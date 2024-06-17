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獨行俠變陣防守策略奏效、進攻全面提速 塞爾蒂克如何拆招？

聯合新聞網／ monmo
獨行俠終於在主場開胡。 法新社
獨行俠終於在主場開胡。 法新社

瀕臨淘汰的獨行俠，第四場面臨背水一戰，逼出了系列賽最好的自己，也打出筆者前篇分析「橫掃還是紳士橫掃？獨行俠與王者綠衫軍差距有多大？」中所提到的，所有要贏的正面因素：重回冷靜的唐西奇（Luka Doncic）、漸入佳境的萊夫利（Dereck Lively II）、進攻方式增加無球、更多傳球、對出來的隊友、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的繼續缺席，以及最重要的棄用區域防守，終於奪下總冠軍賽首勝，避免橫掃，並且這次還將球發回給了波士頓。

繼續為大家分析第四戰賽況，同時展望第五戰：

徹底變陣的防守策略

雖然唐西奇於第三戰賽後這麼說「我認為我們不是防守問題，是進攻」，但實際上反映在場上．卻彷彿像似詐術，第四戰達拉斯的逆襲，正是從防守開始。

唐西奇本身更加努力防守當然是因素之一，但只是一小部分，真正影響大局的是主帥基德（Jason Kidd）全面變陣的防守策略：捨棄區域聯防回到人盯人為主，同時輔以全面換防+快速收縮輪轉。

筆者在系列賽分析文已經提過多次，獨行俠的區域防守剛好正中對手下懷，已經被塞爾蒂克透過快速傳導與大量三分轟垮，到了「Win or Go Home」，基德總算下了變陣決心！

獨行俠捨棄區域聯防回到人盯人為主，同時輔以全面換防+快速收縮輪轉。 路透社
獨行俠捨棄區域聯防回到人盯人為主，同時輔以全面換防+快速收縮輪轉。 路透社

區域防守雖然對於防堵切入突破有效，但面對快速傳導與三分投射，始終相對被動也複雜，獨行俠切換成盯人+全換防+快速輪轉後，成效之佳，打到仍擺5 Out陣型為主的綠衫軍，直接被剝奪走團隊籃球，前三戰流暢的「切、傳三分」，或者是「切、快速下球單打」都不復見。

季後賽場均原本超過13分的Isolation只剩下可能的4分，Open的三分出手機會大減，底角三分出手更是從前三戰超過15次，跌至這場只剩6次-比對手更少，Catch & Shoot同樣從前三戰場均29投11中，被壓制到只剩24投6中，場均助攻同步下滑，前三戰場均26次，本戰僅18次。

以上總總，完全彰顯了這一場在達拉斯防守變陣後，塞爾蒂克完全打不出前三戰致勝的球風，被拖至對手想要的局面當中，最終在垃圾時間前的65個回合中，波士頓僅得到52分（反觀達拉斯得到88分），每一波平均只能0.8分，是今年球隊季賽+季後賽最差的一場；油漆區33投13中（命中率39.3%，本季第二低的26分/較前三戰平均少14分，垃圾時間前是更糟的22投8中，系列賽球隊得分王布朗本戰油漆區只得4分）同屬本季最差。

當綠衫軍油漆區命中率低於聯盟平均時，本季17勝13負，內線出手並非塞隊大宗，卻是藉此吸引防守拉開空間，從而才能創造三分大量投射契機，數據也顯示第四戰透過油漆區觸球創造的三分投射，遠低於前三戰。

而減少對手的三分投射，逼迫波士頓更大量進入三分線內進攻，正是獨行俠所期望的，不只是利於打出轉換進攻（對手投三分線比較便於回防），也在於他們在這些區域透過換防與積極輪轉，本戰也守的相當之好（第四戰防守奔跑速度明顯高於前三戰，積極度大增）。

系列賽三分線內前三戰綠衫軍投籃命中率57.4%，本戰僅38.5%；禁區與禁區以外的油漆區，本戰命中率58.8%與18.8%，亦比整個季後賽場均分別下滑達11%與24.8%。

這些防守成效，正是獨行俠如何將塞爾蒂克得分壓至本季新低84分以及季後賽命中率新低（前三戰場均46.4%，本戰36.2%），乃至於最終創造總冠軍戰聯盟歷史上第三大分差（+38）、塞爾蒂克隊史最大輸分的底蘊！

唐西奇(右)和厄文。 路透社
唐西奇(右)和厄文。 路透社

進攻端的提速突圍與思維改變

達拉斯於進攻端同樣做了極大改變。首當其衝的是「快」，兩大主力接球後下球突破的果決程度都提高，一來這也是拜防守有成，球隊能打出更多的攻守轉換與Early Offense使然（讓對手進越少球/搶不到進攻籃板，自己就越有球權打反擊）。筆者早前也提過，防守效果導致的攻守轉換差距，同樣會是這系列戰的爭奪焦點。

本戰雙方攻守轉換得分為：26：13，是系列賽獨行俠首次勝過對手（前三戰場均僅15分），同時在快攻（11：6，塞爾蒂克前三戰場均是12.3分）與失誤得分（17：9），也都是首次超過綠衫軍；Pace達到96，亦為四戰新高，幫助球隊在第二與第三節，各打出一次一波流，瞬間打爆對手。

透過轉換與Early Offense，達拉斯也能創造更多的錯位優勢、更多且更好的出手機會，並減少被圍困於半場防守的失誤次數，全場91次出手，21次助攻+8次失誤，皆為系列賽最佳表現，從而也大幅掙脫綠衫軍的堅強防守，改善出手品質與進入節奏。

不僅前三戰被壓制重點、前三輪賴以致勝的底角三分與空中接力開始找到機會，Wide Open（11投5中）與Open（21投8中）合共32投13中的三分投射，同樣讓達拉斯終於在長程火力上，得以與對手一抗，甚至反超壓制（全場三分命中率40.5%，命中率50.5%，皆為系列賽新高）。

在提速的表象外，其實更讓筆者驚豔的是，半場進攻上基德大幅轉換頭腦的思維改變，除了前述的提速創造更多空檔與錯位機會外，重點有：（1）幾乎放棄擋拆，（2）增加巧妙的擋人帶開，創造更佳單打品質；（3）唐西奇的角色再變換；（4）增加內線特別是背框比例。

菜鳥萊夫利表現優異。 路透社
菜鳥萊夫利表現優異。 路透社

整體而言，都是為了讓唐西奇能更不受困的發揮。塞爾蒂克全換防的防守策略思維，目標就是要封鎖擋拆，那麼，如果獨行俠減少擋拆會如何？前一戰迭有成效的Gap Help，如果我想辦法把其中一些防守者帶走，是否就能協助唐西奇疏壓？

唐西奇首戰Playmaker被全換防盯死，第二戰Finisher被閃電夾擊圍困，第三戰進一步改用Gap Help全場封鎖，那第四戰我除了把協防者帶走，打更多無球以及詹姆斯屢試不爽破協防包夾的打更多內線尤其背框，又會如何？

於是我們看到了，從首節開始，獨行俠除了讓更多人幫忙帶球過半場，減少唐西奇體力負荷外，每一波的掩護目的於是都不是擋拆，而都只是掩護完把換防的球員往內線推，除了被迫推離持球者，通常都是長人往內線走，塞隊換防球員後衛居多，主要是懷特（Derrick White），從而減輕了唐西奇被協防的壓力，優化單打品質提高成效。

第二節開始，唐西奇的角色再變，也成就了本場的奇兵艾克森（Dante Exum）。

獨行俠讓艾克森負擔了更多的控球權，一方面讓唐西奇轉換為無球與背框接球者，執行更多品質更佳的錯位單打，一旦對手包夾，就傳出更多的Inside-Out；一方面如果綠衫軍防守壓力太過於傾向唐西奇，艾克森也可以切換於持球進攻或者無球投射。

這種幫助唐西奇再度變換角色的調度，頓時間讓塞隊團體防守無所適從，上半場就被暴打至61比35，馬祖拉（Joe Mazzulla）接任主帥以來球隊半場最低得分。

到了第三節，試探有成後，基德更進一步大膽讓葛佛（Daniel Gafford）不斷在低位背框錯位打Inside Out跟製造犯規，而少了波爾辛吉斯後，加上馬祖拉囿於進攻端拉開空間考量與防守速度問題，不太敢多放其他長人，提爾曼（Xavier Tillman）幾乎被棄用，只能多用普里查德（Payton Pritchard）與豪瑟（Sam Hauser）。

艾克森(右)適時頂替拿出好表現 路透社
艾克森(右)適時頂替拿出好表現 路透社

在獨行俠優化單打空間後，不只葛佛、唐西奇，甚至連克萊柏（Maxi Kleber）都被賦予到低位背框打小的任務，若是萊夫利上場，就是或撥或搶統治進攻籃板（單場7顆），並且直接補籃，進一步將波士頓打到再起不能，剩下3分多鐘就換上全替補，在總冠軍戰舞台徒留超過一整節的垃圾時間。

加上提速的效果加乘，這些進攻端的變化與成效，也都反映在團隊數字上。

季後賽場均7.4分的Roller Man得分，本戰0分；本場兩隊Isolation得分是21：4（達拉斯遠大於場均11.7分，波士頓遠低於場均12.8分），油漆區雙方得分更是懸殊的60：26，其他厄文（Kyrie Irving）與唐西奇分別達到18、22分，皆為系列賽新高，光他們兩人的第一節（22：21）與上半場得分（36：35），就都超過塞爾蒂克。

Finally，攻守兩端的變陣有成，讓獨行俠成為過去20年總冠軍戰，第七支將對手命中率壓制低於40%，本身則高過50%的絕對勝利球隊！

波爾辛吉斯的缺陣效率，陣容深度的消長

前幾場，獨行俠遜色於角色球員的深度與表現，但在此第四戰大改攻守策略後，除了原有的先發群，萊夫利延續上一戰的好勢頭越打越好，綠葉群也總算打出了表現。

在這場改盯人拚換防的防守提升戰中，我們看到格林（Josh Green）受到四場最多的重用，也回以高強度的防守與鬥志，同樣防守不俗的艾克森，加上分攤控球的能力，亦成為奇兵，就連在區域聯防下被打成洞的克萊柏，也受惠於防守變陣與更多把球餵給低位、減少擋拆，反而能靠著身高、對抗性，以及高位轉傳能力，留在場上更多時間。

除此之外，越來越能抓住跑位時機，且在本戰缺乏禁區挑戰者情況下，宰制了禁區籃板與護框的萊夫利，連續兩場打出雙十，防守效率（Drtg）以81.4領先所有主要輪替，且讓綠衫軍只搶下系列賽新低的4個進攻籃板（團隊籃板52：31大勝，靠進攻籃板就比對手多得14分），且油漆區護框壓制對手命中率巨幅下降。

縱使不算入第四戰垃圾時間之神，砍下全隊第三高分的小哈德威（但基德表示第四戰的表現，可能會考慮讓他第五戰有些上場時間），系列賽達拉斯可說是第一次，在角色球員深度與貢獻上，能與波士頓相庭抗禮！

不過對塞爾蒂克來說，最大的隱憂正在於波爾辛吉斯的連續缺戰，上一場已經有讓獨行俠某些被壓著打的部分，開始有一些火苗跡象，這些想必也是刺激基德第四戰變陣方向的靈感來源。

進攻端，少了他同時兼顧低位強攻與拉開空間能力，讓葛佛與萊夫利能更多待在禁區鎮守，葛佛油漆區從前兩戰每場丟13分，下滑至8分，也讓隊友們更難打入內線；籃板爭奪越趨劣勢。

波爾辛吉斯的傷勢問題成了比賽變數。 法新社
波爾辛吉斯的傷勢問題成了比賽變數。 法新社

防守端少了7呎3吋的他的護框，團隊籃板的天平越趨傾斜，至第四戰大敗，且唐西奇與厄文的油漆區得分明顯上揚，也更勇於突破。最關鍵的是，讓波士頓能信賴上場的長人調度整個趨於保守，從而到第四戰被找到方法後，內線反遭錯位針對倒打，整個改變了場上的空間與大局觀。

正如早前也曾提及，少了波爾辛吉斯，波士頓前兩戰是未必穩操勝算，而現在真的如此了，儘管撐過第三戰沒有曝露太大問題，但攻防都被拆解的第五戰之後，綠衫軍還能否承受場上繼續沒有他？抑或者達拉斯的奇蹟，將由此開始？

從歷史來看，「第四戰雖然可惜，但也不用太擔心塞爾蒂克」，但綠衫軍自己絕不能如此看待，畢竟季後賽史上0比3落後的156支球隊中，有15支逼進第六戰，4支逼進第七戰，去年分區冠軍戰的綠衫軍，就是這四分之一。

雖然最後倒在了第七戰，但他們是最清楚戰線延長可能性的球隊，在這麼一場原有攻防策略都被拆爆，以本季最大慘敗收場的比賽過後，賽果的不確定性也的確混沌了起來。

但或許他們也是最理解怎麼回應獨行俠變陣的球隊：防守改人盯人、全換防，啟動後輪轉防守，進攻端提速打快，更著重創造優質單打空間，同時內外傳導製造外線出手機會，這些聽起來是不是好像有點熟悉？

是的，時至第四戰最有趣的一點，達拉斯打的越來越像波士頓，用你的魔法對付你；第四戰能大捷的差別則在於：少了波爾辛吉斯+獨行俠更多背框給球後，內線進攻能量與牽制力的反轉，以及同樣論拉開單打，在同樣條件下，唐西奇與厄文始終是全場更強的兩個人，遑論現在達拉斯的輪替，還讓錯位機會增多。

這些就是塞爾蒂克第五戰的挑戰，倘若當家中鋒繼續缺陣，雙方要繼續以類似套路互攻，現在的綠衫軍未必能討到便宜，很可能回到球星決勝、更強者勝的不利戰場。

筆者相信馬祖拉會安排更多的掩護與無球變化，整體而言體能與主力平均戰力之優勢，還是在波士頓這方，唯現在其他四人站樁等切傳，再快速轉傳+突破的打法，在達拉斯改盯人與全換防後，已經流於為傳而傳，導不出空檔，戰術上絕對需要多些巧思，幫助球員擺脫出空檔，這會是一場重新奪回出手空間的戰鬥。

獨行俠能否在防守端持續加壓，是他們延長戰線的關鍵。 路透社
獨行俠能否在防守端持續加壓，是他們延長戰線的關鍵。 路透社

同時間，無論波爾辛吉斯是否回歸，馬祖拉可能還是得擺上一些長人，不能再讓達拉斯於錯位與籃板上予取予求，如前所述，球隊仍擁有更好的體能，波士頓也得像第四戰對手一樣，在防守對抗、卡位與轉換速度上，提升至另一個甚至粗野的強度。

另方面，唐西奇在這系列賽若要說進攻端可能可利用的弱點，或許在於三分球，四戰36投9中僅25%命中率，近兩戰且是慘烈的15投中1，本戰他一個明顯改善也在於，運球超過7次的出手，完全避免了三分投射；饒是如此，全場仍8投0中，這會否成為內線被打爆的綠軍，下一戰防守變陣的啟示，也值得觀察。

在這場重創攻守兩端一路走來堅持策略的大敗後，塞爾蒂克會否陷入首戰達拉斯的掙扎，還需要多幾場試探才能找出解答的掙扎，進而讓對手成為第16支從0-3逼近第六戰的球隊，抑或者下一戰就不演了，將士用命主場風光封王？

且讓我們看看綠血軍團，想拿下史上最多18冠的氣魄與決心有多強吧！

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