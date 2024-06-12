中職／能進職棒談何容易 最怕一時不慎生涯全毀

這兩年真是中華職棒的多事之秋！去年季中，統一7-ELEVEn獅傳出李丞齡自我管理出問題，且屢勸不聽，遭到球隊移出註冊名單，最後申請為任意引退球員，僅23歲就離開職棒舞台。在簽賭案之後，球員涉及違法情事或個人場外問題已屬罕見，孰料這竟然只是開場，今年球季居然接二連三出事。

同樣是獅隊球員，曾是2022年第一輪第五順位入選的黃勇傳，入隊不到2年，已是統一規劃藍圖的二壘手。然而他就像流星一般，快速殞落，他不但已經把高達500萬的簽約金花光，還在外面欠下債務，以致逾假未歸，最後遭到球隊放入讓渡名單，但沒有球隊願意承接。黃勇傳年僅20歲，原本可能是國家隊未來長期的戰將之一，可惜生活管理不佳，讓他提早離開職棒舞台。

黃勇傳(左)有相當好的身手，相信一定是從小苦練很久，可惜一時生活管理不佳，讓他職棒生涯就此毀了！ 聯合報系資料照片

接下來則是樂天桃猿出問題，去年丟出豪華戰力外名單後，網羅自主培訓選手進行補強。然而今年5月傳出其中一位自培球員李重儀，因為與前女友的感情糾紛遭到法院判刑，雖然已在民事和解，但依照職業棒球選手契約書予以解約，且永不錄用。好不容易獲得機會能夠踏進職棒，而且在二軍表現不俗，極有機會轉為正式球員，卻戛然而止。

最新的消息是同樣為樂天的球員邱丹，在眾星雲集的桃猿陣中，他一度在2021年躍升主力外野手，還拿下當年金手套獎。不過獲獎之後，他不但身材走樣，表現越來越不穩定，尤其守備更是判若二人，已成為球迷熱議的球員之一。然而6月傳出他酒駕自撞護欄肇事，被警方依照公共危險罪移送台南地檢署偵辦。隨後球隊也宣布解約，成為繼獅隊楊家維後，聯盟第二位因酒駕被開除的球員。

許多球員從小因為興趣開始練棒球，其他小朋友長期處在冷氣房中，他們卻需要辛苦地在艷陽下訓練。從滿地開花的少棒、青少棒，到一決高下的青棒、成棒已經很不容易，最後更要一路過關斬將，才有機會成為職棒選秀會榜單的一員。雖然中職近年已擴編，但仍是僧多粥少，獲得指名的球員大約只有20%~25%，名額是非常有限，許多球員參加3次以上才得以進入職棒。

然而花了這麼多力氣，辛苦從小練到大，不單只是為了獲得一紙合約，所有球員應該都是想要在棒球圈發光發熱。只是李丞齡、李重儀及邱丹都是23歲，黃勇傳更是只有20歲，而且都是頗被看好的球員，明明有大好的前程，卻因為個人管理問題，只能黯然離開職棒，實在令人惋惜。

對於聯盟及球團而言，目前主要的作為是「職棒球員防賭基金信託」及「職棒聯盟球員簽約金信託」，另外則是每年春訓，幾乎都會有檢察官辦理法治教育，提高法治意識，主要多是針對簽賭的防弊。層出不窮的個人管理問題，恐怕還需要更多教育與輔導，像是一次獲得大筆簽約金，且月薪遠高於一般上班族，就需要有專人協助資產管理，同時也要讓他們知道身為公眾人物，如何注意自己的言行舉止。

許多球隊都有防詐、防賭的法治教育，但看來現在還要增加更多的宣導，才能避免球員因一時不慎毀了大好前程。 聯合報系資料照片

聯盟規章方面，雖訂定有「球團隊職員違規懲罰規定」，但其中保有不少彈性，像是酒駕最高為禁賽40場、罰款48萬元。實際上，罰則主要還是看球隊是否想要壯士斷腕，依照「職業棒球選手契約書」第21條，犯罪、重大違紀、賭博、鬥毆、酗酒或其他影響職業棒球健康形象之不正行為者，球團可以提前終止解約，而且還可以要求退還2倍簽約金。不過除了簽賭案外，目前似乎沒聽聞有球團真的訴求賠償金，這或許是球員沒有警惕的原因之一。

開放高中生選秀後，太多球員年輕氣盛，又沒經過社會歷練，一下子獲得大筆簽約金，就容易受到外界其他誘惑。聯盟已有規章及信託的協助，球團則可考慮檢視內規及教育訓練，除了協助球員球技外，更該懂得個人管理。職棒球員最寶貴的年輕歲月都花在練球上，好不容易踏上圓夢的舞台，卻只成為曇花一現的過客，實在得不償失。