隊，此次內線帶上戴維斯(Anthony Davis)、安比德(Joel Embiid)、搭配世界盃成員阿德巴約(Bam Adebayo)，這可以說是近年美國隊最強的禁區陣容，再者詹姆斯、杜蘭特、泰托姆也都可以打到四號位，前場與內線輪換不成問題。 反倒是雷納德(Kawhi Leonard)傳出傷勢不明朗以及過往紀錄讓人們對於他出賽渴望的態度存疑，對於他在美國隊陣中的重要性我反倒覺得是鋒線上最低的一位，若可以換將，肯定將雷納德換成如喬治(Paul George)、布朗(Jalen Brown)、布里吉斯(Mikal Bridges)等人同樣有防守，有進攻，又肯拚的前場。

美國在2023世界盃以以9分之差輸給加拿大，這次奧運精銳盡出，但不一定就能報仇成功。 影片來源：FIBA YouTube官方頻道

美國隊劍指五連霸，但去年世界盃的銅牌坐收，甚至東京奧運小組賽也曾敗給法國，美國隊不是無解強大的存在，各國籃球人才輸出交流頻繁，加上FIBA賽制對於NBA球員的不熟悉，只要美國隊稍有鬆懈，或是沒派出最佳陣容應戰，像是加拿大這種也滿是NBA球員的新興勁旅就很有可能強力的挑戰者對象。

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