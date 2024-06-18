雙探花從挫折質疑中茁壯 塞爾蒂克冠軍盛世水到渠成

客場38分的慘敗仍擋不住綠衫軍踏平一切的鐵蹄，回到波士頓堅固堡壘的他們一如預期再次獲勝，5戰掃除獨行俠，為球隊奪下睽違16年的又一冠，同時也是隊史第18冠。塞爾蒂克再次超越洛杉磯湖人成為聯盟史上最多冠球隊，雙探花泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）攜手以來6闖東區冠軍戰，2闖總冠軍戰，終於圓夢。

但看似16勝3敗秋風掃落葉般的壓倒性冠軍，卻其實也是經過一整年從挫折中站起，一步一腳印的生聚教訓，回顧這一點都不簡單的奪冠之路，或許也能一窺這是名門球隊是如何逐步建構堅強陣容，進而重返榮耀。

慘敗熱火，從沉重打擊中重新站起

上個賽季，塞爾蒂克自前一年敗給勇士後捲土重來，再次闖入分區冠軍戰，眼前是外界一面倒看衰的對手，從天賦、體型、深度到健康度都不如己的邁阿密熱火，連綠衫軍自己都覺得將再戰總冠軍舞台，大有機會終於圓夢。

怎料第七戰塞爾蒂克慘敗於自家主場，羞辱式地遭淘汰，一時間外界對泰托姆與布朗年輕雙核化學效應的質疑聲浪再起，特別是布朗夏天將有資格簽下超級頂薪，臨危受命，還較霍福特（Al Horford）年輕，從代理主帥扶正的馬祖拉（Joe Mazzulla），同樣受到強烈抨擊。

但作為最初培育泰托姆與布朗，同時決定由馬祖拉接任總教練的現任總管史蒂文斯（Brad Stevens），頂住了一切批判，很快地就在暑假與布朗簽下史上最大5年3.04億美元的豐厚續約；儘管外界多所質疑，史蒂文斯仍對兩位子弟兵做為基石的未來抱持高度信心，這份續約，同時也確定了塞爾蒂克將繼續圍繞兩位未滿27歲的雙核心前進。

馬祖拉成為最年輕奪冠的總教練。 美聯社

大刀闊斧改組教練團，重新引入贏球文化

史蒂文斯的第二步，就是要讓馬祖拉無所顧忌的執教，直接放走前任主帥尤多卡（Ime Udoka）留下的剩餘人馬，讓新帥重新組建自己的助教團。

馬祖拉首先找來前綠血人，未來肯定會成為NBA主帥，長於訓練球員的卡塞爾（Sam Cassell），隨後陸續再找來公鹿隊當時的首席助教李（Charles Lee）、同屬前綠衫軍的普萊西（Phil Pressey），以及出身杜克，曾打過魔術隊的強森（Amile Johnson），煥然一新的助教團成形！

不僅如此，在卡塞爾的人脈牽線下，馬祖拉還找上了包括皮爾斯（Paul Pierce）在內的多位前塞爾蒂克球員，邀請他們參與訓練；過去幾年前綠衫軍球員與球隊的聯繫貌似越見淡薄，馬祖拉正是希望藉此重新建立「綠血人大家庭」，從而讓現役球員承接下前輩們榮耀的火炬與光榮感。前任王牌皮爾斯的加入，更且成為現任王牌泰托姆與布朗很好的導師，幫助他們尤其在心境上，變得更加成熟抗壓。

專屬團隊組建完成，馬祖拉也更能放心地將自己的執教理念引入球隊，他的風格其實也相當簡單：攻守兩端都強調團隊籃球，重視傳導，然後投射大量的三分。

波爾辛吉斯甫加盟波士頓就奪冠。 歐新社

但除了戰術端，馬祖拉的工作還包括為球員們做好各種場景演練與準備，這也反映在本季季後賽，他幾乎做出了所有正確的舉動。無論是戰術層面、人員調度乃至於精神層面的帶領，馬祖拉本身也展現了明顯的進步，同時獲得了球員們的信任與追隨。

懷特（Derrick White）就曾於受訪時這麼說，「我認為馬祖拉是一個籃球天才，所以無論他說什麼，我都會盡力發揮我的最大能力」。

反映在球場上，我們確確實實看到了其理念的實踐，聯盟唯一超過60勝的球隊，進攻防守效率皆排名第2，攻守俱佳淨效率聯盟第一，也是聯盟出手與命中最多三分球的球隊，同時間更是聯盟助攻第4。

過去時常被人詬病只有單調拉開單打的塞爾蒂克，儘管單打能力依舊優異，卻早已不是那支刻板印象球隊，更好的團隊籃球，就在本季的塞爾蒂克中，慢慢發酵、產生質變。

圍繞基石尋覓拼圖，持續優化菁英團隊

當然說到底，穩住雙核基石+重組教練團，雖夠確保塞爾蒂克繼續立足勁旅之林，目標奪冠仍未足夠，始終需要尋求更強大的陣容，方能落實最佳執行。史蒂文斯於是在老闆的支持下，繼續尋找符合他與馬祖拉理想的陣容拼圖。

雙探花一圓冠軍夢。 法新社

第一步就是在暑假，透過三方交易，以老將史馬特（Marcus Smart）為主菜，換來可提供塞爾蒂克更多武器庫，能打低位且合適「5 Out」大量三分理念的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）；而後再與拓荒者洽談，以甫獲年度第六人的波格登（Malcolm Brogdon）、威廉斯（Robert Williams III）與一枚勇士首輪為包裹，交易來哈勒戴（Jrue Holiday），以彌補史馬特交易後的後場大鎖與組織空缺。

儘管前幾年相對顛沛流離，但波爾辛吉斯作為延伸5號非凡拉開空間的能力，以及來到塞爾蒂克後相對減輕的負擔，讓他與綠衫軍一拍即合。

一眾具三分威脅的球員，能幫助彼此將空間極大化，也減輕被包夾壓力，這使得這位曾經尼克少主的聯盟稀有獨角獸，彷彿重返巔峰，連曾經以為已退化的低位進攻回春，儼然成為關鍵時刻球隊硬解出手的大殺器。

波爾辛吉斯本季繳出20.1分7.2籃板2助攻，命中率破6成更是生涯最佳，三分命中率同樣高達37.5%。哈勒戴從公鹿三巨頭後退到第五進攻選擇，數據雖然下降許多，卻打出生涯最佳的三分命中率與籃板，並將其精力，更多轉移至防守等苦工小事上，與懷特共組聯盟最強防守後場，聯袂入選防守第二隊，還榮獲DPOY第六名的票數。

懷特(右)和哈勒戴的加盟讓塞爾蒂克後場攻守戰力全面提升。 歐新社

我們當然也不能忘記從替補扶正為先發的懷特，本季不時被球迷大讚為塞爾蒂克真正的影子王牌，除了防守，進攻端場均15.2分5.2助攻4.2籃板1抄截1.2阻攻外掛近4成三分命中率，全能的生涯年表現，完全成為每個球隊都夢寐以求的「膠水人」，球隊缺什麼就補什麼，堪稱本季綠衫軍的最大驚喜。

連同泰托姆與布朗，塞爾蒂克打造了一組星光熠熠，盡皆坐擁三脅，皆可持球無球，還可傳球、可投射亦可防守，讓進攻發起防不勝防，且能高效執行防守計畫的菁英五虎。

我們還別忘了原本先發的老將霍福特，奢侈地成為第六人，兩位自產自養的白人射手前鋒豪瑟（Sam Hauser）與後衛普里查德（Payton Pritchard），也都成為幾乎打滿整季，堅實而重視團隊籃球的優秀替補。

一組聯盟本季最強的先發五人，加上兼具深度與強度的板凳大軍，這就是塞爾蒂克能從季初就穩坐龍頭，一路霸佔至季末，且是聯盟唯一破60勝、整季從未三連敗過，穩定而戰績遙遙領先的獨一檔強隊原因。

老將霍福特圓夢。 路透社

雙核領銜，稱霸季後賽圓夢總冠軍

當然，我們還一直未提的就是今年的雙核表現。

本季泰托姆與布朗皆出戰超過70場，場均合力拿下49.9分13.6籃板8.5助攻2.2抄截，儘管得分較去年變少，最主要是更多好手加盟的開火權分散，卻也磨練出更好的助攻分球能力，並且雙雙打出生涯命中率新高，三分兼且都超過35%的水準以上表現。

儘管他們還是有各自的弱項：泰托姆的命中率與關鍵時刻表現，不時受到詬病，以及布朗的左手能力等，但經過前兩年季後賽沉重的失利教訓，加上本季馬祖拉的引領，以及大學長的指導，兩人面對逆境的心理強度大增，也更加沉著冷靜，並且較以往更能接受自己不好之處。

當本身狀況不佳，就相信隊友，透過其他方式幫助球隊，即使大勝或系列賽領先，仍絕不掉以輕心。

兩位年輕基石今年有了更長足的成熟，泰托姆成為更多元發展的全能前鋒，布朗則成為攻守兩端犀利的終結者。這些亦反映在季後賽的表現上。

布朗勇奪FMVP。 路透社

即便波爾辛吉斯一度傷退，這兩位前7季已共闖五次分區冠軍戰的隊友（聯盟近40年來僅11位），仍以打破隊史同場季後賽各得25+分雙人組紀錄的攜手佳績（原紀錄為17次的伯德與麥克海爾），不斷率隊前行，總冠軍第三場且成為隊史第一對同場30/5/5組合。

兩人本季季後賽合共打出的場均 分籃板助攻成績，更不僅放眼塞爾蒂克隊史，即使是整個NBA長河，都是絕對當屬佼佼者的雙人拍檔。

在兩人無私但求勝利的渴望與以身作則率領下，就算是基德（Jason Kidd）曾經想挑起兩人的競爭心態，也徒勞無功，無論是泰托姆或是布朗，早就有共識將勝利擺在第一位，在歐布萊恩杯面前，孰優孰劣並不重要。

加上優異的隊友群（每場都可能有人跳出來拿下全隊最高分，季後賽有多達5位得分上雙，8人場均得分超過8.5），季後賽一路以來，綠衫軍繼續貫徹著他們從季賽就堅持的本色：超強防守，盡可能通過換防堅持單防，進攻端則是流暢團隊傳導外掛大量三分投射，沿途所向披靡，莫之能禦。

儘管面對熱火與騎士時都吞下敗仗，但其他場次卻幾乎都是毫無懸念的樂勝，即便與溜馬的東區冠軍戰中數度遇險，最終亦憑藉著更好的抗壓能力，守下一場又一場勝利。

波士頓歷經多年整軍備戰又一次登頂。 路透社

即便如此，他們還是因為身處東區，同時沿途各競爭對手都飽受傷兵困擾，在總冠軍賽前被許多球迷與球評忽視。對比灰狼擊敗了企圖衛冕的金塊，獨行俠又輕鬆擊敗灰狼，加上早先不斷得利於健康，讓外界多少覺得勝之不武，以及長久以來對年輕雙核扛責能耐的質疑。這樣的聲音浮現，似乎也毋須太意外。

但是，面對相較前幾輪對手，都更加健康完整的達拉斯（儘管唐西奇確實也帶傷上陣），波士頓反倒是打出了本季最簡單收拾的一輪系列賽。

縱使其他場次大敗，熱火與騎士始終有各拿下一勝，而溜馬雖遭橫掃，至少也一路上多次將綠衫軍逼入險境，唯獨達拉斯，的確對唐西奇祭出了整個季後賽最禮遇也最高強度的防守，但扼住他之後，獨行俠彷彿把這支西區脫穎而出球隊，打成了四位對手中最好虐的一支，比之印地安納更為暢快地橫掃，從而粉碎了開打前外界所有的不看好與唱衰，2023-24球季的NBA總冠軍，毋庸置疑，實至名歸！

邁向連霸之路，波士頓還需要加強哪些？

泰托姆與布朗時代的塞爾蒂克，終於一償宿願，拿下兩人的生涯首冠，但兩位都還低於27歲，馬祖拉同時也是史上最年輕的總冠軍教頭，球隊仍有大好的機會與本錢，開創一段長期而輝煌的時代，甚至是王朝。

泰托姆一雪質疑擁抱金杯。 路透社

眼前最首要自然就是劍指連霸！泰托姆也早早宣示，想藉由明年再次衛冕，證明今年縱使對手屢見傷病，綠衫軍的奪冠絕非僥倖！

對塞爾蒂克來說的好消息，8位上場時間最久的主力輪替，盡皆仍有合約在身。要組出如此星光熠熠的聯盟最強先發五虎+優質深度陣容，要價不菲，光以現有明年薪資，就已經超越第二層豪華稅，對球隊的補強有諸多限制，但猶幸球隊早已跟多數主力綁好長約。

年輕球員中只有懷特有較大的續約問題，但在總冠軍加持下，沒理由不加碼跟進，先發五虎除了哈勒戴皆未滿30歲，這是塞爾蒂克想終結聯盟連續第六年總冠軍易主的最大本錢。

能阻止他們的，大概只有波爾辛吉斯的健康與霍福特的年齡，前者好消息是後兩年薪水還低於本季，但罕見的傷痛，或許塞爾蒂克要有決心，寧願例行賽有所保留，也要讓波爾辛吉斯好好處理傷勢；據悉開刀會是比較好的解決方式，就是需要時間等待。

霍福特或許是更關鍵的一位，38歲高齡本季還出賽達65場，無論先發替補兩相宜，宛如陣中除泰托姆外，各種疑難雜症都能補上解決的「多功能型球員」。但他始終已近生涯遲暮，奪冠後對他繼續打拼的動力也或許有所影響。

波士頓再次迎來總冠軍盛世。 路透社

在禁區兩員大將各有隱憂情況下，且看板凳席上皆為底薪的柯內特（Luke Kornet）與提爾曼（Xavier Tillman），能否順利續約。但就算是這兩位長人，也很難符合真正匹配波士頓理想型態的全能型長人，在操盤選擇情況下，史蒂文斯能否透過選秀，或者渴望冠軍的球員底薪來投，再為球隊禁區多找到一些保險呢？

但無論如何，可以保證的是，在核心依舊且都還年輕的優勢下，只要健康無虞，塞爾蒂克來年肯定還是會東區與聯盟龍頭，以及總冠軍的大熱門，就看禁區能否維持強度。

至於獨行俠、金塊、灰狼、雷霆、尼克、公鹿與溜馬這些勁旅與前冠軍挑戰者，又會如何進行補強，以求能挑戰這位新王者！

THE BOSTON CELTICS ARE NBA CHAMPIONS 🏆🍀 pic.twitter.com/10iSWsN91P — The Players' Tribune (@PlayersTribune) 2024年6月18日