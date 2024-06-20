中職／五虎將狂轟猛攻 諸葛紅中將率台鋼脫離谷底

上半季進入補賽週，各隊只剩10場以下的賽事，即使統一封王的魔術數字已減為M5，後面的球隊仍未放棄，上半季冠軍或許要等到下週才會出爐，而除了統一之外，其他球隊其實也處於拉扯的態勢，甚至於長期墊底的台鋼，近期拉出一波6連勝，與4連敗的富邦僅剩下2場勝差，最快有機會在本週就脫離墊底。

第一年打一軍的台鋼目前已進行52場比賽，拿到22勝30敗，22勝已追平味全在21年重回中職一軍時上半球季的勝場數，當年味全打完60場的戰績是22勝36敗2和，以台鋼最近的氣勢及戰力來看，要8連敗不太可能，而如果在體力及戰力上做得宜的調整，整季勝場要超越味全的50場也不是難事。

台鋼之所以能在首年就打出不錯的成績，在於投打兩方都有球員跳出來表現，而這有一大部分也要歸功於球團高層在準備一軍球季前的這兩年，經由選秀、交易、外援等進行的補強，這些動作對於今年台鋼的戰力有很大的幫助。

台鋼總教練洪一中最快在本週就有望帶領球隊脫離墊底。 聯合報系資料照片

在投手部分，將第二次擴編選秀選來的郭俊麟交易至統一換來左投江承諺，現在看來是今年季前最正確的決策，江承諺本季先發10場，投58又2/3局是隊上最多，拿到4勝3敗，防禦率僅有2.15，WHIP也是優異的1.11；而幾乎同時從統一來到台鋼的隊友施子謙，本季先發7場，34局的投球局數及4.24的防禦率雖然都不及江承諺，但2人都是台鋼重要的主力先發輪值，他們去年在統一先發場次都不多，轉隊到台鋼後重生，對自己及球隊都是好事。

2名外援小野寺賢人及哈瑪星的成績也不遑多讓，2人都先發8場，雖然加起來只拿到5勝6敗，防禦率在2.5左右，如果補足局數，都能擠進排行榜前10名，表現只算聯盟頂級洋投；而下勾投手陳宇宏從牛棚出發，近期先發2場表現也不錯，防禦率僅1.82，取代陳柏清成為台鋼陣中新的先發人選，這5人組成的輪值也讓台鋼的團隊先發投手防禦率僅有3.31，在6隊中排第3名。

比起投手，打擊方面更是台鋼能拉出這波6連勝，有望脫離墊底的最大關鍵，台鋼打線在6月的12場比賽中打出團隊打擊率2成89，場均得分5.25分的聯盟最佳成績，這6連勝合計得到42分，場均更是高達7分，多名主力打者在6月的打擊狀況是絕好調。

狀況最佳的就是洋砲魔鷹，魔鷹今年加盟台鋼後一直維持著不錯的打擊手感，前兩個月的單月打擊率都在3成左右，在5月底睽違近一個月再度開轟後，好的感覺帶進6月，6月49個打數打出21支安打，打擊率高達4成29，還有4轟及17分打點，暫居全壘打王，打點及安打數則是排第2及第6名，持續下去的話，大有可能獲得個人首座月MVP，打擊表現讓他成為近年來中職的最強洋砲，也是台鋼與味全在首個一軍球季最大的不同。

另外一個同樣維持火燙手感的是狀元曾子祐，打擊表現完全不像新人的他，開季以來的單月打擊率都維持在3成以上，出賽52場已打出70支安打，是目前全聯盟安打最多的球員，打擊率3成23也排在第5名，是個相當稱職的開路先鋒。

而在5月都陷入低潮的2位學長王柏融及陳文杰，6月也同時演出大復活，5月打擊率僅有2成05，未開轟的王柏融，6月的打擊率回升到3成16，打出2轟，打點也已追平5月的9分；陳文杰在4、5兩個月的打擊表現都不理想，4月未到1成，5月只有2成31，不過6月的打擊率來到3成48，不但出現本季首轟，還打下8分打點，2人的復甦對於台鋼火力有很明顯的幫助。

王柏融擺脫5月低潮，6月打擊率回升到3成以上，同時也有開轟紀錄。 擷圖自台鋼雄鷹官方IG

另外還要特別提到王博玄，這名被台鋼在22年第21輪才選進的內野手，新人年就成為球隊一軍的主力打者，目前先發出賽約40場，打擊率從開季4月的2成到5月的3成，6月至今只有2場沒有安打，打擊率繼續提升到3成18，15日也打出生涯首轟，同樣有9分打點，6次盜壘則是聯盟第5名，可說是台鋼後段選秀的最大奇蹟。

台鋼在攻守兩端的表現都不像是首年打一軍比賽的球隊，這是球隊制服組、教練團及選手們共同努力的成果，雖說賽季還不到一半，下半季或許會發生新球隊及年輕球員將遇到的體力撞牆期等問題，不過拉出一波連勝，甚至在上半球季尾聲有機會擺脫最弱球隊的臭名，已經讓大家豎起大拇指了。