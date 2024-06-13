昔簽約金僅2.5萬美元 蘇亞雷斯成塞揚獎大熱門

今年季前的塞揚獎預測絕對不會有人想到蘇亞雷斯(Ranger Suarez)這個名字，這位費城人隊的第三張王牌目前繳出全聯盟最佳的10勝、1.81防禦率、0.85WHIP的鬼神成績，使他成為國聯塞揚獎的領跑者。究竟蘇亞雷斯今年是靠什麼才成為突飛猛進的一匹黑馬，就讓我們來分析。

蘇亞雷斯其實並非今年才竄起的投手，早在2021年他就有令人驚艷的表現，那年25歲的他曾擔任長中繼、佈局投手、終結者等角色，直到球季最後兩個月才成為先發投手，總共出賽39場、先發12場、主投102局，繳出8勝5敗、1.36防禦率、9.1三振率、2.8保送率與1.00WHIP的優異成績，因此他當時就被認為有機會成為費城人隊繼惠勒(Zack Wheeler)與諾拉(Aaron Nola)之後的第三位強投。不過蘇亞雷斯2022及2023年的表現並不若2021年強勢，防禦率分別為3.65與4.18，他反倒在這兩年季後賽有相當亮眼的演出，總共主投33.1局繳出3勝1敗、1.62防禦率的成績。

本季蘇亞雷斯總算將他的潛能發揮到極致，2012年費城人隊在委內瑞拉僅以2萬5000美元的簽約金簽下他，當時大概沒什麼人認為這位年僅16歲的小將有朝一日會成為塞揚獎的頭號熱門。今年蘇亞雷斯精進了他的三振能力與控球，兩項指標造就了他現今的成就。

蘇亞雷斯本季年薪僅500萬美元，但表現比剛簽下3年1億2600萬美元的隊友惠勒還要更好！ 影片來源：MLB官方網站

蘇亞雷斯除了在勝投、防禦率與WHIP皆高居全聯盟第一外，他的fWAR值2.5則為國聯第一，三振率9.6、保送率1.9分別排在全聯盟第17與15位，三振/保送比5.0排第12，同時皆創生涯最佳紀錄。他原本就是位相當出色的滾地球投手，伸卡球一直都是他的招牌球路，今年使用比率為31.9%，並在fangraphs網站的投球價值以5.3排名全聯盟第7。這造就了他2.04的滾/飛比，以及6.4的打擊仰角，兩項數據皆排在全聯盟第5位。此外這也使他能夠精簡球數，平均每局投球數14.46排名全聯盟第4，同時因控球較以往更佳而寫下生涯新低。

蘇亞雷斯的四縫線速球用量僅佔19.3%，是全聯盟用量最少的投手之一，他的球速並不快，均速92.3英里是全聯盟倒數第15，僅跟今永昇太差不多，但仍能繳出9.6的三振率，主因是他還搭配出色的曲球與變速球。他的曲球佔20.8%的用量，投球價值5.6排全聯盟第3，這也是他在兩好球時用量僅次於伸卡球的球種。他的變速球投球價值3.2排在全聯盟第16，是他讓打者揮空效果最好的球路。

蘇亞雷斯的招牌球路是伸卡球，本季控球更精準之後，壓制對手的能力愈發強大。 美聯社

蘇亞雷斯本季較往年更會讓打者追打壞球，今年讓打者追打壞球的比率35.8%排在全聯盟第6，且為生涯新高；打者追打壞球的擊球率62.5%則為生涯新低，他的變速球對於引誘打者的效果極佳。同時他投好球時的被擊中率90.6%亦為生涯新高，但卻能維持這麼好的成績，這要歸功於以伸卡球製造滾地球的策略奏效。

今年蘇亞雷斯可說是他2021年的完全進化版，他有放給打者打也打不好的伸卡球，也有成功引誘打者追打的變速球，以及決勝的曲球，讓球速不快的他還能寫下高三振率。而他的控球又更上了一層樓，種種因素成就他今天塞揚級的成績，也表示當年僅以2.5萬簽下他的費城人隊算是撿到了寶。