分區第一只是開始 水手等J-Rod走出低潮後更恐怖

五月初重新站上分區第一的水手與美聯西區其他球隊的差距正持續擴大中。在球季開打前，沒人料到他們竟能將前兩年奪冠的遊騎兵及太空人狠狠踩在腳下。如今在連兩天擊敗分區第二的遊騎兵後，近20戰15勝（全聯盟最佳）的水手跟這兩隊勝差已拉開到7.5與9場。不過水手戰績獨走的一大原因仍離不開運氣二字。目前他們的團隊得分（283分）只比失分（269）多14分，勝場（42）卻比敗場（31）足足多出11場。根據Baseball Reference網站統計的幸運指數（Luck），戰績原本應該只有38勝35敗的水手是全聯盟運氣第二好的球隊。反觀得失分一樣多（都是300分）的遊騎兵按理說勝率應該可以有五成，目前戰績卻是33勝37敗。得分（315）比失分（314）多、戰績卻是32勝39敗的太空人更成了最悲情的球隊。

運氣好當然不是壞事。但這也表示水手與其他兩隊的戰力差距遠比戰績所呈現的還要接近。水手的優勢來自防禦率（3.36）位居全聯盟第四的強大先發投手陣容，以及整體表現屬前段班的牛棚，反之打者的表現則完全是在扯投手後腿。五月結束時水手打者的OPS（.659）排名全聯盟倒數第四。六月份稍有起色，但目前.667的OPS也還是排名倒數第七，遠遠不及太空人（.732）與遊騎兵（.694）兩隊。

水手能領先去年世界大賽冠軍遊騎兵7.5場勝差、在美聯西區衝上第一，主要是靠著非常優異的先發輪值與穩定的牛棚，柯比(圖)等4位先發投手不但投得好，也吃了大量局數。 美聯社

水手打擊表現不佳，明顯與他們的「中興少主」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）習習相關。綽號「J-Rod」的羅德里奎茲前兩季OPS高達.853及.818，不僅包辦這兩年的外野手銀棒獎，還在去年八月締造四場比賽擊出17支安打的歷史紀錄。而且由於年僅23歲，幾乎所有人都認為J-Rod未來打擊表現肯定還能更上層樓。

然而羅德里奎茲今年季初的表現卻是出人意料地十分糟糕。不僅前兩個月打擊三圍只有.265/.309/.338，最慘的是長打能力幾乎完全消失。先是開季連續22場比賽全壘打掛零，兩個月下來打了234個打數的J-Rod也只擊出4發全壘打，導致他的長打率甚至遠低於聯盟平均（.387）。進入六月後羅德里奎茲的打擊總算有起色，在上週轟出兩發全壘打後他的六月份打擊三圍達到.278/.350/.463。不過.813的OPS雖能擠進前段班（全聯盟第50名），但與聯盟中的頂尖打者仍有不小的距離。

從進階數據來看，J-Rod今年的擊球平均時速（92.4英哩）與前兩季（去年92.7英哩，前年92英哩）幾乎沒有差異，形成強勁擊球的比例（HardHit%）50.2%與前兩年（52%、50.7%）相比雖有小幅下降，但也還是聯盟中最強的那一級。真正出現明顯變化的數據是他的出色擊球率（Barrel%）。羅德里奎茲新人年的Barrel%高達13.1%（排全聯盟第24名），甚至壓倒亞古納（Ronald Acuna Jr.，12.9%）、哈波（Bryce Harper，12.8%）、索托（Juan Soto，12.4%）等一干名將，去年也猶有11.9%，但本季他的Barrel%卻大幅下降到只有8.4%。這意味著儘管J-Rod的揮棒依舊強勁，但就是無法將球打成能夠大量形成安打的飛行角度與落點。

J-Rod的揮棒還是又快又兇猛，但在擊球率方面就出現大幅退步，昨天他與伊瓦迪纏鬥了3分鐘才把球轟出去。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

進一步探討會發現J-Rod打擊的問題主要出在兩方面，兩者又明顯相互影響。一是他對右投手的攻擊力大不如前。前兩季他對右投的OPS都在八成以上，尤其新人年對右投（.860）打得比左投（.831）還要好，但今年他對右投的OPS卻只有.643，反之對左投還能維持在.773。其次是他的擊球落點大為改變——前兩季羅德里奎茲擊球落在中間方向的比例分別為37.6%與36.6%，與聯盟平均（37.5%）並無太大差異，本季這項數字卻暴漲到44.3%。與此同時被他拉到左外野方向的擊球則從上一季的39.5%大幅縮水到31%。J-Rod打到左外野的長打也因此大為減少，他今年打到現在僅僅只有一支二壘安打是落在左外野——去年則足足有16支。

陷入低潮的水手打者其實遠不只J-Rod一人。上週轟出再見滿貫砲的捕手羅利（Cal Raleigh）目前OPS仍僅有.687，遠低於上一季的.762，去年打出生涯年（OPS .818）的游擊手克勞佛（J.P. Crawford）也只有.655。新加入的DH蓋佛（Mitch Garver，.646）、外野手漢尼格（Mitch Haniger，.627）及二壘手波蘭柯（Jorge Polanco，.595）成績更是慘不忍睹，幾乎讓人以為水手準備重現當年有名的「死屍」級打線。不過不管其他打者表現有多糟糕，水手進攻火力的關鍵仍在羅德里奎茲一人身上。他們能靠優異的投手表現跟好運登上分區第一，但想更上層樓，絕不能沒有羅德里奎茲的打擊火力。如今全西雅圖球迷都在等一個人，且看J-Rod的棒子能否滿血復活，再次化為翻江倒海的三叉戟。