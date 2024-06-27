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新南向觀光走味 東南亞4國「樓鳳」流竄全台

便當男孩的職棒夢 台南海事林易霆自律超越高中生

聯合新聞網／ 王婉玲
台南海事林易霆自律性高，準備挑戰中職選秀。 新北國際城市U18棒球邀請賽資料照片
台南海事林易霆自律性高，準備挑戰中職選秀。 新北國際城市U18棒球邀請賽資料照片

台南海事左投林易霆報名中職選秀，有望成為隊史高卒(高中畢業生)第一人，身為球隊該屆僅剩唯一左投，林易霆以身作則，自律性超越一般高中生。

來自台東的林易霆，自國小三年級加入太平國小打棒球，緣由竟是因為「便當」，當時教練提到加入棒球隊就有很多便當可以吃，因而讓他誤打誤撞開始棒球路，國中畢業最快球速約120公里，加上身材較瘦，並沒有特別顯眼，高中一開始往花蓮玉里高中打球，但念了一學期自覺不適應，高一下轉學到台南海事，也築起了他的選秀夢想。

「他一來就跟我說第一目標就是選秀」，台南海事總教練田家銘說到，於是幫他規劃了每個階段目標，高一幾乎沒什麼比賽，先提升身體素質，到高二希望他極速140公里，高三則是均速140公里，現在看來都有達到。

林易霆剛到海事時，最快球速約130公里，是全隊最快，對其他投手有刺激效果，田家銘表示，他來海事讓投手戰力提升，不僅教練開的訓練菜單做完還會加強，也會跟體能教練、防護員請教該怎麼提升自己，「像是他不喝甜的飲料，油炸食物不怎麼吃，為了增加肌肉量，有段時間只吃雞胸肉、喝豆漿，其他人看到有效，也會跟進。」

林易霆去年底骨刺開刀休息三個多月，歸隊第一球就投出142公里，最快145公里，這段時間特別強化身體素質，加上重訓，球的尾勁變好，轉為三振型投手，其中武器變速球被教頭喻為「極品」，「出手方式跟直球幾乎一樣，可以讓打者判斷錯誤揮空」，林易霆在玉山盃榮獲明星球員獎─最佳投手，選秀被教頭看好挑戰前三輪。

台南海事林易霆(左一)在玉山盃榮獲明星球員獎─最佳投手。 中華棒協提供
台南海事林易霆(左一)在玉山盃榮獲明星球員獎─最佳投手。 中華棒協提供

其實林易霆是田家銘三年前重新執掌台南海事兵符的第一批選手，且是唯二外縣市球員，田總提到，這一屆三個左投，只剩林易霆還繼續朝著目標前進，「三年前一開始只有18人，也沒有資源，希望這批高三能將傳承做好，林易霆很窩心，他是副隊長，也是球隊靈魂人物，幫忙教練帶好團隊。」

除了林易霆外，台南海事今年還有身高逾190公分的投手邱冠傑投入選秀，兩人都有機會實現職棒夢，田家銘說，兩人無論球技、品行都可以掛保證，今年台南海事有機會培養出職棒選手，希望往後能打出「海事出品，品質保證」的招牌。

台南海事今年還有身高逾190公分的投手邱冠傑投入選秀。 新北國際城市U18棒球邀請賽資料照片
台南海事今年還有身高逾190公分的投手邱冠傑投入選秀。 新北國際城市U18棒球邀請賽資料照片

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