旅外風潮再起 柯敬賢想當大谷翔平隊友要很拼

沉寂好一段時間，近日台灣棒球旅外風起，隨著中華隊2023年U18世界盃棒球賽表現亮眼，促成多位選手獲旅美機會。其中，平鎮高中的左投手林維恩打響第一砲，以135萬美元合約加盟奧克蘭運動家隊。緊接著，美媒亦披露洛杉磯道奇隊已和柯敬賢談妥，近日將以70萬美元簽約，這一篇我們探討小選手旅外發展利弊，台非混血柯敬賢是否可如他所願，成為偶像大谷翔平的隊友。

去年的U18世界盃棒球賽，無疑是柯敬賢最佳舞台，17歲的他攻守兼具迷倒眾生，展現卓越運動天賦，給球探和球迷留下深刻印象。最終，也與中華隊的捕手胡孟智共同入選明星陣容。計九場比賽20個打數敲出11支安打含一支全壘打，個人斬獲4分打點、跑回6分，世界盃打擊率高達5成50，OPS整體攻擊指數1.440，另還有出色的35% 保送率，跟他190公分、89公斤的體型相同，球技明顯比同齡選手高一個等級，盃賽結束據傳有10支職業球隊鎖定，最終柯敬賢選擇道奇隊為旅外跳板。

美媒道奇內幕（Inside the Dodgers ）率先報導這位有潛力的17歲新秀，描述柯敬賢加盟，並提到球隊願拿出70萬美元簽約金，充分反映看好其能力和未來。另在美國討論熱度極高的Reddit網站上，柯敬賢的名字也有出現，網友圍繞著：「誰是柯敬賢」（Who is Ko Ching-Hsien？）發文，其中提及還是2023年U18世界盃精湛表現，包括拿下全明星、最佳防守陣容，以及.550/.690/.750的不可思議數據，有人指出道奇隊球探向來眼光獨到，特別是在國際球員延攬這部分，所以看好柯敬賢未來。

今年旅外風起，多位選手即將陸續加盟日、美球隊發展，即將迎來的未必是飛黃騰達，他們必須披荊斬棘、跨過一道又一道門檻方可晉升。 聯合報系資料照片

身為應屆高中最強打者，外野飛球的判斷能力夠水準，跑壘也有一定速度，並為球隊鎮守中外野，非池中物的柯敬賢仍得走過養成之路，於小聯盟力爭上游。幸而，柯敬賢選擇加入聯盟首屈一指的道奇農場，在棒球美國（Baseball America）、棒球潛力股（Baseball Prospectus）和體育頻道 ESPN 針對30支隊伍的養成系統排名中，道奇隊均在前十名。透過完整的訓練系統與先進設施輔助，道奇現有七人入選115新秀名單，比例高象徵養成效率佳，選手登上大聯盟的可能性高。

列舉實例，幾位名聲顯赫的國際球星均來自道奇農場，包括來自古巴的普依格（Yasiel Puig）、多明尼加籍名人堂成員貝爾崔（Adrián Beltré）、墨西哥傳奇投手瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela），以及荷蘭的強力終結者簡森（Kenley Jansen），都曾在道奇系統養成茁壯，因此要培養柯敬賢應不至於遇到困難。幾年前，我在採訪旅美小將陳品捷時，他比較過芝加哥小熊、辛辛那提紅人隊和道奇系統差異，陳品捷說：「每一隊基本上都不一樣，在紅人農場感覺沒人在管，每一個人都自己打自己的球。但是，道奇管理系統井井有條，教練們經常與球員溝通。」所以，柯敬賢選擇在道奇隊起步是明智抉擇。

不過，從1A到3A總數加起來支配球員多達106人，每一個都是靠棒球維生的准職業球員，柯敬賢要在編制內出類拔萃才能升，即使過濾非同守備位置者，他得用成績證明值得再上去。最近兩年，從農場晉升大聯盟最速是洛杉磯天使隊的薛耶爾（Nolan Schanuel），一共只用40天就從亞利桑納州飛到南加州的安那罕（Anaheim）先發，柯敬賢應是沒這種高效率，因為道奇系統內人才濟濟，目前評價比他高的外野手比比皆是。

道奇農場評價最高的外野手是迪波拉（Josue De Paula），百大新秀排在第 80 名，左投左打身高6呎1吋（191公分）、體重185磅。18歲時，在1A庫卡蒙加牧場地震隊繳出.284/.396/.372 打擊三圍，去年於加州聯盟打擊率和上壘率排前五名。球探評價迪波拉擁有絕佳的左打姿勢，過人一等的打擊紀律以及揮棒破壞力，休賽期與聯盟巨星索托（Juan Soto）、飛毛腿克魯茲（Elly De La Cruz）在佛州自主訓練，體格變得更壯碩。假以時日，有機會發展成年產30發全壘打、平均3成打擊率的強力打者，預測登上大聯盟時間是2026年。

現今道奇隊系統下評價最高是外野手迪波拉，年方19歲的他上一季脫穎而出，季外又與聯盟巨星一起訓練，備受各界看好。影片來源：小聯盟官網

除了迪波拉外，道奇系統支配下的還有幾名頂級外野手，包括：喬治（Kendall George）、昆特羅（Eduardo Quintero）、 霍普（Zyhir Hope）、穆諾茲（Samuel Munoz）、葛西爾（Austin Gauthier）、羅莫斯（Jose Ramos）等，他們均分佈於不同層級的小聯盟球隊。當然，我並非看衰柯敬賢，終究道奇隊砸了70萬美元、超車另外9隊才搶到人，絕對不是把他簽進農場試試運氣而已，柯敬賢只要穩步成長、不要受傷，也許有朝一日真的與大谷翔平並肩作戰，或者是登上任何一隊的26人大名單。