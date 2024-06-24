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日職／各隊都為洋砲苦惱 養樂多獨享雙納令人稱羨

聯合新聞網／ Hiyan
各隊都有洋打者難尋的困擾，養樂多卻同時坐擁桑塔納(左)以及歐蘇納(右)兩大強力洋砲，提前續約不令人意外。 擷圖自養樂多球團官方推特
各隊都有洋打者難尋的困擾，養樂多卻同時坐擁桑塔納(左)以及歐蘇納(右)兩大強力洋砲，提前續約不令人意外。 擷圖自養樂多球團官方推特

養樂多隊提前續約陣中「雙納洋砲」桑塔納（Domingo Santana）以及歐蘇納（Jose Osuna），展現了對於這兩名近年來表現穩定洋將的肯定。日本媒體報導，兩人都簽下複數年合約，桑塔納為3年900萬美金（約14億2000萬日圓），歐蘇納則是3年825萬美金（約13億日圓），雙納洋砲將於2025年攜手進入他們效力NPB的第五年球季。

桑塔納本季年薪3億6,750萬日圓，歐蘇納也高達3億日圓，兩人合約都即將在今年季後到期，因此球團方面在球季中就已經開始跟兩人洽談提前續約，並且達成共識。一般外籍選手的續約與否多會在球季尾聲階段甚至球季結束之後才確定，但這次養樂多球團卻是在交流戰剛打完，時序還在六月的時候就提前與兩人簽下複數年的延長合約，屬相當罕見的例子。

這當然與兩人從2021年起加入養樂多之後穩定且優異的表現有關，而這從兩人薪資一路成長到今年都超過3億即可看得出來。桑塔納以及歐蘇納都是2021年一起加入養樂多，當時的年薪分別只有1億以及8,000萬日圓，今年球季則都超過3億，分別已經高達3億6,750萬日圓、3億日圓，漲幅相當驚人。

經過這幾年在日本職棒的打拼，桑塔納累積了0.292打擊率、52支全壘打、163分打點，歐蘇納則有0.261打擊率、56支全壘打、205分打點，重要的是兩人都維持正常的出賽，絕少有低潮或是受傷的狀況，為養樂多固定提供火力上的輸出。加上村上宗隆山田哲人塩見泰隆等人，攜手為養樂多打下了2021-2022年球季的聯盟連霸，這兩名洋砲功不可沒。加上他們今年都才31歲，今年球季成績依舊不俗，桑塔納出賽64場，打擊率為0.314、10支全壘打、36分打點。歐蘇納同樣出賽64場，打擊率為0.249、9支全壘打、37分打點。養樂多球團評估還有一定的活躍期間，加上這兩名洋砲的練習態度以及融入球隊的程度都備受肯定，因此決定提前端上這份新的複數年合約。

養樂多之所以提前動作的另外一個主要原因，與現在日本職棒優質洋砲難尋有很大關係。還記得2023年的軟銀嗎?軟銀一口氣補進曾在大聯盟有過109轟的左右開弓洋砲賈維斯（Freddy Galvis）、阿斯圖迪略（Willians Astudillo）、霍金斯（Courtney Hawkins）等3名洋砲，加起來超過5億年薪，整季卻合計只打出1轟，績效慘不忍睹，季中找回古巴打者迪斯派（Alfredo Despaigne）也無濟於事。今年西武補進大聯盟生涯累積114轟的阿奇拉（Jesús Aguilar）、27轟的柯德羅（Franchy Cordero），但至今低迷，合計只有3支全壘打，打擊率不及2成，這兩名新洋無法發揮戰力是造成西武戰績不振，監督松井稼頭央季中下台的主因。

不僅如此，阪神、巨人等多支球隊都有類似的問題，在好洋砲尋找大不易的情況下，從國內其他球團挖角是最保險且迅速的方式。「雙納洋砲」長期表現穩定，又對日本投手熟悉度高，一旦合約結束絕對會是市場上的搶手貨，因此養樂多球團先端出合計3年30億日圓的大合約綁住兩大強打，絕對是他們想要重新奪回優勝必須要有的補強動作。

塩見泰隆 山田哲人 日本職棒 村上宗隆 棒球專欄 養樂多燕子

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