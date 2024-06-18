快訊

沒有殺傷力？孫安佐帶火槍到夜店 經紀人到案稱合法「大型打火機」

黃仁勳也愛！咖啡該喝冰、熱還是冷泡？3張表解讀哪種最提神又養生

這些地方今防雷陣雨 這天起降雨減少高溫恐36度以上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「浪花兄弟」恐成絕響 勇士射手湯普森何去何從？

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
勇士浪花兄弟拆夥看來是勢在必行，湯普森近來取消關注勇士IG，應該就是釋放他正在尋找新東家的訊號。 美聯社
勇士浪花兄弟拆夥看來是勢在必行，湯普森近來取消關注勇士IG，應該就是釋放他正在尋找新東家的訊號。 美聯社

勇士「浪花兄弟」柯瑞、湯普森會不會拆夥？35歲的湯普森還能在自由球員市場拿到一分至少三年6000萬美元以上合約？或是如他所願，賺到一分年薪2500萬美元的複數年合約。

目前傳出來的消息是奧蘭多魔術對湯普森有興趣，很可能開出至少三年6000萬美元以上合約，魔術確實有這樣的能力和需求，魔術需要一支三分神射、一個有奪冠經驗的老將，可以為兩名年輕前鋒班切羅和華格納射開空間，在休息室、訓練、比賽、精神面提供各種成長協助。

湯普森(右)近來開始關注魔術前鋒班切羅的IG，可能有加入魔術的想法。 美聯社資料照片
湯普森(右)近來開始關注魔術前鋒班切羅的IG，可能有加入魔術的想法。 美聯社資料照片

湯普森是擅於創造空間、空手跑動不佔球權的三分射手，需要他的季後賽或爭冠球隊不少。76人需要，他們還差一個關鍵角色球員；湖人也需要，湖人外線太差，空手跑動戰術和牽制力也不足。

76人並不需要多一個持球點，他們需要一個穩定第三或第四得分點。湖人需求更大，湖人三分外線太差，湖人需要一個出色三分射手拉開空間，進行更多無球跑動，經常要有神來幾筆，湖人同樣需要一個穩定第三或第四得分點，湯普森老化已經不再是爭冠球隊前三號主力，但他可以成為球隊最佳第四或第五號得分殺手。

湯普森現在的功能和角色只剩下三分球、拉開空間、戰術跑動策應、對位防守，湯森的防守已經退化，但至少他的總冠軍賽經驗很豐富，經驗可彌補防守和體能的不足。

湯普森(左)的各項成績都出現明顯衰退，不過他有豐富的季後賽經驗，很適合湖人、76人這樣的球隊。 美聯社資料照片
湯普森(左)的各項成績都出現明顯衰退，不過他有豐富的季後賽經驗，很適合湖人、76人這樣的球隊。 美聯社資料照片

NBA球員市場和當代文化的殘酷現實

1、湯普森這種35歲老射手，防守退化，也不再是球隊前三主力球星，重建球隊不需要他，一般季後賽球隊很難靠他的三分、功能性馬上提升爭冠實力。真正需要他的是76人或湖人這種很接近爭冠級別球隊，需要補上一個第三或第四號得分點，尤其是三分球和創造空間。問題是這種球隊不可能也不會給湯普森滿意合約，除非湯普森願意拿低薪，身價減半加盟。

2、勇士已經不再需要湯普森，這更現實，勇士既沒有能力給湯普森一分年薪2000萬美元以上的複數年合約，勇士也需要做出改變和補強，尤其是鋒線+高度+護框長人，續約留下湯普森絕對不是勇士選項，除非湯普森非常想要留在勇士效力，願意拿一分低薪合約。

3、許多爭冠球隊都會需要湯普森，金塊、獨行俠、灰狼、湖人、76人、尼克都是，但這些球隊都沒有能力給湯普森一分複數年+年薪千萬以上合約，湯普森即使還有戰力和三分外線，他也只能屈就低薪或底薪合約，這是湯普森不會接受的未來。

4、奪冠對湯普森已經不再是吸引力，拿一分市場上最大合約，還能打到球，成為一名主力才是湯普森主要考量。如果魔術真的願意給湯普森一分至少年薪2000萬美元合約，這可能就是湯普森最佳也是最後選擇。

湯普森(右)想要複數年、2000萬美元以上年薪的合約，打入季後賽的球隊中多數都沒有能力和意願簽下他，他若不大幅降價，能去的球隊可能非常有限。 美聯社資料照片
湯普森(右)想要複數年、2000萬美元以上年薪的合約，打入季後賽的球隊中多數都沒有能力和意願簽下他，他若不大幅降價，能去的球隊可能非常有限。 美聯社資料照片

兩個特別選項 對湯普森非常關鍵

第一是去湖人，湖人有機會給湯普森一分兩年2000萬美元合約，他能成為湖人爭冠一員，湖人更需要他的三分火力和空手跑動，以及拉開空間能力。為何這選項如此重要，我認為湯普森想要拿到一分年薪逾2000萬美元複數年合約，機會真的不大。湖人現有薪資和出清空間，也很難再找到二線球星或更出色球員來補強。

第二是去灰狼，灰狼有機會成為更好爭冠球隊，湯普森是球隊最完美補強的角色球員。灰狼進攻武器不夠，尤其是缺一支出色外線，少一個牽制點，補上灰狼最欠缺的第三或第四號得分點。灰狼同樣沒有能力給湯普森滿合約，但至少有重要角色和戰術地位。

浪花兄弟今年夏天可能拆夥，勇士必須重新打造爭冠陣容，放棄湯普森是必然，湯普森也很難拿到一分滿意合約，只能在生涯最後選擇快樂打球舞台和享受比賽空間。

76人 NBA NBA專欄 勇士 湖人 湯普森 灰狼 魔術

相關新聞

中職／悍將問題已從打轉投 張育成、吳念庭都難成救世主

今年中職選秀會於20日截止報名，確定會參加的旅外球員已有吳念庭、張奕及陳聖平等人，另外一個全台灣都在關注的，就是張育成究竟會不會在最後期限壓線報名，答案將在2天後的20日中午12點揭曉，張育成回來與否

以一己之力扭轉皇家命運 惠特史詩表現躍升聯盟招牌球星

皇家隊明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）才剛滿 24 歲，正以史詩級表現創造傳奇，不但靠一己之力坐上巨星寶座，並一步一步透過個人影響力創造贏球氛圍，將皇家隊這支隊伍推上美聯勁旅之列。

「浪花兄弟」恐成絕響 勇士射手湯普森何去何從？

勇士「浪花兄弟」柯瑞、湯普森會不會拆夥？35歲的湯普森還能在自由球員市場拿到一分至少三年6000萬美元以上合約？或是如他所願，賺到一分年薪2500萬美元的複數年合約。 目前傳出來的消息是奧蘭多魔

獨行俠變陣防守策略奏效、進攻全面提速 塞爾蒂克如何拆招？

瀕臨淘汰的獨行俠，第四場面臨背水一戰，逼出了系列賽最好的自己，也打出筆者前篇分析「橫掃還是紳士橫掃？獨行俠與王者綠衫軍差距有多大？」中所提到的，所有要贏的正面因素：重回冷靜的唐西奇（Luka Donc

分區第一只是開始 水手等J-Rod走出低潮後更恐怖

五月初重新站上分區第一的水手與美聯西區其他球隊的差距正持續擴大中。在球季開打前，沒人料到他們竟能將前兩年奪冠的遊騎兵及太空人狠狠踩在腳下。如今在連兩天擊敗分區第二的遊騎兵後，近20戰15勝（全聯盟最佳

日職／開季前10場防禦率還在0字頭 廣島王牌的逆襲

廣島鯉魚隊在交流戰維持相當好的氣勢，打出10勝7敗的成績（※截至6/15為止），加上去年龍頭冠軍阪神虎隊進入交流戰之後呈現失速，使得他們得以穩居中央聯盟第一的寶座。 廣島鯉魚隊團隊防禦率低到2.

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。