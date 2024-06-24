一個月內兩次被打爆 今永昇太是否已被看破手腳？

將時間倒轉到一個多月前的5月1日，這一天頭一次面對大都會先發主投的今永昇太剛以幾近完美的4勝0敗、0.98防禦率拿下四月份最佳新人獎。在這場比賽中，大都會打者同樣被他難以捉模的快速球及指叉球搞得一籌莫展，足足揮棒落空14次並且吞下7K。一分未失的今永僅僅用了87球就投滿7局拿下勝投。最終以1:0險勝大都會的小熊拿下本季第19勝（12敗），以半場勝差緊追在暫居分區第一的釀酒人身後。

好戲還沒完。半個月後，身為30歲新人的今永不僅以0.84的超低防禦率傲視全聯盟，還創下生涯前9場先發防禦率最低的歷史紀錄。在媒體交相吹捧下，此時此刻的今永不僅新人王已如囊中物、明星賽先發投手捨我其誰、甚至連塞揚獎都已提上議程。

當然我們都知道，在大聯盟「走跳」的投手總逃不過「不是不爆，時候未到」的一刻。下一場先發終於吞下首敗的今永僅投4.1局就被釀酒人打者爆打7分。然而這還只是剛開始。三個禮拜後再次面對大都會，今永這才真正見識到大聯盟等級的震撼教育。如今有麥當勞「奶昔大哥」（Grimace）「加持」（開球後拿下七連勝）的大都會打者已非吳下阿蒙，三局就把今永打下場不說，還為他貼上一個本季投手單場責失最多分（10分）的恥辱紀錄。與此同時小熊的「隊運」似乎也在同步沉淪。不僅戰績遙遙落後釀酒人，在國聯中區排倒數第二，甚至一度輸給季前被所有人看衰的大都會。

人在江湖飄，哪能不挨刀？但是今永昇太對大都會3局投球就失10分也太慘了一點。 影片來源：美國職棒官方網站

兩場先發的失利自然不足以視為今永已被看破手腳的證據。再好的投手也有站上投手丘時才發現自己今天怎麼投怎麼不順的時刻。今永的快速球加快速指叉球組合過去一直無往不利，是因為這兩種球路的路徑十分接近，進壘位置卻是南轅北轍。憑藉著位居全聯盟前幾名的上飄幅度，今永的四縫線速球往往能造成誤以為是紅中進壘的打者揮棒落空。當今永取得球數領先時，不知他下一球會投指叉球還是快速球更是打者莫大的折磨。

偏偏今永對大都會這場比賽的投球遠不如過往那樣犀利。儘管大多數時刻他仍能取得球數領先（這場比賽他的好球率高達七成以上），但他的速球卻頻頻停留在好球帶中央，指叉球下降的幅度也明顯不足。大都會總教練曼多薩（Carlos Mendoza）賽後就指出他們的打者都能充分鎖定今永的快速球。小熊總教練康索（Craig Counsell）也認為今永這場比賽的表現只有一句話就是「狀況不佳」。當今永平均時速只有92英哩的快速球沒有落在他想要的位置，對打者來說就等於天上掉下來的禮物。更何況他這場比賽的快速球還比平常慢——今永被馬丁尼茲（J.D. Martinez）、艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）及尼莫轟出牆外的三發全壘打全是快速球，時速分別只有92、89.5及89.4英哩。

大都會打者仔細選擇待今永昇太的直球來打，收到了很好的成效。 美聯社

然而不可忽視的是，這也是今永生涯首次二度遭遇同一對手。眾所周知，如今大聯盟各隊透過影片及各種技術找對手弱點的功夫已經達到爐火純青的境界。就連今永自己在賽後都特別提到：「他們給我的感覺與上一次大不相同，我很確定他們有做了什麼調整。針對我的快速球跟指叉球，他們明顯有備而來。雖然我在比賽中也做了調整，但他們隨後又針對我的調整做了調整。」大聯盟打者就像聖鬥士——同樣的招式你往往不能用兩次。

對今永來說幸運的是，按照正常輪值接下來他將面對的巨人、費城人及天使都是初次碰頭，要到明星賽前他才會再次遭遇先前交手過的紅雀，因此他有大量時間可以思考將來面對相同對手時要如何調整。事實上整個大聯盟中所有球員都是無時無刻在做各種調整，就像如今我們已司空見慣的打者跟投手下場後馬上回看自己上一個打席或上一局的畫面。憑藉著進壘位置特異的快速球及指叉球，初出茅廬的今永成功在大聯盟闖出一番名堂。但想擁有一個長久而穩定的大聯盟生涯，只靠一招半式遠遠不夠，就看今永能否吸取這兩次的經驗，讓自己的球技更上層樓。