日職／開季前10場防禦率還在0字頭 廣島王牌的逆襲

廣島鯉魚隊在交流戰維持相當好的氣勢，打出10勝7敗的成績（※截至6/15為止），加上去年龍頭冠軍阪神虎隊進入交流戰之後呈現失速，使得他們得以穩居中央聯盟第一的寶座。

廣島鯉魚隊團隊防禦率低到2.17，高居兩聯盟12球團最佳，在NPB一片投高打低之中尤其顯得出色。其中，表現最為耀眼的是32歲的先發投手大瀨良大地，他先在6月7日對千葉羅德投出無安打無失分比賽，是日本職棒第90名締造無安打無失分的投手，加上6月14日對上同樣是交流戰狀況極佳的樂天金鷲隊，投出7局0失分之後連續3場比賽都沒有自責分（上一次出現自責分是5月24日對橫濱DeNA），本季防禦率已經下降到0.96，相當驚人。

大瀨良大地對千葉羅德投出無安打比賽。 影片來源：【球団お墨付き】勝ちグセCarpチャンネル YouTube頻道

日本職棒最近20年，開幕之後歷經10場先發還能將防禦率壓到1以下的只有3名投手。除了大瀨良大地之外，分別是2012年的杉內俊哉以及2016年的菅野智之，期間最低防禦率分別是0.96以及0.56。

巧合的是，2012年當時的巨人左投杉內俊哉也曾在交流戰投出無安打比賽，他是在5月30日東京巨蛋主場對樂天達成。雖然杉內在九局上投到兩人出局還是完全比賽，卻對代打田中將大的中島俊哉投出四壞保送而破功，但最終仍然成為日本職棒第75名無安打比賽的投手。這一年的杉內俊哉剛從軟銀轉隊到巨人第一年，就投出優異表現，出賽24場最終拿下12勝4敗、防禦率2.04的優異成績。不過這一年的防禦率王是廣島隊強投前田健太1.53，之後還有野村祐輔1.98、內海哲也1.98，杉內俊哉開季之後防禦率一路維持在0字頭，最後僅居第四名。

至於2016年的菅野智之則是一路維持開季後的手感，打敗廣島左投強森的2.15，順利拿下當季防禦率王。但對菅野智之而言比較可惜的是，他在9月28日對中日之戰先發5局失掉2分，導致防禦率破2，而且無法如願拿下第10勝，僅以9勝6敗坐收，中斷了新球季起連續3年雙位數勝投的紀錄。不過這一年起菅野智之開啟了後來連續3年防禦率王的個人盛世，分別是2.01、1.59、2.14，在中央聯盟具有絕對的宰制力。

大瀨良大地本季先發10場，65.2局只有8分失分、7分責失，可惜隊友不是太捧場，至今只有3勝入帳，與聯盟最多勝的才木浩人、隊友床田寬樹7勝有一段差距。大瀨良大地是2013年廣島第一指名入團，2014年立即拿下10勝以及新人王，2018年以15勝7敗獲得央聯勝投王，也是廣島三連霸時期的主力投手。2022年起這兩個球季他分別只有8勝9敗、6勝11敗，不僅都無法達到單季10勝，而且都是敗多於勝，逐漸失去廣島第一王牌的風采。所幸去年底大瀨良大地動了右手肘滑膜切除手術之後，重新出發狀況相當好，帶領廣島鯉魚隊加入爭冠行列。