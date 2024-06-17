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中職／陳聖平在小聯盟打得掙扎 竟是選秀首輪熱門人選？

聯合新聞網／ Ramos
陳聖平在小聯盟的打擊表現相當低迷，響尾蛇球團讓他只到2A層級就提早釋出。他即將回台參加中職選秀，突然成為熱門狀元人選，這又是「旅外就是神」的迷思嗎？ 擷圖自Amarillo Sod Poodles官方推特
陳聖平在小聯盟的打擊表現相當低迷，響尾蛇球團讓他只到2A層級就提早釋出。他即將回台參加中職選秀，突然成為熱門狀元人選，這又是「旅外就是神」的迷思嗎？ 擷圖自Amarillo Sod Poodles官方推特

旅美球員陳聖平日前被響尾蛇釋出，確定投入今年中職季中選秀，有媒體寫他是「大物降臨」，也有媒體寫他是「十年游擊」解答，還有媒體寫他有可能衝擊選秀狀元，其實都有一點誇大了。

如果你去翻閱陳聖平的小聯盟生涯成績，會發現並沒有值得大書特書之處，扣除只打13場的新人聯盟，陳聖平生涯在1A層級打了159場，596打數擊出122支安打，打擊率0.205、上壘率0.282、長打率0.310，在高階1A層級打68場，231打數擊出53支安打，打擊率0.229、上壘率0.321、長打率0.329。

另外，陳聖平在2A層級總計出賽43場，125打數擊出25支安打，打擊率0.200、上壘率0.273、長打率0.312；可以發現不管陳聖平在1A、高階1A或2A，平均打擊率大概就是0.200出頭，上壘率不到0.300，長打率0.300出頭，這絕對不是一張很棒的成績單，各層級累計990打數也只擠出17發全壘打。

陳聖平去年球季在高階1A擊出全壘打。 影片來源：小聯盟官方網站

遠的不看，我們只看今年的數據就好了，本季陳聖平都待在響尾蛇2A，出賽25場打擊率僅0.183，OPS攻擊指數只有0.480，守游擊10場就出現5次失誤，游擊守備率僅0.865，他在小聯盟生涯總計守游擊581.1局出現16次失誤，游擊守備率0.932，基本上他返台要守游擊會很拚，主要定位應該還是二壘。

陳聖平在小聯盟守二壘居多，總計守了1362局發生17次失誤，二壘守備率0.975算是中規中矩，他曾客串守三壘和外野，但都不算主業，在此就不討論了。

事實上，近年旅美球員回歸潮已證明，不是去美國打過球就好棒棒，林暉盛、宋文華、廖任磊無法站穩一軍，張景淯、李其峰、曾仁和、張進德、林子偉表現差強人意，林凱威今年表現也大不如前，胡智爲、江少慶、徐基麟、鄭浩均還在養傷，林鋅杰、王志庭返台選秀甚至落榜。

2019年陳聖平從成德高中畢業加盟響尾蛇，簽約金30萬美元，扣除疫情導致小聯盟停擺，實際上他的美職賽季不到4年，雖然23歲還算年輕，但他在小聯盟攻守數據實在相當平凡，也讓人好奇來到中職能繳出什麼樣的成績單。

台北大巨蛋正式啟用之前曾舉辦公開測試賽，當時身為亞錦賽中華隊的陳聖平曾敲出三分砲，成為首位在大巨蛋開轟的人。 聯合報系資料照片
台北大巨蛋正式啟用之前曾舉辦公開測試賽，當時身為亞錦賽中華隊的陳聖平曾敲出三分砲，成為首位在大巨蛋開轟的人。 聯合報系資料照片

進年中職採不彈球，聯盟對投手相對有利，對打者相對不利，本季全聯盟平均打擊率只有0.260，平均每場接近1支全壘打；有些球迷會認為陳聖平的模板是同為二壘手的郭嚴文，但郭嚴文歷經彈力球年代，加上過去投手的質和量都沒那麼好，兩人所處環境和攻擊型態都不同，很難去類比，不過可以肯定的是，陳聖平應該很難複製郭嚴文的生涯成績。

今年高中頂尖球員多半選擇旅外或先進大學等待旅外契機，如果張育成不回來，較受矚目的旅外球員只有吳念庭和張奕，因此，陳聖平被視為選秀首輪熱門人選，只是他在小聯盟的整體表現平淡無奇，要說他是大物或十年游擊，甚至是選秀狀元人選，確實是言過其實了。

中職選秀 中華職棒 棒球專欄 陳聖平 響尾蛇

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