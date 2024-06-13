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給媽媽一個家 平鎮全紹凱「向著標竿直跑」的職棒夢

聯合新聞網／ 王婉玲
全紹凱(中)自小與媽媽(右)感情很好。 紀教練／提供
全紹凱(中)自小與媽媽(右)感情很好。 紀教練／提供

「我想打職棒，買房子給媽媽」，他一來國中報到，就跟我這樣講，前三光國中總教練蔣宗倫說到，這是子弟兵、平鎮高中全紹凱的夢想，讓人聽了很感動。今年即將投入中職選秀，全紹凱的棒球路如同他信仰的基督教《聖經》中那句至理名言「忘記背後，努力面前，向著標竿直跑」，一直朝職棒夢想前進。

布農族的全紹凱出身自南投縣信義鄉望鄉部落，當地打球風氣盛行，全紹凱小三時與同伴一起到新街國小開始打棒球，小四就登上全國賽舞台，擔任先發二壘手，到小六擔任隊長，扛下主戰捕手，那年硬式聯賽新街國小拿下殿軍，至今仍是隊史紀錄。

全紹凱小六擔任隊長，為新街國小拿下硬式聯賽殿軍。 紀教練／提供
全紹凱小六擔任隊長，為新街國小拿下硬式聯賽殿軍。 紀教練／提供

「全紹凱天生手感在同年級中突出，有力量，抗衡小六生扛得住」，新街紀教練說到，一個選手未來發展性如何，在少棒就可看出端倪，「看他傳接球的穩定度跟腳步，才幾個月，就覺得全紹凱會是將來的主力，他喜歡棒球，學很快，協調性上乘，9個位置都能守。」

全紹凱是右撇子，一開始左、右打都練，紀教練發現他兩邊力量差不多，讓他以左打為主。到了國中，蔣宗倫讓他以投手為主，剛升上國二就能投到132公里，到國中畢業已有140公里，爆發力很好，當時高中兩大名校都來找，最終選擇平鎮落腳。

全紹凱在三光國中畢業時球速已達140公里。 王婉玲／攝影
全紹凱在三光國中畢業時球速已達140公里。 王婉玲／攝影

進入平鎮後，因好手如雲，全紹凱轉往野手發展，高一就打木棒組，不過機會不多，到高二、高三有較多先發空間，今年黑豹旗玉山盃兩項大賽，他都在冠軍戰關鍵時刻建功，頂住壓力，證明自己的實力。

全紹凱的棒球路算是順遂，這跟他的個性有相關，少棒教練認為他聽話、沒有脾氣，青少棒教練則以積極、乖來形容他，自小單親，由媽媽撫養長大，全紹凱又是家中老大，打棒球就是想改善家境，蔣宗倫說，他從小就搬了3次家，一直到國中，家人租屋處才比較固定，「但畢竟是租的，房東想收回就收回，全紹凱一直想給媽媽一個家，所以很早就立定志向拚職棒。」

全紹凱背負全家的希望，還背負母校的期待，如能挑戰職棒成功，他會是新街國小職棒第一人、三光國中第二人，紀教練說，很期待，學長立下榜樣，可以給學弟往後努力的目標。

全紹凱背負全家的希望，還背負母校的期待。 王婉玲／攝影
全紹凱背負全家的希望，還背負母校的期待。 王婉玲／攝影

中華職棒 夢想 平鎮高中 棒球專欄 玉山盃 黑豹旗

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