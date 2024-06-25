大巨蛋成就中職躍進 台灣職籃更需要救世主

台灣職籃PLG聯盟打完第四季，T1聯盟打完三季，現在走到「合作」路口。職籃兩聯盟球團老闆過去一年多一直商議「一起合作推動台灣職籃」，但始終談不出讓所有職籃球團老闆都能滿意的合作模式。

6月22日PLG聯盟新科總冠軍新北國王董事長王文祥代表已經達成合作協議九支PLG+T1球團，公開宣布兩聯盟多數球隊決定合作共組聯盟，但完全沒有方向和細節，以及規畫與程序，迎來社會輿論一片質疑和媒體罵聲。外傳PLG富邦領航猿兩支球團都沒收到這分合作協議，兩支球團靜觀其變。

中華職棒過去半年因為「大巨蛋效應」發燒，市場聲勢、票房人氣和關注力水漲船高，中職產業御風而行，一舉突破過去數十年格局和結構，市場產業聲勢大躍進，格局與票房都有明顯突破，多少給台灣職籃兩聯盟各自努力帶來壓力。

新軍台鋼雄鷹正式站上舞台，以及大巨蛋的啟用，帶給中職好久不見的榮景！黃鎮台、吳志揚、蔡其昌三位會長的持續的努力改造功不可沒。 聯合報系資料照片

台灣職籃走到這裡，許多問題浮現，包括目標、細節、願景都需要釐清，找到共同方向和領導人。

「兩聯盟各自努力+持續競爭，每季跨聯盟打主客場各一，兩聯盟冠軍最終爭台灣職籃總冠軍，這樣的合作模式會不會比兩聯盟二合一更好？」

「兩聯盟部分球團老闆過去兩年一直在協商醞釀二合一，多隊整合一起玩一個聯盟，目的是什麼？」

「二合一會比兩聯盟現況各自努力相互競爭局面更好，更有未來性？」

林書豪傷病纏身，今年很可能是他生涯最後一季。 圖/PLG提供

「兩聯盟有幾個重要山頭，富邦是其一，中信是其二，領航猿是其三，台新是新成立球團，金控背景同樣很硬，中信跟海神、夢想家、攻城獅、國王取得合作默契，各有立場與堅持，這是目前兩聯盟二合一整合困難的最大障礙。」

「中華籃協沒有整合能力和雄厚背景，也只能冷眼旁觀，講一些檯面話。台灣職籃不管是二合一，還是合作共組台灣職籃大聯盟，兩聯盟每年冠軍爭台灣職籃大賽總冠軍，都需要一個真正能溝通各大企業老闆、擁有高層關係和決策力的救世主。」

「台灣職籃兩聯盟11支球團各自願景是什麼？未來願景又是什麼？為什麼一定要二合一才是對台灣職籃最好發展？兩聯盟兄弟登山，各自努力多年，為什麼現在才又想到應該要一起合作，才能共創美好未來。」

台灣職籃沒有「大巨蛋」這樣的特別武器，可以幫助聯盟營銷御風而行，除了新鮮感十足，發燒話題不斷，市場投資事半功倍，球迷樂於買單。中職「大巨蛋效應」能燒多久？沒人知道，但至少過去半年中職樂透，每隊都笑顏逐開，票房翻倍。

台啤雲豹獲今年T1職籃總冠軍，本土球員+洋將精英實力驚人。 圖/T1聯盟提供

台灣職籃兩聯盟正處於混沌不明時期，山頭並立，未來變數完全無法預期。籃球迷真心期待台灣職籃救世主可以降臨，各企業球團也只能靜觀其變，伺機而動，沒有出頭鳥，更沒有真實語言和立場。

如果沒有一個球團老闆可以出面整合天下，那就兩個，如果兩個還不夠，那就三個，台灣職籃市場同溫層不厚，市場也沒那麼大，需要每支球團各退一步，一起創造更好產業，把職籃球迷擴大到同溫層以外，把那些天天打野球的籃球迷拉進球場，塑造王牌球星，營造市場聲勢，這才是職籃最重要目標。

兩聯盟11個球團老闆應該先坐下來一起談談，共同協商找到平衡點，利益擺一邊，權利放一旁，生活就是籃球，應該是很開心的事。