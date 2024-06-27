表現不輸今永、山本 道奇菜鳥史東成新人王大黑馬

大谷翔平加盟洛杉磯道奇隊以前，最讓球迷感到興趣的是觀察藍軍人才輩出，無論誰因傷躺平，總有人脫穎而出成為少主。譬如布勒（Walker Buehler）、岡索林（Tony Gonsolin）、梅伊（Dustin May）等，他們的成績不是中規中矩，而是出類拔萃。今年，當日籍投手山本由伸因肩傷休兵之際，道奇隊又有一位超級新人史東（Gavin Stone）適時填補戰力，甚至有機會問鼎國聯年度新人獎。

上周四，道奇隊客場對科羅拉多洛磯隊拿下系列賽，球隊最大收穫是史東，他靠實力證明自己是可靠輪值。開季至今投了80局，14場先發繳出8勝2敗、防禦率3.04，出色表現讓外界徹底忘記上季防禦率9.00的菜鳥，彷彿成為陣中投手主力。從歷史觀之，道奇隊總能在名單中找到挺身而出的新人，至目前為止就是史東，即使是在高海拔的投手墳場庫爾斯球場（Coors Field），他僅稍微修正過往以伸卡球為主的策略，頻繁混用四縫線快速直球、變化球，繳出5.1局7次三振2分責失佳作，順利取得第8勝，頓時媒體版面驟增，各界預測史東取代今永昇太奪新人獎的可能性。。

史東能在投手墳場通過考驗，可以看出他是相當聰明的投手。 影片來源：美國職棒官方網站

這並非空穴來風，因為史東最近相當搶眼，強到徹底愚弄打者。過去7場先發投了42局5勝1敗、防禦率2.57，賞打者36張老K。總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「他（史東）沒有太大改變，只是走出去做自己工作。」他進一步解釋：「我認為任何一位先發投手，需要做到就是讓打者出局、控好球、必要時三振對手。在這方面，史東都做到了！對洛磯隊前5局內容無懈可擊，以我觀察他今後會越來越好。」當然，全隊上下都看到他先發穩定度，若維持這種效率，很有可能在菜鳥年入選全明星，而這是外界開季前沒意料到的事情。

羅伯茲說：「開季前我不會跟你打賭！但你看看過去三個月史東的表現，如果這（入選全明星）真的發生，那真是實至名歸。」截至24日為止，史東防禦率國聯排第13位、8場勝投居冠，全聯盟新人勝投僅次於紐約洋基隊的希爾（Luis Gil）。全明星賽票選還在進行，有鑑於道奇隊是人氣強強滾隊伍，誰都說不準史東會不會於7月16日德州的阿靈頓亮相。

史東的好表現全隊看在眼裡，相信他有機會在夏天的全明星賽登場，亦有可能一舉摘下國聯年度新人獎。 美聯社

同隊老大哥弗里曼（Freddie Freeman）亦不吝惜稱讚小老弟：「他正在變成那種（強大主宰力）的投手，每次出場時你感覺有贏球機會。」最近5場先發，史東有4場貢獻多達6次以上的三振，這是一個明顯的進步。羅伯茲認為，去年史東還在尋找自己，今年春訓他開始調整，逐漸表現出不同球風，並將好表現延續到例行賽。面對稱讚，以及本季大幅成長的打者揮空率，史東淡然回應：「這可能是牛棚訓練中，麥克吉尼斯（Connor McGuiness）、普萊爾（Mark Prior）兩位投手教練和我投入的成果。」本季，他的伸卡球、變速、卡特和滑球均有所進步，這給予其更大信心與打者周旋。

去年上大聯盟時，史東的武器庫不外乎三種：四縫線、滑球和變速球，偶爾混用曲球，這不足以迷惑打者，季末嘗試二縫線快速直球，但仍存在過於依賴變速球的問題。2023年球季，右打對史東的打擊率高達3成51、長打率6成49，即使換左打也有3成22和5成42長打率，主要是史東球種選擇不多，對左打用拿手的變速球剋敵比例偏高，對右打變速球頻率減半。此舉若在小聯盟綽綽有餘，但上來後經常遭致命一擊，顯然需要一顆對右打的新球路，也就是日後練成的滑球。

史東日前在洋基主場也有5.2局6K的優異表現。 影片來源：美國職棒官方網站

史東上季就已經開練，這段時間滑球從均速86英里提升到超過90英里。隨著一次又一次與打者對決，滑球逐漸得心應手成關鍵武器，據FanGraph的Stuff+指標，本季史東顯示最出色的就是滑球，128這數字指標與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的曲球接近，並高於山本由伸任何一個球種，2024年投出100顆滑球以上的投手中排行前20％。相比2023年那個生澀新人，如今是脫胎換骨，手握8勝的史東還有一段路走，無論年度新人獎是否手到擒來，若能在其他投手傷癒歸隊前維持戰力，就已經是莫大功勞。