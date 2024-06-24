中職／悍將能否打進季後賽 關鍵在「4核心」而非張育成

旅美好手張育成即將以選秀狀元之姿加盟富邦悍將，能否帶領進軍中職8年的富邦，第2度打進季後賽絕對是一大話題，然而棒球絕非靠1人之力就能撐起全隊的運動，當年中信兄弟拿到FA大咖林智勝卻1冠難求就是最佳例證，富邦打進季後賽與否的關鍵密碼，在於富邦中生代「4核心」李宗賢、申皓瑋、范國宸、王正棠能不能集體發揮。

今年富邦團隊打擊和得分能力都在全聯盟敬陪末座，先發前4棒除了第3棒打擊率高達0.338，第1棒只有0.192，第2、4棒也只有0.226、0.214，導致球隊在第1、4、7局得分效率不彰，這3局總得分在全聯盟吊車尾，打線明顯無法有效串聯。

李宗賢、申皓瑋、范國宸、王正棠是在2016至18年期間進入職棒，年紀在26至29歲，以年齡來說正值成熟階段，也該是扛起球隊中興重任的時候了，只是，本季只有移防外野的王正棠，打擊率長期維持在3成以上，隊長范國宸和李宗賢打擊率始終在2成出頭徘徊，申皓瑋表現大起大落。

富邦悍將四核心打線中，只有王正棠的打擊表現是超水準發揮。 聯合報系資料照片

張育成的到來，或許會以「4棒游擊砲」的身分亮相，不過一個人再能打也很難撐起整條打線，因為富邦第5至7棒整體攻擊火力也相當平庸，這3個棒次各換上9至11個人選，但就是找不出理想的先發打序，反倒是第8、9棒平均打擊率在0.280左右，上壘率也有0.350上下，形成第3棒獨強，埋伏在第8、9棒的打者扮演刺客角色，其他棒次貧弱的尷尬現象。

張育成的到來預期可以挹注富邦所需的長程火力，以及得點圈打點能力，但整條打線能否串聯攻勢，絕對需要「4核心」成員李宗賢、申皓瑋、范國宸及時甦醒，他們在富邦多年，該是適時扛起球隊興衰重任的時刻了。

悍將外野手申皓瑋本季在打擊和跑壘的企圖心上都不如去年，雙殺打頻率到是提高不少。

本季富邦先發輪值表現在全聯盟排在中段班，以富藍戈、曾峻岳、王尉永領銜的「鐵牛棚」則屬頂尖，整體守備算中規中局，張育成加入能夠提振打線，還需要中生代打者奮起才行。

富邦有了張育成等於多了1名洋砲的火力，你可以把富邦洋將看作「3投1野」，至於張育成能否打出台鋼雄鷹洋砲魔鷹等級的打擊數據值得期待，不過考驗還在後頭。

首先我覺得最重要的是，張育成返台投入中職戰場，立即要面對的挑戰就是酷熱潮濕的炎夏，這也是多數旅外球員回來所會遇到的難題，特別是張育成初登場預期會是在7月盛夏時期，體力流失勢必會很快，這是值得觀察的點。

另外，近年張育成傷勢不斷，回到台灣不可避免的問題是，國內職棒環境競爭力不足，所受的刺激也不夠，如果失去挑戰大聯盟的機會和企圖心，張育成返台訓練和比賽，能否持續保持飢渴旺盛的心態不無疑問，這不是選手個人的問題，而是大環境的問題，這很現實也很實際。

張育成加入中職之後，除了要儘快適應環境之外，還要注意保持健康。 中央社資料照片

張育成的哥哥張進德2020年以第1輪指名加盟富邦，前一年半繳出亮眼成績單，整體打擊率0.333、上壘率0.391、長打率0.473，共出賽124場，盜壘阻殺率高達0.450，然而後來飽受傷勢所苦，2022年至今總計只出賽130場，雖然盜壘阻殺率仍高達0.481，不過打擊率只剩0.250、上壘率0.314、長打率0.348，張育成能否健康打滿一整季是重要觀察指標。