冠軍已是塞爾蒂克囊中物 雙J連線將用金盃粉粹質疑

今年的總冠軍戰打完在前三場後的結局和開打前各家預測的走勢大相逕庭。獨行俠在西區冠軍戰拼出炙手可熱的奪冠行情，唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)的雙神仙組合更被捧為史上最強後場之美譽，多位外媒評論甚至認為氣勢如日中天的獨行俠有機會在總冠軍系列6到7場球賽中扳倒波士頓塞爾蒂克。

但事實是，完全體的塞爾蒂克真不是開玩笑，波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)一回來就補上球隊第一高度在攻守兩端帶來貢獻。如同我在總冠軍開打前提到波爾辛吉斯會是球隊奪冠關鍵，他的掩護、策應，面框投射，乃至於防守端作為最後屏障的補防封阻都完美融入隊型之中。波爾辛吉斯的機動性與嚇阻性就是擺在那邊，他的存在讓側翼上泰托姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)，甚至是懷特(Derrick White)勇於選擇更加侵略性的黏人防守，即便過於積極可能換來失位，但隊友間互相信任的補防幫忙，更是從球賽中看得清清楚楚。

在團隊攻守帶動進攻的強勢演出下，塞爾蒂克季後賽的連勝紀錄已推進到第十場，連續三場壓制獨行俠的得分在100分以下。連同例行賽，本季塞爾蒂克只要讓對手總得分不破百，共計是25戰全勝。塞爾蒂克取得3比0絕對聽牌優勢後，冠軍金盃可說是囊中物了，歷史上冠軍系列賽3比0後的戰績是14勝0敗，現在就算是獨行俠的神仙組合也難救這個窘境了。

塞爾蒂克本季整合出極其強大的團隊戰力，不論是進攻還是防守，都打出一流的水準。 美聯社

其實第三場在決勝節獨行俠一度拉出一波20對2的小高潮將比分縮小至三分差。 但隨後總教練基德的暫停時機卻令人感到困惑，暫停結束唐西奇連續賠上兩次犯規而畢業，澆熄了球隊逆轉氣焰，也可能就此錯失他們還有爭冠的一線生機。而厄文雖然擺脫前兩戰僅有12、16分的低迷，個人強勢轟下35分，但顯然不敵綠衫軍強大的團體戰，目前厄文面對塞爾蒂克的對戰紀錄更是已來到13連敗，魔咒持續中。

塞爾蒂克三場淨勝+10.7分，團隊場均6.7次封阻、26次助攻，罰球命中率84%，對比獨行俠場均僅有1.7次封阻、15次助攻，罰球命中率71%，三項基本數據顯示塞爾蒂克無論是基本功的把握度，進攻端的傳導、輪轉，防守端的協防，乃至於求勝的企圖心都帶給獨行俠很大的窒息感。雙J連線，泰托姆、布朗各司其職的成熟表現，成為綠衫軍總冠軍戰強悍演出的根基。一直以來都有著泰托姆、布朗誰強的爭辯，但那重要嗎？過往布朗是球隊強力二當家的定位，泰托姆更像是球隊老大，不過個人數據漂亮贏不了球又有甚麼意義。

雙J這次完全拋開成見，不再只關心個人數據，積極打出團隊合作，成為塞爾蒂克奪冠關鍵！ 影片來源：塞爾蒂克 YouTube官方頻道

如同冠軍賽後泰托姆接受訪問時表示：「過去人們說個人數據亮眼卻贏不了，但現有機會奪冠卻又說我得不了分，我嚐過在冠軍戰失利的滋味，現在我只想為了球隊盡一切努力爭冠。」泰托姆的成熟其來有自，確實他在總冠軍前兩戰甚至是東區冠軍賽的整體進攻表現不如布朗來的穩定高效，但他試著改變自己在其他環節對球隊、對比賽作出影響力。我相信哈勒戴(Jrue Holiday)在陣中替這些小老弟帶來的團隊意識、防守觀念都幫助他們成為更加全方位、以團隊為重的球員。

泰托姆第一場16分11籃板5助攻，第二場18分12助攻9籃板。得分不說，他在吸引對手縮小防守後的傳球，籃板的鞏固做的很到位，我認為這比第三戰繳出31分來的更加重要，泰托姆的心態轉變，把光環留給布朗，創造球隊最大效益是難能可貴的。

至於布朗，進攻端的高效，防守端激情的追防封蓋與抄截快攻讓人看見他為什麼會是東區冠軍戰MVP的原因。總冠軍戰三場以來24.3分6籃板5.7助攻2抄截1.3火鍋，兩分球命中率更高達55%。在泰托姆決勝時刻有所狀況之際，布朗多次跳出來掌握球隊勝負，甚至懷特都能展現全方位表現加入戰局，只為了團隊共同的勝利。

泰托姆、布朗合作七年來從未登頂，走過早些年的不合、拆夥謠言，這是他們最接近冠軍的一刻。即便他們現在各自缺點的總是被放大檢視，泰托姆關鍵時刻的打鐵，隱形，布朗總是只會往右邊突破，缺乏左側運球與進攻技巧等。但這兩個人始終沒有為了爭冠而放棄，他們選擇相信隊友，願意替團隊奉獻就是他們不會只顧自私而更加成熟的證明。

緊密的團隊合作，讓塞爾蒂克在季後賽打出驚人的10連勝，並且即將贏得總冠軍！ 擷圖自塞爾蒂克官方推特

距離冠軍僅一步之遙，強大的塞爾蒂克仍不會輕易鬆懈，喜歡他們在防守端帶來的激情，這是最高舞台需要的熱血元素，若唐西奇想爭冠，那他就得學習加強防守態度。 冠軍賽開打前反而較令人擔心會出狀況的雙探花組，至今仍是球隊最穩定的力量，並且非常有機會用總冠軍粉碎過去質疑他們的所有言論，相信下一場的比賽肯定會精采絕倫。