日職／台將僅剩宋家豪苦撐 核爆後下放迎來一軍空窗期

台灣旅日投手宋家豪在21日對火腿的比賽中繼投1局，被打出包括滿貫砲在內的4支安打及投出2次保送，狂失6分，隨即在23日被下放調整，這是他今年首次被降到二軍。

日職兩聯盟的交流戰在18日全部結束，樂天在18場比賽中取得13勝5敗，以高達7成22的勝率，奪下隊史首座交流戰優勝，也讓樂天從第5名敗多勝少的戰績，交流戰結束後提升到第4名，且勝率也到達5成，目前與第3名的羅德僅剩下1場勝差，這是許多球迷在1個月前想像不到的。

樂天之所以能在交流戰打出好成績，主因就是投手的表現，交流戰開始前樂天是洋聯團隊投手防禦率唯一破4的球隊，投手群在交流戰卻投出團隊2.29防禦率的優異內容，其中先發是2.56，後援更是只有1.74，完全變成另一支球隊，先發輪值中分別拿到3勝及2勝的藤井聖及內星龍，2人的防禦率都在2以下，年輕王牌早川隆久先發3場雖僅有1勝，但3場都是優質先發，防禦率只有0.39。

牛棚方面更是確立了7局酒居知史、8局宋家豪、9局則本昂大的勝利方程式，宋家豪在交流戰出賽7場，拿到4個中繼點，防禦率只有1.35，對球隊首座交流戰優勝有著很大的貢獻，不過他在近期的4場出賽都被打出安打，14日曾失分，21日更核爆丟了6分之多，讓他下二軍休息調整是明確的決定，但這也形成目前沒有任何一位台灣選手在日職一軍的情況，這在過去5年並不常見，當然在一軍待最久的還是宋家豪，另外就是20年異軍突起的吳念庭及偶有佳作的王柏融，2人過去5年也在一軍出賽不少場次，隨著2人去年季後返台，目前能站上一軍的台將就僅剩宋家豪1人了，如果他能保持穩定的表現，且體能沒有出太大問題，有機會挑戰待滿日職8年不佔洋將名額，屆時會有更自由的發揮空間。

樂天還有另一名台灣選手王彥程，他在18年的亞洲U18大賽表現優異，隔年中被樂天以育成選手網羅，已過近5年仍無法升為正式球員，王彥程今年在二軍出賽4場，投出1勝2敗2.45防禦率的成績，22局中有21次三振，表現不差，但從4月20日最後一次先發後就未曾在二軍出賽，目前況狀不明，如果繼續這樣下去，季後被戰力外的機會不小。

同在樂天的王彥程加入日職已近5年，仍是育成球員身份。 聯合報系資料照片

同樣在U18表現優異的孫易磊，去年9月底也以育成球員身份加盟火腿，他今年在二軍出賽8場，拿到2勝，防禦率僅2.08，且持續出賽，22日中繼登板投2局，未被打出安打還投出1次三振，表現不錯；今年則有去年選秀會上被養樂多以育成第一指名選進的徐翔聖（高橋翔聖）與球隊完成簽約，及據報導將被巨人以育成約簽下的黃錦豪，台灣旅日球員將再度增加為5人，但3人離升上正式球員進而在一軍登板還有一段長路要走。