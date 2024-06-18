「浪花兄弟」恐成絕響 勇士射手湯普森何去何從？

勇士「浪花兄弟」柯瑞、湯普森會不會拆夥？35歲的湯普森還能在自由球員市場拿到一分至少三年6000萬美元以上合約？或是如他所願，賺到一分年薪2500萬美元的複數年合約。

目前傳出來的消息是奧蘭多魔術對湯普森有興趣，很可能開出至少三年6000萬美元以上合約，魔術確實有這樣的能力和需求，魔術需要一支三分神射、一個有奪冠經驗的老將，可以為兩名年輕前鋒班切羅和華格納射開空間，在休息室、訓練、比賽、精神面提供各種成長協助。

湯普森(右)近來開始關注魔術前鋒班切羅的IG，可能有加入魔術的想法。 美聯社資料照片

湯普森是擅於創造空間、空手跑動不佔球權的三分射手，需要他的季後賽或爭冠球隊不少。76人需要，他們還差一個關鍵角色球員；湖人也需要，湖人外線太差，空手跑動戰術和牽制力也不足。

76人並不需要多一個持球點，他們需要一個穩定第三或第四得分點。湖人需求更大，湖人三分外線太差，湖人需要一個出色三分射手拉開空間，進行更多無球跑動，經常要有神來幾筆，湖人同樣需要一個穩定第三或第四得分點，湯普森老化已經不再是爭冠球隊前三號主力，但他可以成為球隊最佳第四或第五號得分殺手。

湯普森現在的功能和角色只剩下三分球、拉開空間、戰術跑動策應、對位防守，湯森的防守已經退化，但至少他的總冠軍賽經驗很豐富，經驗可彌補防守和體能的不足。

湯普森(左)的各項成績都出現明顯衰退，不過他有豐富的季後賽經驗，很適合湖人、76人這樣的球隊。 美聯社資料照片

NBA球員市場和當代文化的殘酷現實

1、湯普森這種35歲老射手，防守退化，也不再是球隊前三主力球星，重建球隊不需要他，一般季後賽球隊很難靠他的三分、功能性馬上提升爭冠實力。真正需要他的是76人或湖人這種很接近爭冠級別球隊，需要補上一個第三或第四號得分點，尤其是三分球和創造空間。問題是這種球隊不可能也不會給湯普森滿意合約，除非湯普森願意拿低薪，身價減半加盟。

2、勇士已經不再需要湯普森，這更現實，勇士既沒有能力給湯普森一分年薪2000萬美元以上的複數年合約，勇士也需要做出改變和補強，尤其是鋒線+高度+護框長人，續約留下湯普森絕對不是勇士選項，除非湯普森非常想要留在勇士效力，願意拿一分低薪合約。

3、許多爭冠球隊都會需要湯普森，金塊、獨行俠、灰狼、湖人、76人、尼克都是，但這些球隊都沒有能力給湯普森一分複數年+年薪千萬以上合約，湯普森即使還有戰力和三分外線，他也只能屈就低薪或底薪合約，這是湯普森不會接受的未來。

4、奪冠對湯普森已經不再是吸引力，拿一分市場上最大合約，還能打到球，成為一名主力才是湯普森主要考量。如果魔術真的願意給湯普森一分至少年薪2000萬美元合約，這可能就是湯普森最佳也是最後選擇。

湯普森(右)想要複數年、2000萬美元以上年薪的合約，打入季後賽的球隊中多數都沒有能力和意願簽下他，他若不大幅降價，能去的球隊可能非常有限。 美聯社資料照片

兩個特別選項 對湯普森非常關鍵

第一是去湖人，湖人有機會給湯普森一分兩年2000萬美元合約，他能成為湖人爭冠一員，湖人更需要他的三分火力和空手跑動，以及拉開空間能力。為何這選項如此重要，我認為湯普森想要拿到一分年薪逾2000萬美元複數年合約，機會真的不大。湖人現有薪資和出清空間，也很難再找到二線球星或更出色球員來補強。

第二是去灰狼，灰狼有機會成為更好爭冠球隊，湯普森是球隊最完美補強的角色球員。灰狼進攻武器不夠，尤其是缺一支出色外線，少一個牽制點，補上灰狼最欠缺的第三或第四號得分點。灰狼同樣沒有能力給湯普森滿合約，但至少有重要角色和戰術地位。

浪花兄弟今年夏天可能拆夥，勇士必須重新打造爭冠陣容，放棄湯普森是必然，湯普森也很難拿到一分滿意合約，只能在生涯最後選擇快樂打球舞台和享受比賽空間。