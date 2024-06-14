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橫掃還是紳士橫掃？獨行俠與王者綠衫軍差距有多大？

聯合新聞網／ monmo
塞爾蒂克強勢聽牌。 路透社
塞爾蒂克強勢聽牌。 路透社

塞爾蒂克與獨行俠第三戰，後者以較第二戰更慘烈的方式、更不見希望的方式落敗，即使第四節一度大反撲至僅落後3分，但那主要源自綠衫軍拉開最大21分差後的鬆懈，而非獨行俠打法上的破解成功，我們還看到了更陷入困境中的唐西奇（Luka Doncic），而這還是在綠衫軍失去波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），達拉斯的大好機會。讓我們繼續看看，第三戰中達拉斯做對了什麼，卻又做錯了甚麼？

短期賽事的醍醐味

第三戰是系列賽最能感受到短期賽事趣味的一戰，我們看到了波爾辛吉斯的缺席，厄文（Kyrie Irving）的終於挺身而出，靠著提速推進與把握錯位，砍下全場最高35分。

但當獨行俠球迷總算等到厄文，唐西奇最打出系列賽最差的一戰，防守慘遭輿論猛烈抨擊，進攻端則多所沉溺於單打獨鬥與Tough Shot，復陷入對裁判的不滿與對犯規的控制失當，最終連球隊好不容易連拼帶運創造出來的一絲機會，都因他犯滿離場而轉瞬絕望，短期賽事就是這樣，能不能湊到多數主力同時爆發的場次，誰都說不準。

但其中更讓人感受到命運力量的一點，在於厄文爆發的時間點，如果不是在第三戰，而是第二戰，結果或許就大不相同。

第三戰唐西奇不佳的表現，其實也來自於塞爾蒂克根據上一戰他太驚人的個人單打表現，加上波爾辛吉斯缺陣下的保護禁區考量，祭出三戰以來最嚴密也最有紀律的「Gap Help」防守；簡單說針對唐西奇發起的擋拆，塞爾蒂克仍不多派人直接協防，問題是防守其他無球者的球員，會稍離原先防守者一段距離，採稍微內縮在二線防堵的站位，看似人盯人，實則整個防守陣目光都盯著唐西奇不放。

在這前提下，第一線對位達拉斯王牌的防守者，就算是本來會被打點的長人如霍福特（Al Horford），乃至兩位白人普里查德（Payton Pritchard）與豪瑟（Sam Hauser），只要恪遵放切不放投，第一線上身體對抗，且謹慎不輕易犯規的原則，唐西奇還想單打，就只能對位下的後撤步投籃，抑或者突破至油漆區就得止步被圍剿，他就缺乏快速切入出手的速度。

唐西奇情緒大受影響。 路透通訊社
唐西奇情緒大受影響。 路透通訊社

而這等隨時能將禁區收縮至人滿為患的防守，同樣也將上一場達拉斯不俗的Post進攻，再壓縮回平凡的僅僅4分，保護不再被葛佛（Daniel Gafford）單打肆虐。同時間別忘記，塞爾蒂克基本人還是沒有放掉任何一位綠葉球員於完全不顧。

結果如下：唐西奇本戰Wide Open僅有3次出手機會，本戰被迫在油漆區非禁區的區域大量出手（單場10次，三戰最高，也是唯一該區域出手最多的一戰），三分球在大量耗力的後撤步還遭對位情況下，7投僅中1，而這7投全部都是在運球超過7次以上情況下才出手，全場並有超過一半出手是這般大量運球，徒耗體力。

這般的防守變陣，也繼續壓制達拉斯的外線空檔機會，相較綠衫軍的反覆切傳+快速傳導，全場Wide Open多達19投10中，質量兼具，達拉斯是可憐的7投2中-居然是三戰最少，光Wide Open三分雙方就有高達24分的懸殊差距！

唯一的好消息是底角三分稍微準一點，但也只不過比前兩戰的3、5次出手略多，本戰6投3中，還是完全受制於綠衫軍的嚴防。

若果不是先吃過唐西奇這般苦頭，才又一次變陣，塞爾蒂克原先的防守策略，該難以將他防守壓制至此，搭配第三戰終於跳出來的厄文，或許就有獲勝機會。但歷史無法改寫，命運也是一環扣一環，獨行俠更多只能怪的是：為什麼上一戰，隊友不能再多出一點力？

唐西奇身心同陷泥沼

第三戰唐西奇首當其衝受到的批評，自然是防守。根據統計，近十年季後賽中防守被突破率的第1，就是這個系列賽的唐西奇，高達67.7%。

簡單說，獨行俠尤其下半場的崩潰，連續兩場第三節的衰退，都源自當大家體能都下滑，難以支撐上半場強度時，唐西奇更加如站樁般被輕鬆過人（第三節被布朗一條龍灌籃的難堪場景，筆者甚至是看到那一球，就覺得勝負已定），或者疏於輪轉，甚至忽略卡位的防守渙散背後，是同樣開始疲憊的隊友們，已經難以為繼的保護與掩蓋。

但就筆者的觀點，著實有點無可厚非，進攻端團隊乏力，太重的責任與負擔丟在他身上，更同情的是，他確實滿身傷：踝傷膝傷理所當然會影響移動，胸口的新傷更是連中場休息練投時，都會看到他摀著胸口不適的程度。

塞爾蒂克持續強化防守針對性。 路透社
塞爾蒂克持續強化防守針對性。 路透社

基德（Jason Kidd）一番「唐西奇的胸前有個靶心，塞爾蒂克每個擋拆都在點名攻擊他，他必須要能防守」的賽後說詞，或許並不全然只是批評，更像是一語雙關，畢竟相對健康時的對戰灰狼，唐西奇的防守成效與積極，並沒有受到太大批評，甚至是相反地讚許。

作為一個王牌，進攻端宛如2007年騎士時期孤立少援的詹姆斯（LeBron James），防守端又彷彿當初同時被「趁你傷，要你命」針對點名的哈登（James Harden）或柯瑞（Stephen Curry），很難不讓人對他的沉重負擔，多少施予一些同情。

只是就算除卻進攻端，第三戰他在進攻端的表現仍不盡理想，太多的情緒與抱怨，連帶影響的選擇，是更值得被批評的部分。

縱使綠衫軍的防守變陣有成，這早非他未曾經歷過的陣仗，本戰卻打的極不聰明，屢屢有意氣用事想證明自己能懲罰錯位，能靠高難度後撤步三分摧毀你的出手。

前者卻在帶傷、對手協防跟極力節制犯規下成效不彰，後者更多次未考慮到籃板爭搶與回防問題，匆促出手後被輕易打出攻守轉換；以他為首，獨行俠本戰不準是一回事，出手選擇被對手反擊更是傷分又傷神。

討不到犯規，兼且進攻不順，讓他愛抱怨的老毛病在此戰攀升至系列賽頂點，寧願把時間花在攤手抱怨，也不趕快回防，甚至讓情緒蔓延到防守端的隨便出手：最終在關鍵時刻六犯離場，這只是他生涯的第三次，卻發生在如此重要的一戰，知名專欄作家霍林格（John Hollinger）尤其批評他那完全沒必要，讓一切惡化的第4犯。

這或許是本季唐西奇的最低潮，傷勢影響表現，進攻負擔更大，相對地防守端更乏體力、專注與耐心，進而導致情緒上的煩躁與失控，他能否蛻變成更上一層樓的超級巨星，這些就是下一階段的課題；倘若及時，也許就還有把比賽逼入第五戰的可能性。

厄文終於復甦。 路透社
厄文終於復甦。 路透社

說到底還是深度不如人

但真要說，達拉斯現在被逼入0比3，責任始終更在整支團隊，在這個階段彷彿丟棄了前三輪的信心與抗壓性。

除了上述提及少的可憐，偏偏命中率依舊不佳，被對手大幅輾壓的Wide Open三分外，雙方Catch & Shoot是更令人不忍卒睹的9（10投3中）：41分（28投14中）-這代表著綠衫軍球員接了就投的機會又多又準，獨行俠既少又不準，團隊單打得分居然是還高於前兩戰的29分，前三戰的團隊性與高執行度蕩然無存，不僅只受限於綠衫軍防守，自己的手感與信心，是更大問題。

基德真的不是沒有想辦法，筆者上篇所說的幾個剩下可能帶來變化球員：啟用了小哈德威（Tim Hardaway Jr.），但縱使防守沒有明顯失分，可全場給了很夠的近20分鐘，0命中0得分，全場正負值-16最低。

克萊柏（Maxi Kleber）更令人失望，他絕對有幫助球隊突破僵局的射術，可是不清楚到底是傷勢未完全痊癒，或者中間的休戰讓他找不到狀況，進攻膽怯、浪費空檔，防守屢屢漏人且不卡位。從期望打到項是間諜，實屬不易，這點從他僅僅上場約8分鐘，正負值就高達-13，嚇到基德不太敢再用，可見一般。

布朗成FMVP熱門人選。 路透社
布朗成FMVP熱門人選。 路透社

反觀塞爾蒂克，普里查德與豪瑟都勇敢撐起防守，不致殘破，豪瑟支援了4投3中的三分火力，就連因為波爾辛吉斯缺陣方被啟用的提爾曼（Xavier Tillman），季賽三分命中率慘淡，卻也能穩穩投進空檔三分，達成拉開空間懲罰對手的任務。

雙方綠葉表現的差異，有著如此巨大的差距，再不覺醒，哪怕但求不被橫掃的一勝，端靠後場雙星，又談何容易？

當然，球迷還是有權利樂觀以待，不放棄對球隊的希望。我們也仍可以找到一些樂觀的蛛絲馬跡，我們看到厄文有所覺醒，看到了華盛頓第四節帶頭反撲的鬥志，甚至還看到菜鳥萊夫利（Dereck Lively II）逐漸適應對手，找到跑位對策。

如果唐西奇能夠在第四戰重新找回求勝的冷靜專注，不再輕易受其他因素動搖，同時間也期望他健康狀況能多少有些好轉，如果團隊表現能終有好轉，加上攻守兩端的繼續檢討改進：進攻端面對綠衫軍內縮協防，是不是能增加多一點無球與三分線上射手的跑位，幫助唐西奇乃至厄文，拉扯開對手的防線？

同時間唐西奇又能否重新相信回綠葉，敢於把球傳給明明有空檔的隊友；防守端是否真還要堅持讓萊夫利打得像是前幾年戈貝爾（Rudy Gobert），屢屢為了幫隊友擦屁股，卻讓對手傳出一堆底角三分射爆。

就連綠衫軍都直言不諱的說，我們就是要讓獨行俠去投兩分，而我們多投三分，這般被射爆的區域聯防，是否需要調整佈陣，甚至是否該減少使用？

小哈德威(右)難以分擔雙星進攻。 美聯社
小哈德威(右)難以分擔雙星進攻。 美聯社

倘若以上這些質疑都往好的方向轉，且波爾辛吉斯持續缺陣，達拉斯真的還是有足夠技術的球員，為主場守下至少一場尊嚴，中止厄文對前東家的連敗，並兌現他回到波士頓的諾言。

但回到現實，聯盟史上2比1尚有翻盤紀錄，3-0最終敗北的機率完全為0，甚至有156支球隊是直接橫掃，其中包括14支總冠軍球隊。系列賽最後的話題，基本上也只剩下究竟是「剃光頭橫掃」 或者是「紳士橫掃」，以及MVP究竟會是布朗（Jaylen Brown）還是其他人了。

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