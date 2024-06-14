總冠軍賽被徹底打趴 獨行俠還缺了什麼？

獨行俠試圖在總冠軍賽主場G3扳回情勢，避免落入0：3落後絕境。可惜獨行俠最終失敗，塞爾蒂克106：99搶下賽點，綠軍只要再贏一場就能奪冠。

G3比賽超大起伏是一個很重要觀察趨勢和過程。上半場獨行俠一度領先13分，但場中就被塞爾蒂克抹平。第三節塞爾蒂克打瘋手氣，35：19攻勢反超獨行俠15分，第四節開賽一分鐘塞爾蒂克再命中兩記三分，綠軍取得91：70最大領先優勢，幾乎所有人都認為獨行俠G3沒救了。

接下來7分鐘是獨行俠「神奇時刻」，唐西奇和厄文聯手帶動打出22：2反撲，終場前3分30秒獨行俠把比分追到92：93只落後1分，比賽進入膠著。獨行俠後衛唐西奇終場前4分12秒六犯離場是這場比賽最重要轉捩點，當時獨行俠90：93落後3分，氣勢倒向獨行俠。

可惜，沒有唐西奇，獨行俠已經沒有足夠武器可以為塞爾蒂克製造壓力，除了厄文，獨行俠場上幾乎沒有第二持球點可以單打、得分，創造更多空間，打破局面扭轉比賽。

獨行俠在進攻方面過於依賴唐西奇(左)和厄文(右)，其他球員的表現落差太大。 美聯社

獨行俠今年季後賽第一得分手是唐西奇，場均28.9分；第二得分手是厄文，場均22.6分；第三得分手是華盛頓，場均13.8分；第四得分手瓊斯，場均9.3分。

獨行俠vs.塞爾蒂克三戰打完，華盛頓場均14.7分，但投籃命中率掉到4成2，三分命中率2成8，除了缺少持球、自主進攻能力，三分失準，進攻效率起伏問題更大，三分球14投4中，很難做為第三得分點。

瓊斯狀況更慘，總冠軍賽三戰場均6分，三分命中率1成7，投籃命中率3成9。二線替補長人克萊柏三戰一共7投1中，三場球只得2分。替補3D鋒衛格林三戰場均3.3分，投籃命中率3成，根本成為「鐵匠」。

獨行俠小前鋒瓊斯(左)在攻守兩端都很不夠力，可能是面對泰托姆(右)太耗體力，嚴重影響了他的整體表現。 美聯社

獨行俠四個最主要角色球員在總冠軍賽表現出來攻防效率都出現問題，三分投不進，沒有持球自主得分和創造空間能力，替補效率不高，又不能打爛仗改變比賽節奏。

獨行俠教練基德迫不得已，在G1、G3兩場比賽試用季後賽早已跌出輪換板凳爛仗好手哈德威，G1哈德威打垃圾時間8分鐘，2投0中，G3哈德威成為主要替補之一，出賽19分鐘，5投0中。

哈德威例行賽場均14.4分，大半賽季都是全隊第三號得分手，投籃命中率4成，三分命中率3成5，效率都不高。季後賽哈德威由於進攻、投籃、手感狀況更差，早已不在球隊10人輪換中。

哈德威(右)在例行賽還有場均14.4分，但在季後賽卻完全不堪一用，對灰狼出賽2場、對塞爾蒂克也出賽2場，竟然都是一分未得。 美聯社

塞爾蒂克不管三分準不準，板凳進攻效率好不好，都能輕鬆擊敗獨行俠，獨行俠三戰得分都低於100分，場均得分只有95.3分。獨行俠問題很清楚，面對塞爾蒂克這種例行賽戰績第一、東區冠軍、先發完整，雖然用兵精簡，但攻防效率、對位、容錯率都極具優勢的對手，獨行俠武器不夠，5-6名主要角色球員都沒辦法發揮個人特質，改變比賽提升團隊，展現自己優勢。

今年夏天獨行俠需要補強1-2個能打硬仗，有穩定投籃，對位也需要有相當優勢鋒線，經驗、持球、外線能力都要具備，獨行俠才有機會再一次在西區出線。

瓊斯只會守不能投不擅攻，格林進步太少，克萊柏快速老化，華盛頓還不是球隊第三人那種層級球員，都是獨行俠今年夏天要解決的問題。塞爾蒂克確實強過獨行俠，獨行俠除了唐西奇、厄文之外，其他都輸，今年總冠軍賽甚至就像一場「不對等比賽」。

漫長夏天，獨行俠要做的事很多，想要奪冠，豪華稅就不能省。獨行俠今年團隊薪資1.65億美元，剛好在豪華稅以下，今夏再砸2000-3000萬補上一名真正能做為球隊第3人好手，獨行俠才有再次站上總冠軍舞台機會。