中職／衝太快卻後繼乏力 獅隊要小心去年悲劇重演

回顧中華職棒2023年上半球季，在經過激烈的廝殺後，最終由擁有外野三帥及強大外援軍團的統一獅脫穎而出。然而獅子軍下半季卻判若兩隊，不但勝率不到5成，還差點墊底，最後連年度第一都丟失。從原本一片看好到最後虎頭蛇尾，在季後挑戰賽還被橫掃，讓餅總都丟出辭呈。

今年球季獅隊重振旗鼓，除了找回昔日十分倚重的勝騎士及布雷克外，最重要的是改變了外援配置。他們把另一名洋投放在牛棚，讓裴瑞茲及陳韻文搭配，有與「富岳連線」互別苗頭的意味。另一方面，他們降低先發輪值對外籍投手的倚賴，想要避免前幾年季末洋將崩盤，造成戰力受損的窘境。因此本土勢必需要扛起更多責任，偏偏去年的一哥胡智爲受傷，還好他們仍有古林睿煬、備受矚目的林詔恩，以及交易來郭俊麟。

林詔恩開季的恐怖壓制力，是打造猛獅的Key Man之一，但他病後體能變差，對球隊先發戰力造成極大影響。 聯合報系資料照片

在打擊方面，獅隊主力球員的打擊率幾乎都高於聯盟平均值，超過3成的打者更是比其他隊多一倍。更重要的是，去年季後賽因為老將低潮，小將經驗不足不敢用，今年則大幅度讓更多球員加入輪替，包含林佳緯、許哲晏、柯育民等都獲得不少機會，期待可以找到下一個邱智呈。

無論投、打的策略都有所改變，獅隊的先發名單不再死板，球員間也更有競爭，讓球隊一開季就維持巔峰，一直到5月中都還維持7成勝率。開季一度曾打出18勝5敗，獅隊早就被認為上半季可以輕鬆拋下彩帶，然而天不從人願，他們又出現後繼乏力的情況，甚至還曾出現單週5連敗，而且其中對手包含原是打來最得心應手的台鋼雄鷹，勝率一路下滑。加上對手開低走高，樂天及中信兩個日籍教頭執教的球隊，展現永不放棄的武士精神，戰績步步進逼，讓獅隊還必須派出洋投車輪戰，才在倒數第3場終於封王。

今年上半季統一獅出現後繼乏力主要的問題仍是先發投手，除了勝騎士、布雷克及古林睿煬非常稱職外，郭俊麟、林詔恩都出現一些狀況，推出老將潘威倫不但止不住火，還燒得更旺。相較於被交易離隊的江承諺場場好投，換回的郭俊麟就相對不穩定，只有轉隊前幾戰表現較出色，但很快他昔日「一局爆」及「續航力不足」的老問題又再度出現，固定先發就如同未爆彈。

林詔恩一度戰績4勝0敗，防禦率只有1.24，但在感染A型流感後，表現大幅下滑，4場出賽是0勝2敗，防禦率高達10.13，只好提前讓他關機，備戰下半季。潘威倫早已不在獅隊未來藍圖，但以他的地位及貢獻，球團與球迷當然都希望讓他拿下150勝榮耀後再引退，只是假先發拿下149勝引發熱議後，教練從善如流讓他頂上先發的空缺，只是年齡加上戰績壓力，反而讓他吞下連敗。

原本獅隊計畫在不影響戰績的情況下，能協助潘威倫挑戰個人150勝里程碑，結果戰力吃緊，潘威倫還必須支援先發輪值，體能下滑加上壓力影響，沒有收到好的效果。 聯合報系資料照片

統一原本穩定的牛棚，在大將裴瑞茲出現傷勢後，也開始出現問題。除了陳韻文外，他們還有李其峰、劉予承、邱浩鈞、辛俊昇等眾多選項，帳面上成績不差，實際上都還是有控球的問題，常會有堆壘包的狀況，沒辦法讓教練團完全信任。投手的問題讓統一在6月中決定更換投手教練，希望能夠有所改善。

實際上，統一打擊群也有些隱憂，不過他們板凳深度夠，包含潘傑楷、許哲晏頂上內野，讓他們因為球員受傷造成的影響減到最小。然而先發投手的問題困擾獅隊已久，昔日備位人選江承諺及施子謙都已轉隊，二軍也看不出來有誰可頂替一軍。獅隊上半季衝太快，投手群卻後繼乏力，拋下彩帶後，教練團恐怕只能高興一天，要想想如何改善，才不會讓去年的悲劇重演。