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中職／悍將問題已從打轉投 張育成、吳念庭都難成救世主

聯合新聞網／ 福耳
張育成是否回台參加中職選秀，成為這兩天台灣球迷最關注的事情。 聯合報系資料照片
張育成是否回台參加中職選秀，成為這兩天台灣球迷最關注的事情。 聯合報系資料照片

今年中職選秀會於20日截止報名，確定會參加的旅外球員已有吳念庭張奕陳聖平等人，另外一個全台灣都在關注的，就是張育成究竟會不會在最後期限壓線報名，答案將在2天後的20日中午12點揭曉，張育成回來與否直接關係到手握狀元籤的富邦的戰力。

張育成19年在大聯盟初登場，之後連5季都有大聯盟的出賽紀錄，累積下來的打擊率為2成04，另有20轟、79分打點及5次盜壘成功，去年的經典賽代表台灣出賽，有優異的打擊成績，拿下A組預賽最有價值球員獎，一瞬間成為全台灣最有人氣的棒球選手，今年與光芒簽下小聯盟合約，卻因傷出賽數不多，日前宣布本週將開始打復健賽，儘管張育成在大聯盟的打擊成績不算太好，但畢竟去年還有超過100個打數、6轟的成績，而且又是內野工具人，如果回台在中職將能為球隊帶來強大的進攻火力助益。

去年為止還效力西武的吳念庭，則是從20年開始在一軍有較多出賽機會，21、22年是巔峰期，好表現藉由轉播打響了他在台灣的知名度，21年出賽130場，創造個人單季百安、10轟的紀錄，追上陳大豐、林威助、陽岱鋼等前輩的腳步，成為第4位達成此紀錄的台灣球員，這一年也因得點圈打擊率一度超過4成而獲得「得點圈之鬼」的稱號，也入選明星賽，之後出賽機會雖減少，但與張育成同樣在去年經典賽交出不錯的表現，不過季後決定回台，確定會參加今年中職選秀，日職7年球季留下220支安打、16轟及108分打點的成績。

如果張育成不回台，吳念庭就是最可能的中職選秀狀元人選。 聯合報系資料照片
如果張育成不回台，吳念庭就是最可能的中職選秀狀元人選。 聯合報系資料照片

張育成及吳念庭都是能夠守中線的內野工具人，手握狀元籤的富邦，只要高層不要做出太奇怪的選擇，再怎都能補強到最弱的位置，不過這是針對5月結束時的富邦來說，進入6月，情勢有所改變，現在無論最後狀元是兩人中的哪一位，要成為富邦的救世主都有一定的難度。

原因就是富邦在6月初調整先發打線後，之前打擊不振、得分貧乏的狀況大幅改善，團隊打擊率在5月31日結束時是2成36，16日打完已經提升到2成47，6月的11場比賽打擊率高達2成82，僅次於台鋼，其中王正棠的打擊率高達4成09，戴培峰、池恩齊、申皓瑋、孔念恩及姚冠瑋等人都有3成5以上的打擊率，OPS+(標準化進攻指數)優於聯盟平均100的多達8人，顯示打者在6月的狀況不錯，場均得分4.55分，也比5月底的3.21分多了1.3分，打線調整收到功效，也證明這些年輕球員是有能力打下分數的，但這11場下來的戰績卻僅有4勝7敗，問題就是投手群的大崩壞。

王正棠是富邦悍將6月份打擊最火熱的球員。 聯合報系資料照片
王正棠是富邦悍將6月份打擊最火熱的球員。 聯合報系資料照片

比較富邦在5月及6月的團隊投手數據就可以看得出來，5月的防禦率及WHIP僅有2.57及1.17，場均失3分；6月至今11場比賽，防禦率暴增到4.36，wHIP同樣增加到1.46，場均失將近5分，K/BB(三振/保送比)由5月的3.16降低到6月的1.30，更可以明顯看出問題就是在控球不佳造成保送，曾峻岳5月底受傷、王尉永因出賽過多導致6月大爆炸、富蘭戈的狀況也不若以往，勝利組可說已經完全瓦解，其他牛棚投手近期的保送率也偏高。

加上先發投手群最近的投球局數無法拉長，尤其是布蘭登，已連3場投不滿5局，黃保羅又出現受傷情況，在二軍的道鉑戈也有傷，先發輪值面臨快找不到人的困境，先發、牛棚都有問題，一個惡的循環正在形成，更嚴重的是沒有新的戰力可以替換，二軍的團隊防禦率高達4.63，可以說能用的人都已經拉上一軍了，二軍投手如過去幾年的第二輪潘奕誠，今年的投球成績仍然不理想，防禦率超過6，去年的第二輪陳聖文的防禦率更接近9，2人完全沒有顯現出第二輪的價值，浪費了高順位選秀權。

無論張育成回台與否，富邦當然仍應該選擇他們其中一人，這對於攻擊火力會有很明顯的幫助，但在近期問題已由打擊移轉成投手，守備失誤也急劇增加的情況下，身為野手的他們，都難成為富邦的救世主。

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