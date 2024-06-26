用八彩變化球彌補球速不足 老將盧戈變身王牌先發

自2015年奪冠後就長年積弱不振的堪薩斯皇家，今年戰績大幅躍進，目前在美聯中區以43勝37敗排名第三，頗有機會在睽違八年後再次晉級季後賽。這除了要歸功於24歲明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）的超水準表現外，去年季末在自由球員市場簽下的先發投手盧戈（Seth Lugo）也居功不小。盧戈目前不僅10場勝投領先全聯盟，防禦率（2.42）、投球局數（104）、WAR（3.6）也在美聯名列前茅。這位34歲、在大聯盟已經打滾九年，名氣卻不大的投手，是如何成為皇家今年的當家王牌？答案就在他的「八彩變化球」。

盧戈是紐約大都會農場出身，2016年登上大聯盟，生涯前幾年在大都會先發、後援兩頭跑，自2018年開始，擔綱大都會勝利組的牛棚大將之一，是球隊非常倚重的佈局投手和代班終結者。2023年球季，盧戈以一年短約加盟教士，身份轉為全職先發，總共先發26場、為球隊吃下146.1局，防禦率是非常夠水準的3.57，而這樣的表現，也讓他在季末爭取到與皇家的三年4500萬美元合約。

盧戈的球威平平，速球均速只有92英哩，但他武器庫的花樣一年比一年多，也讓他從一個堪用的先發投手和牛棚要角，進步成頂級先發。根據官網Statcast的資料，盧戈在2016新人年時，就已經有五種主要球路：伸卡球、四縫線速球、滑球、曲球、變速球。去年在教士轉任專職先發後，又加入了橫掃球（sweeper）和滑曲球（slurve），今年在皇家又加入了速球系的卡特球，武器庫中的選項多達八種球路，而最常用的四縫線速球（23.2％）和伸卡球（21％）使用頻率都不超過四分之一，讓打者難以預測。

盧戈球速不快，但各種球路都有，又不太重覆投，讓對手很難猜中下一球投什麼。 影片來源：美國職棒官方網站

根據《The Athletic》記者Jayson Stark 和 Eno Sarris近日的一篇報導，盧戈說明為何他需要投這麼多不同的球路：「如果打者能有效攻擊四縫線和二縫線速球，那麼他也能有效攻擊卡特球的機率有多大呢？可能性是很低的。而如果他真的都能打這些速球系的球路，他大概不會打變化球。把這些不同的球種，在不同的狀況、不同的打席混合使用，打者無法預測我會投哪一顆球。」

當然，能投好這麼多種球路、控在想要的位置，並不容易，但像盧戈這樣的投手，在近年來確實越來越多。教士的日籍投手達比修有向來被認為是「球種之王」，Statcast顯示他今年常用的球路就多達八種（實際可能更多），藍鳥投手巴塞特（Chris Bassitt）也有八種，而勇士投手弗里德（Max Fried）、教士投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）也都用了七種球路，今年球季球路達五種以上的投手更是多不勝數。當投手的武器庫越來越豐富，打者要取得好的成績也就更為困難。對打者尤其困難的是，越來越多投手使用兩種、甚至三種快速球系列的球種（四縫線、伸卡、卡特），這些不同種類的速球速差不大但軌跡不同，打者要辨識出球路軌跡極為不容易，要打得好也就更為困難。

達比修有(左)是最擅長投各種變化球的高手，而且他從不吝於與隊友分享投法，不知盧戈是不是在去年跟他同隊時學到不少密技？ 美聯社

球種使用更為多元的結果，就是整個聯盟的進攻數據下滑。今年球季到目前為止，全聯盟平均打擊率（0.242）、每場單隊得分（4.35）、每場單隊安打（8.13）都比上一季顯著下降，而長打率（0.392）、OPS（0.704）、每場單隊全壘打（1.06）更是2015年以來最低。

像大谷翔平這樣的打擊高手，生涯對盧戈6打數都沒有安打，還打了一支雙殺打。 影片來源：美國職棒官方網站

別忘了，去年大聯盟才大幅修改規則，其中禁止內野防守佈陣這一項，理應是要讓打者更容易打出安打、增加比賽的刺激度。沒想到，打者的好日子只維持了一年，投手進化太快，球速越投越快、武器越來越多，讓聯盟的攻守平衡持續往防守方傾斜。雖然球迷都很清楚，棒球是個高失敗率的運動，但今年球季大聯盟平均進攻三圍僅是.242/.311/.392，對於喜歡看打擊戰的球迷來說，要看到你來我往、砲火猛烈的大聯盟比賽，機會真的比過去少很多。