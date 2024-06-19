快訊

府將設3大委員會 賴總統親領軍成「太上行政院長」

王柏傑因酒駕掉工作 3度道歉「親吐狀況」

普洛法大隻雞慢啼？ 前百大新秀龍頭終於兌現天賦

聯合新聞網／ littlenosejiang
前百大新秀第一名的普洛法，在12年大聯盟的歷練下，本季總算破繭而出，開季至今繳出準MVP等級的成績。 美聯社
前百大新秀第一名的普洛法，在12年大聯盟的歷練下，本季總算破繭而出，開季至今繳出準MVP等級的成績。 美聯社

2012年百大新秀第一名，前遊騎兵新秀普洛法（Jurickson Profar）19歲就登上大聯盟，但他的表現卻遠遠不及眾人對他的期待：生涯前6季，只有一季的wRC+是高於平均水準的100；就在人們漸漸將他淡忘，轉眼間12年過去，31歲的他在2024賽季逆勢繳出驚人的表現：打擊三圍 .322/ .423/ .494、10發全壘打及45分打點、169的wRC+，這成績在在國家聯盟僅次於歐蘇納（Marcell Ozuna）與大谷翔平。難道普洛法真的是大隻雞慢啼、當年的頂級天賦就要兌現了嗎？

同時具備左右開弓、同時能站游擊手這種高強度的防守位置，球探對普洛法的吹捧，在登上大聯盟前就沒有少過，當年在球探報告的評比上：打擊70/80、力量60/80、速度55/80、防守65/80、傳球臂力60/80，可以說幾乎是保底球明星球員的成績；當年遊騎兵甚至為了清出內野中線空缺，還交易出陣中明星二壘手金斯勒（Ian Kinsler），可見球團對這名大物新秀的重視——然而，結果眾人皆知，普洛法在遊騎兵的7年間，僅繳出 .240/ .321/ .387、32發全壘打、87的OPS+，守備位置也從內野移至外野，帶來的產出可謂大失所望。

當初被吹上天的打擊能力、擊球技巧，以及防守能力，像是物極必反似的，普洛法沒有一項能達到聯盟標準，反倒是成熟的本壘板紀律，成為他繼續存活在最高殿堂的關鍵，從2016年開始，普洛法的保送率就不曾低於9%（今年聯盟平均8.3%）。

遊騎兵時期的普洛法雖獲球團重視，但卻無法繳出相應期待的成績。 美聯社資料照片
遊騎兵時期的普洛法雖獲球團重視，但卻無法繳出相應期待的成績。 美聯社資料照片

一、打有把握的球

究竟是哪裡開竅了，讓普洛法在今年開季繳出爆炸性的表現？第一是他的擊球品質，38.7%的扎實擊球率（HardHit%）、89.9英里/ 小時的平均擊球初速都是生涯新高，這有賴於他調整後的擊球姿勢，本季普洛法站在打擊區時，抬腳幅度明顯相較往年更高，代表他能對來球進行更有力的攻擊——而這一切都多虧出色的選球能力，本季的出棒頻率為44.6%，較去年的47.1%要低得多，但無論是好球帶內/外的球種，他都能製造更多的觸擊，表示他愈來愈能針對有把握的球種進攻，且帶來更好的保送率（13.7%）及更好的擊球品質。

二、對變速球的掌握

作為一位左右開弓的打者，變速球這類反向變化的武器球種是最基本的課題；在去年，普洛法面對變速球，僅能繳出 .162的打擊率、 .271的xwOBA，還有高達27.7%的揮空率；而今年，他像是開了天眼似的，面對至今累積152顆的變速球，敲出高達 .419的打擊率、 .369的xwOBA，以及超過四成的HardHit%。

普洛法本季選球能力大幅提升，自然就打得更好。 影片來源：美國職棒官方網站

三、減少不必要的拉打

在打者們追求強擊球的潮流下，強拉打成為進攻上的顯學，在過去，普洛法也不例外，拉打率連年高於四成，雖製造出不少飛球，但更多的是軟弱的無效擊球，本季的他不刻意追求拉打（37.7%），雖然擊球仰角有所下降，卻也製造出更多平飛安打，使他控制球棒的能力得到進一步的發揮。

普洛法本季的進步有目共睹，根據最新的明星賽投票排名，他在國聯外野手票選中排名第一，更勝釀酒人球星葉力奇（Christian Yelich）與教士塔提斯（Fernando Tatis Jr.），非常有望體驗生涯首度的明星賽滋味，也兌現當年球探「保底明星球員」的評價。

Jurickson Profar MLB MLB專欄 大谷翔平 教士 歐蘇納 美國職棒

相關新聞

日職／從沒人想跳變社會現象 狐狸舞為何在日本爆紅？

上週富邦悍將和日本火腿鬥士隊合作舉辦主題日，邀請日本火腿啦啦隊來台。說到日本火腿啦啦隊，近年最為人所熟知的莫過於「狐狸舞」。這支洗腦性十足，任誰看了都想跟著一起跳的魔性舞蹈，替全隊上下創造極高的人氣和

普洛法大隻雞慢啼？ 前百大新秀龍頭終於兌現天賦

2012年百大新秀第一名，前遊騎兵新秀普洛法（Jurickson Profar）19歲就登上大聯盟，但他的表現卻遠遠不及眾人對他的期待：生涯前6季，只有一季的wRC+是高於平均水準的100；就在人們漸

中職／洋砲普遍水土不服 魔鷹效應恐難複製

甫加入一軍戰場的台鋼雄鷹，由於有多一名洋將優惠，他們找來洋砲魔鷹(Steven Moya)。開季後魔鷹馬上展現他兇猛的利爪，打擊表現堪稱是曼尼之後最強洋砲，雖然一度遭到各隊嚴加看管及佈陣防守而陷入低潮

雙探花從挫折質疑中茁壯 塞爾蒂克冠軍盛世水到渠成

客場38分的慘敗仍擋不住綠衫軍踏平一切的鐵蹄，回到波士頓堅固堡壘的他們一如預期再次獲勝，5戰掃除獨行俠，為球隊奪下睽違16年的又一冠，同時也是隊史第18冠。塞爾蒂克再次超越洛杉磯湖人成為聯盟史上最多冠

中職／悍將問題已從打轉投 張育成、吳念庭都難成救世主

今年中職選秀會於20日截止報名，確定會參加的旅外球員已有吳念庭、張奕及陳聖平等人，另外一個全台灣都在關注的，就是張育成究竟會不會在最後期限壓線報名，答案將在2天後的20日中午12點揭曉，張育成回來與否

以一己之力扭轉皇家命運 惠特史詩表現躍升聯盟招牌球星

皇家隊明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）才剛滿 24 歲，正以史詩級表現創造傳奇，不但靠一己之力坐上巨星寶座，並一步一步透過個人影響力創造贏球氛圍，將皇家隊這支隊伍推上美聯勁旅之列。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。