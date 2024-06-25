職棒生涯有如雲霄飛車 郭泓志在道奇留下一頁傳奇

從1974到2024年間，台灣計有94位旅美棒球選手挑戰、15人登上大舞台，為聯盟族裔帶來多樣性。王建民與郭泓志崛起，是在松井秀喜、鈴木一朗、陳用彩、朴贊浩活躍的時代，上周退役多年的郭泓志，在星宇航空主題夜任嘉賓回道奇隊娘家開球，讓台灣、洋人老球迷情緒激動，2005年至2011年他是洛杉磯棒球名人，出色表現讓人印象深刻。

郭泓志在道奇系統力爭上游的路，與王建民截然不同，主要是頻繁手術導致長期躺傷兵名單。不過，滿血回歸的他以實力證明，等待是值得的！2005年首度晉升大聯盟，2006年投了近60局三振71人次，逐漸展現傲人K功。2008年破繭而出，這一季吃下80局，角色定位牛棚救援，共拿下12個中繼點、三振96人次。由於場上投球威猛霸氣，英文姓氏KUO被老美球迷解讀成「把你們全K掉」（K You All），被人牢牢記住，此時已經開始嶄露頭角、於牛棚佔據一席之地。

郭泓志(左)重返道奇球場以嘉賓身份開球，他利用難得機會與昔日老友克蕭(右)擁抱寒暄，並與總教練羅伯茲與教練團成員們一一打招呼。 陳光立／攝影

進入2010年堪稱生涯顛峰，郭泓志上半季屢屢登板「拆彈」，解決多次壘上有人的危機，成為總教練托瑞（Joe Torre）倚重的大將。那一年，剛升上來不久的菜鳥克蕭（Clayton Kershaw）早早鎖定王牌地位，與另一位投手畢林斯利（Chad Billingsley）任先發左右門神，救援投手勝利組就是終結者布洛克斯頓（Jonathan Broxton）和郭泓志。托瑞那一年每次受訪時，都點名郭拯救了這次比賽，為打線爭取後段反攻機會，當時坐媒體室內的我，就看著防禦率始終在1.00以內徘徊，一度創下對36名左打未被敲安的紀錄技驚四座。面對此景，當每次都想從郭泓志身上挖點題材，譬如季外是否特訓、什麼原因開竅，還是投球機制有無修正，他都淡淡表示：「就是沒有受傷啊！我投球和以前一樣，並沒什麼不同。」

郭泓志是台灣第一個在大聯盟擊出全壘打的球員，而且當時是跟著隊友演出3連轟！ 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

要說郭泓志與其他旅美球員有何不同？就是他的冷笑話比較多，加上表情沒太大起伏，有時讓記者分不清是開玩笑還是認真，因為他回答方式無厘頭。譬如，被問及對同梯王建民的想法，他會說：「王建民的保齡球（伸卡球）打得比我好。」詢及所謂的球數限制想法，郭又回應：「輕鬆地丟，我可以一場扔500球。」幫球迷簽名時慣用右手，又會跟媒體笑稱：「右手不但可以簽名，還會用來打麻將。」儘管愛跟人打打鬧鬧，面對比賽郭泓志相當專一，跨入牛棚時頓時變一個人，站上投手丘殺氣十足，球迷都相信只要後段比賽有他登板，代表著這一場比賽可順利拿下。時任道奇當家捕手的馬丁（Russell Martin）評價隊友郭泓志，所投出的直球、滑球出手一模一樣，讓打者徹底被迷惑，加上球速夠快、尾勁足，讓人無法掌握。也因此，2010年球季他除了生涯首度入選全明星陣容，還扛起了終結者位置，在分差接近之際鎖住反攻，拿下12次的救援成功，整季60局防禦率低到僅1.20 曾高掛道奇隊史。

台灣至今唯一入選國聯明星隊、當家終結者的球員就是郭泓志，2010年球季他留下60局防禦率1.20成績，高懸多年仍未能有人打破。 陳光立／攝影

名字有個諧音梗，加上霸氣的拉弓投球姿勢，又成為道奇隊後防主力，郭泓志在這一年嚐盡明星待遇。球團為他印製「It’s time for 三振」大型海報當觀球禮，又與克蕭、布洛克斯頓一起拍少壯龍虎陣（Young Guns）復古牛仔海報，成為道奇隊勝利方程式一員。翌年，更在台灣觀光局贊助下，成為第一位擁大聯盟官方搖頭公仔的旅美球員。這些榮耀與肯定，在在顯示其聲勢來到頂峰，隨之而來應是美好的生涯之路。

千金難買早知道，球速、球威與變化球武器庫一應俱全，郭泓志卻突然忘記如何用，以致於從各界看好的明星救援投手，頓時打入凡間變普通人。除了開季因背部不適進傷兵名單，之後9場登板崩盤，包括4.2局出現離譜的6次保送，防禦率高達11.57。5月11日，道奇隊再將他列傷兵名單，並稱他罹患「投球失憶症」，甫掌兵符的總教練馬丁利（Don Martin）表示，郭泓志何時重回未定，取決於他能否再次面對打者。這段時間，我也前往小聯盟觀察復健進度，在更衣室內郭泓志坦承遇生涯危機，他剔了個三分頭髮型、手臂多了刺青，衣櫃內還有一本聖經，可以說所有能用的方法用盡，但表現依舊欠佳，眼前好球帶突然變得好小，丟出好球成了奢求。

8月10日情況未改善仍重返道奇大名單，是生涯孤注一擲，回報球團是1勝2敗、防禦率9.00，這是生涯最糟防禦率。12月12日，道奇隊拒絕續約，成自由球員後熬到2012年2月，才以小聯盟約加盟西雅圖水手隊，只是荒腔走板的春訓表現無法重新出發，6次登板防禦率高達17.55，被敲14支安打、4次保送，以及13分自責分。同年3月19日開季前釋出，那也是我最後一次與郭泓志在更衣室對談，見證他的大起大落，內心亦是萬般不捨，聊天時他用電療機按摩著左手臂，兩人多半時間沉默不語、並沒情緒高亢的交談，身邊少了批愛鬧、愛耍寶的隊友，心理層面是最麻煩的事，偏偏郭泓志於生涯顛峰之際就遇到了！只能說老天爺捉弄人。

郭泓志在大聯盟生涯大起大落，身手顛峰時期竟遭遇難以克服的投球失憶症，離開道奇後也曾到水手參加春訓，可惜未被錄用，未能延續個人大聯盟生涯。 陳光立／攝影

如雲霄飛車般奇蹟式生涯，2005年至2011年在道奇隊牛棚的郭泓志仍為台灣寫下輝煌一頁，通算防禦率3.73、每9局三振人次10.6，一次的國聯全明星，第一位替球隊關門的台灣終結者、60局防禦率僅1.20，這些成就短期內均難以被取代，無怪乎此番受星宇航空邀請回娘家開球，道奇隊高規格接待還製作影片、老朋友克蕭的擁抱和總教練羅伯茲（Dave Roberts）寒暄，郭泓志內心應該感覺很溫暖。