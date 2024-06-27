投教親授指叉變速球 豪克由五號先發變紅襪新王牌

已連續兩季在美聯東區墊底的紅襪隊今年同樣不被看好，但他們目前以43勝37敗的戰績暫居美聯外卡第3的位置，可說令人相當意外。紅襪今年最重要的關鍵人物莫過於他們的新王牌豪克(Tanner Houck)，這個令球迷相當陌生的名字，現在的fWAR值是全聯盟之冠的3.6，並以2.18的防禦率暫居美聯防禦率王。他今年開季從第五號先發的角色出發，卻能夠搖身成為目前美聯塞揚獎的最大熱門，祕訣就在於紅襪新任投手教練貝利(Andrew Bailey)傳授的新武器—指叉變速球。

豪克是紅襪隊在2017年以第一輪第24順位選進來的球員，儘管有著選秀第一輪等級的天賦，但由於在小聯盟的成績並不突出，因此從沒入選過主要媒體的百大新秀，而矚目度也差了一截。他在2020年升上大聯盟，前三年他的定位較不固定，2021年雖以先發為主，但在該年季後賽的身分卻是後援投手，2022年他也是牛棚成員，甚至有8次救援成功。去年他又恢復輪值先發的角色，但防禦率卻高達5.01，似乎看不到光明的前途。

豪克在紅襪前三個球季都是先發、後援兩頭跑，直到去年球季才固定成為專職先發。 美聯社資料照片

本季紅襪隊找來貝利(Andrew Bailey)擔任新任投手教練，他可能是改變豪克一生的人。球迷對於這名字肯定不陌生，他就是2009年獲得美聯新人王的那位前運動家隊終結者，也曾在紅襪待過兩季，卸下球員身份後轉任教練，2020到2023年擔任巨人隊投手教練期間，成功將高斯曼(Kevin Gausman)、洛登(Carlos Rodon)和韋柏(Logan Webb)調教成陣中王牌，如今豪克又成為貝利指導下的傑作。

過去豪克只有滑球和伸卡球這兩種主要球路，偶爾才會搭配指叉球，然而他原本投的是傳統將球夾在兩指間的指叉球。今年貝利指導豪克將其傳統指叉球的握法改為接近圈指變速球的握法，他這顆新練的指叉球亦可稱為指叉變速球，也讓豪克徹底脫胎換骨。

紅襪投手教練貝利(左)2009年在運動家時以6勝3敗、26救援成功、防禦率1.84拿下美聯新人王。他生涯在大聯盟出賽265場全是中繼和救援，但他擔任投手教練後卻能將豪克改造成王牌先發投手。 美聯社

由於豪克去年表現並不理想，因此今年開季只能擔任第五號先發，但他靠著原本就相當出色的滑球與伸卡球，加上這顆最新武器指叉變速球投出令人驚豔的成績。他目前的成績為7勝5敗、103.1局、2.18防禦率、8.8三振率、1.57保送率、5.61三振/保送比、0.97WHIP與3.6fWAR，其中fWAR為全聯盟第一、防禦率為美聯第一、保送率為全聯盟第5、三振/保送比與WHIP分別為第8與第10。豪克的保送率由去年的3.5大幅進步到本季的1.6，主審判定好球率20.7%更是高居全聯盟榜首，除了代表他的控球相當精準外，也顯示他能夠將球控到邊角以混淆打者出棒的判斷，這也是他今年能夠蛻變的主因之一。

豪克的三大球路滑球、伸卡球與指叉變速球用量分別為42.5%、30.9%與24.7%。他的滑球過去就常被拿來與前隊友塞爾(Chris Sale)作比較，今年的用量則排在全聯盟第3，而根據fangraphs網站，他的滑球投球價值14.8高居全聯盟第2，僅次於塞爾，這也是他在兩好球時最常使用的極品決勝球。而豪克今年發展出的第二決勝球指叉變速球也是極品，其投球價值7.6亦排全聯盟第2，讓打者揮空率13.42%甚至比滑球的13.3%還要高，引誘效果奇佳。

豪克的滑球和指叉變速球都極其難打，搭配使用真的讓眾多強打頭暈。 影片來源：美國職棒官方網站

而豪克均速93.6英里的伸卡球毫無疑問是他製造滾地球的武器，其投球價值3.0排全聯盟第20。他的滾飛比2.25與打者擊球仰角4皆排全聯盟第5，平均每局投球數14.89排在第12，被全壘打率0.17更是美聯榜首，這都是他這顆伸卡球所發揮的作用。

豪克談論他今年球季能投得這麼好的原因。 影片來源：美國職棒官方網站

由投手教練貝利傳授一顆指叉變速球，就能讓原本只有輪值後段水準的豪克搖身成為王牌投手，甚至還有可能拿下塞揚獎。而在貝利的指導之下，紅襪投手團隊防禦率由去年的4.52大幅進步到3.54，名次也由全聯盟第21進步到第6，fWAR值排名更從第20進步到第2，目前紅襪團隊投手fWAR值11.2僅次於費城人隊，在美聯則排在第一位，可說是好的投手教練帶你上天堂的絕佳典範。