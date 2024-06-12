塞爾蒂克攻守武器庫太豐富 獨行俠反擊希望在哪？

塞爾蒂克與獨行俠總冠軍第二戰，比賽更趨白熱化，雙方皆成功迫使對方必須變陣，綠衫軍卻依舊更勝一籌，攻守兩端皆再次破解，順利鞏固主場二連勝，下一戰返回主場的達拉斯，能否帶來一些新氣象？繼續我們的賽後分析&賽前展望！

獨行俠的進攻反擊，塞爾蒂克的變陣決心

記取首戰綠衫軍給予的防守教訓，主帥基德（Jason Kidd）第二戰在進攻端，做了徹底的思維改變，關鍵就在曾說過那句值得玩味的話：「他們不會讓唐西奇（Luka Doncic）吊高，也不會給出底角三分，所以這是二對二的比賽，我們必須利用這一點」。

此戰基德的進攻思維轉變地很粗暴，但也很直觀：「如果對方要堅持一對一或玩二對二，那我就讓我的場上最佳球員，直接專注打爆你」。

是的，很微妙的是，雖然基德同樣也說過前一場太黏球，球的傳導不夠，此戰獨行俠在傳球次數雖然仍不算多，但整體成效確實遠較首戰更佳，但這不代表球隊就會減少單打；事實上這一戰獨行俠的單打得分高於平均水準，真正改變的是球員持球進攻的果決程度，尤其是唐西奇的角色改變，在綠衫軍仍採單防為主的前半段，徹底從一個Playmaker切換成Finisher 並且完全打爆了對手。

這邊特別有趣的是，或許是類似對抗灰狼將戈貝爾（Rudy Gobert）拉出的思維，本戰唐西奇多所主動挑泰托姆（Jayson Tatum）放單，直接把麻煩的協防者抓出來，而不若首戰主要挑長人點名，第一節尤其讓後者吃了不少苦頭，還賠上犯規。首節他就7投5中砍下13分，上半場13投9中23分。

懷特的關鍵火鍋。 路透社

除此之外，也如筆者預測，達拉斯更多「2 VS 2」思維，你塞爾蒂克用側翼如泰托姆）或後衛預先換防長人，避免被唐西奇打錯位，那我乾脆就讓葛佛（Daniel Gafford）大打小，加上後面迫使綠衫軍不得不協防包夾，「2 VS 2」又有空檔傳給掩護者。

獨行俠本戰在低位與Roller得分，也都高於一般水準，低位甚至是遠超（此戰團隊10分，季後賽場均2.4分），葛佛對位泰托姆並且漂亮地打了個6投4中8分，簡單說基德漂亮地透過唐西奇的卓越能力+大個子錯位，拆解了塞爾蒂克透過換防「1 VS 1」或「2 VS 2」就想壓制住達拉斯檔拆的如意算盤。

但面對開無雙的唐西奇，馬祖拉也不是鐵板一塊，一切以贏球至上。季後賽幾乎堅持換防，講求嚴謹的包夾紀律，尤其甚少採用閃電夾擊的綠衫軍，在此戰就為對手王牌，獻上最大的防守變陣禮遇。

從單防，到帶區域聯防的協防，再到包夾，團隊逐步加強防守密度，卻仍一一被唐西奇靠個人能力（塞爾蒂克先發五虎+波爾辛吉斯，此戰對位防守唐西奇合共被18投12中）與開始有機會的檔拆吊高空檔破陣（注意力都在唐西奇身上，第三節因此能傳出6助攻），最終，逼使綠衫軍也放棄了原本的驕傲，端出了Blitz閃電夾擊！

使用Blitz的風險，就是必須承受角色球員的空檔投射，但這一戰的唐西奇值得綠衫軍這麼賭一把，寧願讓他回到傳球手，把勝負交給隊友，也不能再讓他恣意進攻-承認無法擊敗身為得分手的對手王牌。

猶幸僅管平常少用，陣中一票經驗豐富的防守強者，同樣能把Blitz+輪轉防守執行的井然有序，第四節唐西奇面對壓制他個人得分最有效率的防守方式，加上體力的急遽消耗，最終僅6投1中拿下5分，不斷地陷入得Tough Shot的難題，偏偏就算做出空檔，隊友也還真的就不夠給力，最後縱有零星火花，也難以成功反撲。

即使泰托姆(右)和布朗表現欠佳，球隊其他人依然能挺身而出。 法新社

獨行俠的防守加強，塞爾蒂克的豐富武器庫

第二戰獨行俠同樣優化的還有防守，一度也報以成功，但最終還是讓塞爾蒂克以多才多藝的陣容與武器庫，徹底改換打法，再度強行破解。

一部分或許來自球員手感真的不佳，特別是前三節的懷特（Derrick White），但整體而言筆者更認為要給予獨行俠防守上的肯定。

較諸首戰，獨行俠第二戰首節防守就上了更高的身體強度與輪轉積極度，寧願放切也不放投，努力撲防三分，直接壓制了上一戰綠衫軍摧毀達拉斯的猛烈三分砲火，不只準頭，甚至連出手機會都較首戰大減，球員因此陷入強行出手泥沼，加上唐西奇頻頻進球沒有攻守轉換可打，找不到場上節奏與速度，首節因此一度陷入落後。

但沒關係，從外而內這條路行不通，那就趁著達拉斯被迫拉開防守圈+區域防守，攻勢改為由內向外，先是開始投中距離，而後以雙鋒為首快速切入強攻（同時間也更積極提速打轉換，雙方全場得分27：17），吸引對手區域聯防上來後，再透過耐心傳導找出空檔。

所以我們看到綠衫軍大幅增加的突破嘗試（前一場43次，此戰66次），尤以兩大前鋒為首（泰托姆+布朗合共52次突破），突破也只是起手式，同步變陣的還有增加的空切比例，以及隊友們做好空檔接球投射的準備。簡單說，就是打出另一種面貌，且更彼此連線的團隊籃球。

結果就是此戰塞爾蒂克的38次投籃命中，高達29次來自助攻（季後賽最高76.3%助攻率），其中切入突破創造出19次三分球出手（達拉斯僅5次），團隊靠Catch & Shoot拿下28分（達拉斯僅9分），定點投射則合共33分（高於一般水準，達拉斯僅7分），Cut得分亦遠高於一般水準。

布朗展現爭奪FMVP的氣勢。 路透社

最具體的典範莫過於堪稱本戰MVP的哈勒戴（Jrue Holiday），攻下全隊最高26分，11次各種出手，包含：8次上籃、兩記3分與一次灌籃，全部來自於隊友助攻。這也幫助他成為追蹤失誤以來NBA史上首位總冠軍戰25+得分10+籃板75%+命中率且0失誤球員！

正如馬祖拉（Joe Mazzulla）所說「這是最重要的，就是抓住防守端給你的機會，無論是上籃還是三分」。

而當前三節三分僅29投5中的塞爾蒂克，終於耐心傳導等到對手的體能難以繼續支撐同等強度防守，第四節三分回到9投4中水準，就很難輸球了。

在大體之下，所有球員的分工之細膩與手段豐富，也很值得稱讚。塞爾蒂克繼續貫徹有機會就找唐西奇針對的方針，持續逼迫他蠟燭兩頭燒。

基德不是沒有出招，一度寧願讓長人上三分線跑區域輪轉守第一線，也要把唐西奇與厄文保護在防守強度較低的兩側底角，但塞爾蒂克實在太多武器了，既可以讓波爾辛吉斯打兩側錯位Post，又或者針對兩人身材（前者）、速度與體能（後者）的協防缺陷，更積極打空切配合或切傳分球，一樣能把兩者打成防守弱點。

整支團隊都有分球意識，無疑是這套團隊進攻的基礎，先發五人與普里查德（Payton Pritchard）此戰都繳出2+以上的助攻，但此戰為人最津津樂道的，無疑還是泰托姆。

此戰繳出本季季後賽最高12助攻（布朗亦奧援了7次，生涯季後賽新高），第二節就送出其中7次，成為1998年史塔克頓（John Stockton）以來，總冠軍戰單節最高助攻，而當他助攻超過10次時，自2021-22賽季以來已經9連勝！

這也讓他儘管是全場最被達拉斯嚴防包夾的對手，命中率是又一場低迷的22投6中，卻能毋須憑藉高得分，也能以長足進步的傳導分球，用不同方式影響比賽-遑論在其他苦工：掩護、籃板與防守般的貢獻，本戰僅差一籃板大三元，當球隊改行閃電夾擊，長人必須跑到三分線上時，就由他與哈勒戴為球隊鞏固籃板。

但這些的前提，說出了就是綠衫軍一字排開的堅強菁英陣容。前三輪的功臣或許是泰托姆與布朗（Jaylen Brown），前一戰是波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），這一戰是哈勒戴，第四節還有懷特攻守兩端的活躍。

當泰托姆持球被圍困時，哈勒戴大量跑無球，波爾辛吉斯的跳投則成為硬解防守的壓箱寶，布朗則是持續在攻守兩端強勢輸出，此戰哈勒戴（26）、布朗（21）、泰托姆（18）和懷特（18），得分均超過18+，是2000 年以來第六支在總決賽中繳出此成績的球隊，也無怪乎泰托姆可以這麼奢侈的表示，得分並不是他最需要擔心的問題了（總冠軍戰場均得分第4，助攻第1）。

厄文(左)面對前東家已經苦吞12連敗。 路透通訊社

達拉斯的第三戰，希望在哪裡

雖然做的明顯比第一戰好很多，但還不夠好，達拉斯基本上遇到的依舊是老問題「隊友在哪裡？」。這不僅直接影響了團隊進攻的成效，塞爾蒂克絕非巨星就能打敗的球隊，同樣攸關球隊防守會不會因此在後半段，繼續出現不設防的大洞。

第二戰賽後，唐西奇主動扛責，表示自己罰球太差（8投4中），失誤太多（8次），導致球隊輸球，這些或許也是事實（團隊罰球失投8分，最終輸7分），卻也令人難以苛責，因為他已經為球隊付出太多-原本的膝傷與踝傷。

第一戰後新增胸部挫傷，他仍然拿下本季季後賽第7次大三元，與1967年張伯倫（Wilt Chamberlain）並列史上第二，也是生涯季後賽第10次，名列史上第六。但當他半場僅13投就攻下23分，其他隊友卻僅拿下28分，球隊且還落後3分，實在很難把責任歸咎於他。

第二戰達拉斯的防守雖然策略仍算被攻破，倘若並非單純綠衫軍手感不好，系列賽該已足矣，但團隊火力缺乏奧援的問題，持續成為獨行俠的夢靨，前兩戰都未破百，場均93.5分較進入總冠軍賽前大跌14.4分（107.9分），團隊命中率亦僅44.5%，三分是更慘烈的24.5%。

球隊當然有注意到支援不足的問題：第二戰球隊的傳導助攻效率確實提高，厄文（Kyrie Irving）的進攻欲望更強，包括華盛頓（P.J. Washington）、哈迪（Jaden Hardy）、瓊斯（Derrick Jones Jr.）也都增加突破次數，有意識到需要幫唐西奇更加分憂解勞。

基德也進一步減少王牌負責帶球過半場的負擔，還多佈置了Off Screen的無球打法，幫唐西奇擺脫防守。但整體而言，只有華盛頓與葛佛算是真的有跳出來，其他人尤其是空檔投射方面，近況實在還是太糟。

首先是仍在患得患失的厄文，此戰進攻更具侵略性，唯對手真的對他也了解，系列賽兩戰78分鐘僅得到28分3助攻5籃板，此戰上半場10投5中，下半場又是接近隱形的8投2中，這不是能贏球的球隊二把手。

哈勒戴瞄準生涯第二冠。 路透社

空檔投射方面，的確塞爾蒂克大幅壓制了出手機會，總冠軍戰前達拉斯的Wide Open與Open三分比例佔了35.4%，這兩戰僅28.6%，偏偏機會就減少了，命中率還更加不振，綠衫軍此戰就已經夠不準了，無奈唐西奇之外其他隊友的Wide Open與Open三分，合共15投僅1中。

可以再往上翻閱達拉斯同樣悲慘的Catch & Shoot與定點投射（季後賽場均27.6分，此戰僅7分）數據，代表球傳出去隊友是投不進的，這正是為什麼綠衫軍最後逼迫唐西奇成為傳球者後，可以高奏凱歌的原因！

我們可以再看看最能評估唐西奇打擋拆成效的兩個因素：高拋灌籃在綠軍開始包夾情況下，略有起色，但底角三分還是被封鎖到僅有5次投射機會，卻只有1中，也無怪乎閃電夾擊大成功。

放眼第三戰，獨行俠回到主場通常狀況會較佳，他們需要厄文真正的挺身而，數據顯示他很能打懷特，但對於哈勒戴與泰托姆幾乎是一籌莫展，是不是能對此做些戰術設計，以及更多勇於持球進攻的勇者。或許小哈德威（Tim Hardaway Jr.）會因此得到更多時間，當然，更重要的是一眾綠葉們三分手感的回歸，與球星貢獻間的平衡。

防守端囿於人手，問題就擺在那：厄文的身材，唐西奇的體能與消耗，葛佛的輪轉速度，但還是有優化空間。

就筆者而言，首先是區域聯防守下第一波後的輪轉意識，實在還有相當大的進步空間，當然跟疲累也有關，但更常見的是，獨行俠球員彷彿只做好守下第一拍的準備，倘若對手將球傳出，展開第二回合攻勢，球員們彷彿就已失去了再輪轉的意識與準備，也無怪乎第四節綠衫軍的三分整個活了起來，這部分已不單單是體能問題了。

其次，就是盡可能繼續透過進攻端的支援，幫忙分攤唐西奇的體能消耗（特別他還帶傷，可能還得注射止痛藥），連續兩場越近尾聲，越頻繁會看見腳步定住不動放棄補位，或者輕鬆被過人的陣中王牌，持續地被針對打點，持續地被當得分提款機傷害球隊（第二戰被13次切入過人，過去10年季後賽最多，第四戰基本上只防投不防切）。

但這一切始於進攻的過度消耗，且看第三戰能否保護的更好。除此之外，根據前兩戰數據，華盛頓守布朗、瓊斯守泰托姆是最佳選擇，能否給基德在佈陣上另外一些啟發，也值得關注。

最後，兩個可能的X-Factor。第二戰傳出傷情的波爾辛吉斯，雖非該場傷勢所引起，賽後真的被列為出戰成疑；儘管以現有資訊，他上場的機會相當樂觀，但哪怕只是影響行動力，都有可能改變整個戰局，就前兩戰觀之，少了他的綠衫軍真的足以讓兩場勝利起懸念（全隊正負值最高）。

唐西奇仍有待隊友們支援相助。 路透通訊社

不過更值得關注與期待的，是達拉斯自己的球員：克萊柏（Maxi Kleber）能否再次化身奇兵。以其身高與對抗性，若果他能成為輪值可用之兵，對於獨行俠的調度變化，會起到相當好的作用。

這位德國老鄉也是現在陣中，唯一能扮演延伸鋒線角色的球員，過去三次季後賽三分命中率都超過四成，就算只是季賽的34.8%，都足以改變戰局的面貌。偏偏從他自灰狼系列戰復出以來，迄今只投進過一顆三分。

如果克萊柏無法投進三分，防守上的速度劣勢，就會轉瞬成為球隊罩門，單單身高與對抗性不足以彌補，第二戰首節何以達拉斯的領先優勢轉瞬被弭平，就是他持續不進後被打防守反擊，遭綠衫軍快速追分。

環顧獨行俠陣容，現在或許最有期待感的球員，就是能投進外線的他了，德國人能帶給我們一些驚喜嗎？亦或者達拉斯就這樣繼續不敵於綠衫軍滿溢且多樣化，足以應對各種挑戰的天份？

NBA史上第37支在總冠軍戰0：2的球隊，能否成為第23支變成1：2，甚至唯5逆轉奪冠的球隊呢？明日，答案揭曉！