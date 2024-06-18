以一己之力扭轉皇家命運 惠特史詩表現躍升聯盟招牌球星

皇家隊明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）才剛滿 24 歲，正以史詩級表現創造傳奇，不但靠一己之力坐上巨星寶座，並一步一步透過個人影響力創造贏球氛圍，將皇家隊這支隊伍推上美聯勁旅之列。

回顧去年，皇家隊到 8 月 18 日才贏下單季第 40 場比賽，來到今年殺 6 月 13 日就提前達陣，球隊戰績脫胎換骨，至16日為止以61勝31敗於美聯中區排名第二，僅落後領先的守護者5場勝差。值得一提的，這支隊伍是圍繞著惠特重建，他的個人數據幾乎在所有類別名列前茅，是本季大聯盟最傑出球員之一，若能維持滾燙手感至季末可望挑戰MVP頭銜，上回摘美聯MVP頭銜的皇家隊成員可追溯至1980年的布瑞特（George Brett）。

皇家隊去年還是56勝106敗的三流隊伍，在美聯中區排名墊底，今年開季一路往前衝，目前是分區第二名，與領先的守護者隊僅有5場勝差。 美聯社

本季開幕前 50 場，惠特繳出 7 發全壘打、6 支三壘安打、14 支二壘安打和 16 次盜壘，這種表現是史無前例。最近 15 場比賽，他 65個打數敲 26 安，打擊率高達4成，上壘率為 4成26，我們來看一下至16日的個人數據與排名：打擊率3成26排名聯盟第2、得分 59聯盟第1、安打數 93聯盟第 2、盜壘20次聯盟第4、上壘率 3成75並列第13、二壘安打 19發 並列第7、三壘安打7支並列第3、長打 37支並列第 2、WAR勝利貢獻值4.6聯盟前3、打點 54分並列第7。

惠特不僅打擊出色，快速的機動性還是最優秀的防守球員之一。他在游擊位置上的防守範圍（Fielding Range）出局人次 10在聯盟亦是第一。上季這位新星成皇家隊史首位30轟、30盜俱樂部成員，本季火熱的棒子頗有機會挑戰美聯打擊王寶座。他的帶頭衝刺，亦讓皇家隊本季判若兩隊，在前72場比賽、球季尚未過半之際，仍能在美聯中區盤據前排，有機會衝刺季後賽。

皇家日前對水手的比賽，在落後8分的情況下還能演出神奇大逆轉，單場擊出3支安打的惠特功不可沒。 影片來源：皇家 YouTube官方頻道

從 2019 年選秀會轉戰職業，皇家隊透過惠特這麼一人扭轉命運是始料未及。以首輪第二順位選人時，皇家隊處於連續兩年輸破百場的低潮，2015年世界大賽冠軍陣容瓦解、農場培育系統枯竭，球隊所有權處於交接狀態。惠特 2022 年21 歲成為聯盟菜鳥，球隊戰績並沒好轉，那一季輸 97 場，與強隊八竿子打不著邊。去年9月，皇家隊老闆薛曼（John Sherman）、總經理皮科洛（J. J. Picollo）與惠特還有他的父親兼經紀人老惠特會面，討論未來4年長期規劃，包括奠定以惠特為絕對核心的陣容。

皮科洛接受媒體採訪說：「如果我們無法延長他（惠特）合約，可能得考慮交易，我是不希望面臨這情況。」比起大把金錢和合約年限，惠特表明更希望打造一支勝利隊伍，因此制服組在同年 12 月初冬季會議上，向惠特提出第一份延長合約報價，並簽來後援投手史密斯（Will Smith）、史卓頓（Chris Stratton）和先發投手盧戈（Seth Lugo），薛曼隨即又批准增加總預算1億美元，追加簽下先發投手瓦卡（Michael Wacha）。

皇家在去年底為了能留住惠特，增加預算展開一系列補強，除了捧上大約之外，還在自由市場大肆搜刮如盧戈(圖)等好手，如今已見到成效。 美聯社

這一連串動作惠特看在眼裡，趕在2023年聖誕節前一周透過父親發訊息給球隊，令皮科洛大為振奮，形容這是一份提前的聖誕禮物，他說：「我覺得我們終於有機會了！惠特還給我們一份新的報價，證明他願意留在堪薩斯城。」雙方往返六周時間搞定合約，這一紙 11 年 2.88 億美元的保證約包括 2030 年選擇權，奉上隊史最大約薛曼堅信這是正確的決定，他表示：「我們都有一套估值指標和分析法，這交易關乎球隊命運。」實際上，當皇家隊於自由市場物色新援時，許多人也是衝著惠特的名字而來，譬如32歲的瓦卡針對新東家做研究，在簽約記者會時這位老將說：「皇家隊有一位最好的球員，以及聯盟最好的捕手培瑞茲（Salvador Perez）。」

從2011年晉升大聯盟、與皇家隊登頂奪冠、如今34歲的培瑞茲，不介意光采被後生晚輩惠特掠奪，盛讚惠特是他合作過最好的球員，這對球隊內部的人意義重大，他指出：「認真地說，他（惠特）是我在聯盟遇過最好的球員。」擁有過人天賦，惠特對自己採高標準，打擊練習過後回到休息室，立即要求打擊教練贊沃特（Alec Zumwalt）回放影片，檢查打擊區的細節，贊渥特對子弟兵給予肯定：「惠特比任何人更積極地調整自己。」舉例來說，先前皇家隊客場對上守護者隊，比賽因暴雨延遲，當工作人員把打擊籠推走時，惠特跑去拜託場地主管將設備留下，因為他仍按原計畫做打擊練習。這份執著與認真，不但將他推上頂峰，也順勢帶動皇家隊贏球的決心與渴望，我會說未來幾年你一定要關注惠特，他會是或已經是大聯盟的看板人物之一。