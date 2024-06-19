中職／洋砲普遍水土不服 魔鷹效應恐難複製

甫加入一軍戰場的台鋼雄鷹，由於有多一名洋將優惠，他們找來洋砲魔鷹(Steven Moya)。開季後魔鷹馬上展現他兇猛的利爪，打擊表現堪稱是曼尼之後最強洋砲，雖然一度遭到各隊嚴加看管及佈陣防守而陷入低潮，但他調整好打擊機制後，再度恢復原有火力。目前打擊三圍高達3/4/5，而且以12支全壘打居於首位，成為近年最恐怖的打者。

魔鷹不僅個人場上表現好，還是具有領導力的球員，場邊的舉動多能帶動球隊士氣，增加話題性，是一位對球隊有實質幫助且具有人氣的外援，形成一種「魔鷹效應」。這樣的成效，讓台鋼迫不及待想要與各隊分享，打算要提出「各隊至少登錄1名洋砲」的提案，目前不少球隊教練紛紛贊同，認為目前本土投手逐漸成長，需要更多上場機會，增加洋砲還可以提升比賽精彩度。

早期的中華職棒外籍球員登錄規則較寬鬆，可以登錄5至12人，甚至單場可以用5至8人，同時上場3人，因此洋砲可謂基本款。早期包含鷹俠、德伍、坎沙諾、路易士等都是令球迷津津樂道的傳奇名將，但隨著各隊出賽數增加為120場，洋將名額卻減少為登錄3人，加上比賽用球不穩定，讓各隊策略多以補強洋投優先。

早期中職球風不夠細膩，加上洋將名額多，產生許多傳奇洋砲，現任台鋼打擊教練路易士當年就是黃衫軍的外籍看板球星之一。 聯合報系資料照片

在有限的洋將名額中，會找外籍打者的球隊，通常是火力不足，或是想針對守備問題補強。在瘋狂打擊年之後，各隊針對彈性係數較低的用球仍在適應，曾在2022年上半季，5隊中有4隊找來洋砲，當時除了有洋將優惠的味全排出龍德力及鈦龍外，富邦、統一及中信分別找來霸帝士、羅薩及福來喜。不過不是傷痛影響，就是出現水土不服的情況，包含曾在日職3個球季多達62轟的霸帝士，都撐不滿半季，只有靠配球獲得好評的福來喜，在一二軍載浮載沉的情況下待滿一個球季。

近年來中職球隊多找曾有日、韓職經驗的外籍打者，主要認為他們更能夠適應中職「直接對決機率相對低、有更多變化球及刁鑽球路」的球風。然而結果卻是沒有標準答案，如霸帝士曾在日職狂轟，但實際上他打擊率一直都不高，僅靠著本身怪力進行強攻，碰到刻意的看管，若沒有辦法靠著更多技巧應變，打不到好的擊球點而未能有效攻擊，自然就沒有辦法生存下去。

根據過往經驗，越急著想要補強重砲，反而越容易容易找來水土不服的外籍打者。與其找有日韓職經驗的洋砲，不如找技巧型的打者，恐怕更有機會複製魔鷹效應。 聯合報系資料照片

反倒是前一年，悍將找來從沒來過亞洲棒球的紐那斯，他11年的大聯盟生涯全壘打只有58支，本來就不是重砲型打者，主要靠不錯的攻擊技巧生存。他來台後協助分析投手影片，跟隊友提出攻擊策略及建議，加上來之前就對要應付更多的變化球已做好準備，讓他繳出不錯的成績，成為近年罕見打擊率超過3成的外籍打者，不過可惜他長程砲火不夠猛烈。

外籍打者的補強看起來比找到好的洋投機率更低，有經歷不等於有實力。各隊主要需求多是提升火力，而強力型洋砲卻多數無法適應太多變化球的球風，加上悶熱的環境讓他們更缺乏耐性，完全無法大展身手。

各隊至少登錄1名洋砲雖有機會提升比賽精采度，但對球隊而言卻是賭注，畢竟這幾年大部份外籍打者多半水土不服，不但難複製魔鷹效應，還將成為陣中雞肋，反而讓教練不知如何調度，沒能達到預期效果。