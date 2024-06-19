普洛法大隻雞慢啼？ 前百大新秀龍頭終於兌現天賦

2012年百大新秀第一名，前遊騎兵新秀普洛法（Jurickson Profar）19歲就登上大聯盟，但他的表現卻遠遠不及眾人對他的期待：生涯前6季，只有一季的wRC+是高於平均水準的100；就在人們漸漸將他淡忘，轉眼間12年過去，31歲的他在2024賽季逆勢繳出驚人的表現：打擊三圍 .322/ .423/ .494、10發全壘打及45分打點、169的wRC+，這成績在在國家聯盟僅次於歐蘇納（Marcell Ozuna）與大谷翔平。難道普洛法真的是大隻雞慢啼、當年的頂級天賦就要兌現了嗎？

同時具備左右開弓、同時能站游擊手這種高強度的防守位置，球探對普洛法的吹捧，在登上大聯盟前就沒有少過，當年在球探報告的評比上：打擊70/80、力量60/80、速度55/80、防守65/80、傳球臂力60/80，可以說幾乎是保底球明星球員的成績；當年遊騎兵甚至為了清出內野中線空缺，還交易出陣中明星二壘手金斯勒（Ian Kinsler），可見球團對這名大物新秀的重視——然而，結果眾人皆知，普洛法在遊騎兵的7年間，僅繳出 .240/ .321/ .387、32發全壘打、87的OPS+，守備位置也從內野移至外野，帶來的產出可謂大失所望。

當初被吹上天的打擊能力、擊球技巧，以及防守能力，像是物極必反似的，普洛法沒有一項能達到聯盟標準，反倒是成熟的本壘板紀律，成為他繼續存活在最高殿堂的關鍵，從2016年開始，普洛法的保送率就不曾低於9%（今年聯盟平均8.3%）。

遊騎兵時期的普洛法雖獲球團重視，但卻無法繳出相應期待的成績。 美聯社資料照片

一、打有把握的球

究竟是哪裡開竅了，讓普洛法在今年開季繳出爆炸性的表現？第一是他的擊球品質，38.7%的扎實擊球率（HardHit%）、89.9英里/ 小時的平均擊球初速都是生涯新高，這有賴於他調整後的擊球姿勢，本季普洛法站在打擊區時，抬腳幅度明顯相較往年更高，代表他能對來球進行更有力的攻擊——而這一切都多虧出色的選球能力，本季的出棒頻率為44.6%，較去年的47.1%要低得多，但無論是好球帶內/外的球種，他都能製造更多的觸擊，表示他愈來愈能針對有把握的球種進攻，且帶來更好的保送率（13.7%）及更好的擊球品質。

二、對變速球的掌握

作為一位左右開弓的打者，變速球這類反向變化的武器球種是最基本的課題；在去年，普洛法面對變速球，僅能繳出 .162的打擊率、 .271的xwOBA，還有高達27.7%的揮空率；而今年，他像是開了天眼似的，面對至今累積152顆的變速球，敲出高達 .419的打擊率、 .369的xwOBA，以及超過四成的HardHit%。

普洛法本季選球能力大幅提升，自然就打得更好。 影片來源：美國職棒官方網站

三、減少不必要的拉打

在打者們追求強擊球的潮流下，強拉打成為進攻上的顯學，在過去，普洛法也不例外，拉打率連年高於四成，雖製造出不少飛球，但更多的是軟弱的無效擊球，本季的他不刻意追求拉打（37.7%），雖然擊球仰角有所下降，卻也製造出更多平飛安打，使他控制球棒的能力得到進一步的發揮。

普洛法本季的進步有目共睹，根據最新的明星賽投票排名，他在國聯外野手票選中排名第一，更勝釀酒人球星葉力奇（Christian Yelich）與教士塔提斯（Fernando Tatis Jr.），非常有望體驗生涯首度的明星賽滋味，也兌現當年球探「保底明星球員」的評價。