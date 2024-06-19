日職／從沒人想跳變社會現象 狐狸舞為何在日本爆紅？

上週富邦悍將和日本火腿鬥士隊合作舉辦主題日，邀請日本火腿啦啦隊來台。說到日本火腿啦啦隊，近年最為人所熟知的莫過於「狐狸舞」。這支洗腦性十足，任誰看了都想跟著一起跳的魔性舞蹈，替全隊上下創造極高的人氣和話題，甚至還跨出棒球圈，成為全日本矚目的焦點，可說是相當成功的商業案例。

「狐狸舞」誕生的遠因，最早其實與日本火腿的吉祥物有關。原先日本火腿隊的吉祥物，是以熊為基礎設計的「Brisky the Bear（暱稱『B・B』）」。但在2018年，B・B退出第一線，改由狐狸造型的「Frep the Fox」接班成為主力吉祥物。儘管Frep早造2016年就已經亮相過，但起初人氣和B・B有明顯差距，甚至還有很多球迷不太認識Frep，以為日本火腿的吉祥物依然由B・B扛大樑。

前日本火腿啦啦隊出身，後來轉為管理職，負責日本火腿隊啦啦隊、吉祥物等娛樂相關事務的尾暮沙織，當時就在思考有什麼演出，適合和Frep做搭配。在偶然之下，尾暮接觸到「The Fox」這首歌，也就是眾所熟知的「狐狸怎麼叫」。她認為這首歌聽起來相當朗朗上口，開始考慮要用這首歌曲來製作應援舞蹈。

2022年，日本火腿隊改由新庄剛志接任總教練，隊徽和制服也都進行更換，讓尾暮認為這是個改革應援的大好機會，正式將The Fox引進為啦啦隊的新舞蹈曲目。當時由於還在疫情期間，雖然開放球迷能入場了，但是太過激烈的應援動作還是受到限制，因此在編舞的過程中，特別注重讓觀眾即使坐著，也能夠跟著一起參與的簡單動作。

然而，狐狸舞並不是一開始就瞬間爆紅。像是滝谷美夢等啦啦隊成員就曾談到，當時內部看到這個舞蹈時，都感到有些疑惑，懷疑這樣的表演能不能被接受，且擔憂歌曲的風格太過強烈，小孩子會不會被嚇到。等到球季開打實際演出時，觀眾反應也顯得相當冷淡，幾乎沒有人願意跟著一起跳。

隨著狐狸舞演出次數增加，總算漸漸開始有些球迷願意跟著啦啦隊動起來，但離爆紅還差得遠。不過，日本火腿隊的球員倒是對這支舞相當中意，尤其是2022年成績大爆發，最終拿下洋聯全壘打王的松本剛，就特別喜歡狐狸舞。尾暮因此趁機向松本剛提案能不能協助宣傳，很快就獲得首肯。

不僅如此，松本還找來石井一成、淺間大基、今川優馬、清宮幸太郎、野村佑希、田宮裕涼等共七名選手，再加上啦啦隊和吉祥物等等，一同拍攝狐狸舞的影片。儘管球員平常還要準備比賽，沒什麼時間可以練舞，但當天拍攝過程相當順利，只一個鏡頭就大功告成。

松本剛帶頭大力宣傳狐狸舞，成為狐狸舞爆紅的關鍵之一。 影片來源：日本火腿鬥士 YouTube官方頻道

這支影片在日本火腿隊官方youtube頻道公開後，吸引到大批粉絲點擊。至本文撰稿的時間點（2024年6月16日，約公開兩年多）為止，觀看次數超過652萬次，是日本火腿隊官方頻道上第二熱門的影片。

除了日本火腿本身以外，其他球隊的選手也在不知不覺間，被狐狸舞的魔性給迷住。最早跟著一起跳的是軟銀松田宣浩，他在休息室模仿狐狸舞手勢的畫面，特別被洋聯TV剪成精華，還上了體育媒體，讓更多人認識狐狸舞。隨後，各球團在作客札幌巨蛋時，選手們也都會跟著狐狸舞一起擺動的畫面，幾乎成為每次比賽的固定橋段。

狐狸舞熱潮就這樣越燒越旺。到了明星賽不只是日本火腿，洋聯6球團啦啦隊代表，都戴上狐狸耳朵共襄盛舉。九月，日本火腿找來「The Fox」挪威原唱組合「Ylvis」來到球場，讓兩兄弟現場演唱，場中啦啦隊與小朋友等三百多人大跳狐狸舞，讓現場氣氛嗨到最高點。

狐狸舞爆紅成為社會現象，還邀請到原唱Ylvis來札幌巨蛋演出。 影片來源： 太平洋聯盟TV YouTube 官方頻道

尾暮認為，狐狸舞之所以能夠大紅的關鍵，在於它夠簡單好模仿，讓觀眾也能一起參與。當全場粉絲能跟著啦啦隊一起跳動時，往往更能炒熱現場氣氛。且在球員或是來賓也一起模仿之下，而各種不同成員演出的不同版本狐狸舞，又可能再刺激其他流量。像今年交流賽，橫濱DeNA選手桑原將志的「中邪版狐狸舞」，就變成今年交流賽最熱門的片段之一。

在棒球圈爆紅後，連有些綜藝節目都開始注意到狐狸舞，邀請Frep跟火腿啦啦隊演出。2022年日本流行語大賞，「狐狸舞」這個詞入選了前十傑，與「基輔」、「國葬儀」、「養樂多1000」等詞並列，完全紅出圈外，當然也顯著提升了日本火腿啦啦隊與吉祥物Frep的人氣。

本次日本火腿合作主題日，滝谷美夢率日本火腿啦啦隊來台時，自然也將這支紅極一時的經典舞蹈帶來新莊棒球場。狐狸舞除了本身是精彩的表演以外，更是一次效果遠遠出乎意料，值得瞭解參考的成功商業行銷案例。