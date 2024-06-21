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2008vs.2024總冠軍 哪一年的塞爾蒂克比較強？

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
塞爾蒂克曾在2008年贏球NBA總冠軍(左)，睽違16年後再次在今年奪冠(右)。哪一支塞爾蒂克實力更強，成為球迷的熱門討論話題！ 美聯社資料照片
塞爾蒂克曾在2008年贏球NBA總冠軍(左)，睽違16年後再次在今年奪冠(右)。哪一支塞爾蒂克實力更強，成為球迷的熱門討論話題！ 美聯社資料照片

現任NBA球評，曾是2008年塞爾蒂克奪冠成員之一後衛艾迪豪斯有感而發：「2008年塞爾蒂克奪冠陣容比起2024奪冠這支塞爾蒂克，08年那支球隊要更強大許多」。美國電視NBC球評派瑞（Phil Perry）持不同看法，派瑞認為2024塞爾蒂克強過2008年塞爾蒂克。

豪斯著力點在兩個關鍵

第一是三分球

「08年塞爾蒂克擁有更全面戰力，包括精神面堅韌而且穩定，2024年這支塞爾蒂克具備驚人三分火力，從例行賽到季後賽也打出完美統治力，但 08年塞爾蒂克同樣具備恐怖三分技能，只是球路、打法、形勢不同，神射手艾倫是當年聯盟最佳三分球射手，皮爾斯有全面攻擊手段，其他角色球員包括波西、豪斯、卡塞爾也都有中遠距離投籃能力」。

2008塞爾蒂克陣中有艾倫、賈奈特、波西、皮爾斯(左至右)等好手，當時他們不論在攻守、抗壓、經驗都屬於頂尖的存在。 美聯社資料照片
2008塞爾蒂克陣中有艾倫、賈奈特、波西、皮爾斯(左至右)等好手，當時他們不論在攻守、抗壓、經驗都屬於頂尖的存在。 美聯社資料照片

第二是防守

「08年塞爾蒂克比起2024年塞爾蒂克，08年那支球隊防守更穩更強大，這是兩支不同世代球隊對比最大不同」。08年塞爾蒂克禁區第一主力是大前鋒兼中鋒賈奈特，公認禁區、協防、對位最出色防守球員，苦力中鋒柏金斯是體型高大有噸位悍將，替補中鋒波拉德是二號中鋒，當年綽號大寶貝戴維斯也能在禁區扛人拉籃板做苦工，後衛朗多、鋒衛波西都是防守尖兵。豪斯認為08年奪冠陣容都是名人堂球星，而且精英角色球員和陣容深度更出色。

塞爾蒂克在2008年總冠軍賽以4：2打敗湖人，僅讓湖人一場得分破百，當時球隊成員之一的豪斯(左)就對他們的防守相當自豪，認為這是2024的塞爾蒂克比不上的。 美聯社資料照片
塞爾蒂克在2008年總冠軍賽以4：2打敗湖人，僅讓湖人一場得分破百，當時球隊成員之一的豪斯(左)就對他們的防守相當自豪，認為這是2024的塞爾蒂克比不上的。 美聯社資料照片

一份針對08年塞爾蒂克和2024年塞爾蒂克民調，那一支球隊是更出色球隊，53%球迷把票投給2024塞爾蒂克。

我的看法更重要也更關鍵，我支持豪斯觀點，NBC電視另兩名評論員也力挺豪斯。我的理由如下。

1、08年塞爾蒂克66勝16敗，略勝2024年塞爾蒂克64勝18敗。

2、08年那支綠軍季後賽第一輪4：3淘汰老鷹，第二輪4：3力克騎士，東區決賽4：2打掉活塞，總冠軍賽4：2力克例行賽57勝27敗湖人，每一輪對手都非常強大出色。

2008年的塞爾蒂克在季後賽碰到一堆超強的對手，從首輪的老鷹開始就非常強硬，不像2024年一路遇到的熱火、騎士、溜馬都是軟柿子。 美聯社資料照片
2008年的塞爾蒂克在季後賽碰到一堆超強的對手，從首輪的老鷹開始就非常強硬，不像2024年一路遇到的熱火、騎士、溜馬都是軟柿子。 美聯社資料照片

3、08年總冠軍賽G4，塞爾蒂克在客場最多落後24分，下半場打出57：33反撲，終場97：91逆轉搶下賽點，系列賽取得3：1領先優勢。

4、2024塞爾蒂克第一輪4：1打掉熱火，第二輪4:1輕鬆打敗騎士，第三輪4:0橫掃溜馬，總冠軍賽4：1淘汰獨行俠，熱火、騎士都有傷兵，溜馬還很嫩，獨行俠在總冠軍賽表現讓人覺得「這支球隊是怎麼打進總冠軍？」

5、以防守強度和球隊韌性，陣容深度和角色球員發揮，08年塞爾蒂克要比2024塞爾蒂克更出色許多。

你認為2008年塞爾蒂克跟2024塞爾蒂克，那一支球隊更強大更出色？這種時空不同，世代不同，對手不同的對比，遺憾的是我們永遠都不會有答案，但這是非常有趣討論和夢幻話題，更是了解NBA、理解籃球、深入歷史最棒的研究。

講到史上最強的塞爾蒂克，恐怕就要回到1986年了，當年他們除了拿下總冠軍之外，在例行賽還打出了.817的超高勝率。 美聯社資料照片
講到史上最強的塞爾蒂克，恐怕就要回到1986年了，當年他們除了拿下總冠軍之外，在例行賽還打出了.817的超高勝率。 美聯社資料照片

NBA NBA專欄 塞爾蒂克 艾倫

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