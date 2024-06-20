近五年最糟的自由球員 太空人阿布瑞尤還不是最慘

上週末休士頓太空人隊終於忍不住了，把拿過美聯MVP的阿布瑞尤(Jose Abreu)釋出，三年合約還走不到一半，欠阿布瑞尤的3080萬美金也忍痛乖乖奉上，只求把這位打擊率1成24（打了35場比賽）的瘟神送走。太空人隊已經給足機會，甚至還把37歲的他擺到小聯盟一個月，讓他去調整，結果還是沒用，請神容易送神難，只好花錢消災。

去年太空人用阿布瑞尤取代比他年長三歲的古瑞爾(Yulieski Gurriel)，看中的是他白襪時期的實績，他在2022年還有4.3的WAR值，是生涯第三高的一季。阿布瑞尤早在16歲就進入古巴職業隊，18歲那年打擊率就有3成38，到了20多歲時，已經是古巴聯盟最強打者之一。他在2014年，27歲時投身白襪，首年就3成17打擊率和35轟，長打率和OPS+都是聯盟第一。在白襪隊前四年，他平均每年繳出4.3的WAR值，是美聯最好、而且最穩定的打者之一。在白襪前八季阿布瑞尤只有兩年打點數沒破百，一個是2018年（他缺席了34場比賽），一個就是2020年的短賽季（但他60場打了60分打點）。

資深棒球作家蕭菲爾德（David Schoenfield）推算阿布瑞尤在古巴時期的貢獻值，以他在22歲出現第一個大爆發的球季算起，他推算阿布瑞尤有五年的黃金期，這些年推估WAR值可以達到每年4.5，而19歲到21歲就算2.5吧，這樣算下來，阿布瑞尤在古巴的八年中累積WAR值是30.0，加上在大聯盟累積的30.3，生涯WAR值為60.3，這是堪比些強打型名人堂一壘手的貢獻值，像是基勒布魯(Harmon Killebrew)的60.3、老爹歐提茲(David Ortiz)的55.3和罪惡狗麥格里夫(Fred McGriff)的52.6。

阿布瑞尤在白襪最後一年雖然WAR有4.3，但是全壘打衰退到只剩15轟，是生涯最少，比2020年的短賽季還少，也許就是警訊。去年轉戰太空人的首年，WAR就掉到0.0，今年更慘，慘到太空人隊寧願賠錢，都要請他走人。

但這還不是近五年來大聯盟最慘的自由球員案例，我們來看看以下幾位：

一、班寧坦迪，白襪，五年7500萬美元（23年至27年）

班寧坦迪還不到30歲就開始出現雪崩式衰退，不但打得差也跑不太動了，目前196個打數只有.204打擊率，白襪恐怕很難把他留到2027球季結束。 美聯社

班寧坦迪(Andrew Benintendi)在加入白襪前一年雖有3成04打擊率，卻也只剩5轟的長打能力（他曾在紅襪時期有過單季20轟）。不過他28歲的年紀和高打擊率、低三振率的特色，還是讓他成為自由球員搶手貨，但去年的績效慘不忍睹，多打了25場比賽，全壘打還是只有5支，打點數還倒退6分，OPS+只有88分，已經成為低於聯盟平均水準的球員了，今年更慘，打擊三圍紛紛創下生涯新低，以往頗受好評的外野防守也急速退化，今年的防守省下分數（Defensive Runs Saved，DRS）居然是-9，讓他結合攻守兩端的bWAR爛到全大聯盟倒數第一的-2.0（Jose Abreu是-1.6）。這個數字是會隨著上場時間向上提升，或向下沈淪的，如果白襪繼續重用班寧坦迪，那他還有機會挑戰一項紀錄，就是現代棒球史上最糟的單季WAR值。目前紀錄保持人是1977年的Jerry Royster，-4.1。該年Royster在一個打者型球場打球，還能OPS僅.566，並發生28次失誤。

二、貝耶茲，老虎，六年一億4000萬美元（22年至27年）

貝耶茲目前186個打數的打擊率只有.183，全壘打是聊勝於無的一轟，他的合約也要到2027年才結束，而且年薪比班寧坦迪要貴得多！ 美聯社

四屆防守聖經獎得主，和一次國聯打點王，貝耶茲(Javier Baez)曾經一度是神奇手套和長打力量的完美組合，在小熊最後四季，平均為29.5轟/89.5打點，但是他球來就打的特性，終於讓他在年過30歲後付出代價。去年是貝耶茲 30歲的球季，但長打能力幾乎消失，OPS僅剩.593，全壘打是他完整球季第一次不到兩位數，更可怕的是他的盲劍客特性，追打好球帶以外的比例高居大聯盟第二（46.0%）。今年貝耶茲連引以為傲的防守都開始退步，根據fanGraphs的資料，他的DRS是-4，為游擊手中倒數第四，而另一項進階數據OAA（Outs Above Average）也只有-2，是25位上場數合格游擊手中第21名。他上週進了傷兵名單，說不定讓老虎還鬆了一口氣。但貝耶茲的合約還剩三年多，老虎有苦說不出。

三、布萊恩，洛磯，七年一億8200萬美元（22年至28年）

布萊恩的大聯盟生涯首季拿下國聯新人王，第二季贏得國聯MVP，還有什麼比這更美好的開場？可惜他後來受傷勢影響，表現是持續下滑，今年球季只有86個打數，也迎來.186的生涯最差打擊率，而且他的合約更是要到2028年！ 美聯社

加入洛磯前一個球季，布萊恩(Kris Bryant)在小熊和巨人共守過六個防守位置，還交出25轟，OPS+ 124的優秀數據，不過巨人並沒留下生涯各種傷勢纏身的布萊恩，只短期租借半季，就讓他投入自由球員市場。最後洛磯隊意外地簽下布萊恩這位前國聯MVP，原本以為上山後，他的數字應該更吹氣球般地膨脹，但30歲後的布萊恩卻成為標準痛痛人，在這兩年多時間中，已經七度進入傷兵名單，今年季初也因背傷而缺席了31場，六月又因撞傷肋骨休息中，今年只打了24場比賽，打擊率1成86，2轟10打點，你說他值不值一年2600萬美元？

四、瑞登，天使，六年兩億4500萬美元（20年至26年）

瑞登開季至今75個打數還沒有半支全壘打，長打率.307是生涯最差，3800萬美元的年薪足以讓他名列薪水小偷第一名。 美聯社

在2019年幫國民隊拿到世界大賽冠軍後，天使老闆直接下條子，買下了瑞登(Anthony Rendon)，沒想到是噩夢的開始。19年瑞登勇冠三軍，又是拿銀棒獎、大聯盟打點王，又入選年度聯盟第一隊，但他來到南加州後，只有20年的短賽季相對健康，但從21年後就各種怪傷不斷，只打了167場比賽，在天使五年的總WAR才3.6，拿來對比，打者翔平本季目前打到六月份，WAR已經有3.8了。瑞登的合約還有兩年多，25和26賽季天使隊還要付他7600萬的薪水，真是超級冤大頭。