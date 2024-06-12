扯上水原案又在3A打超爛 佛列契竟靠蝴蝶球神奇重生

英文有句常用的諺語：「上帝為你關了一扇門，就會為你開另一扇窗。」這句話用來形容大谷翔平於天使時期的前隊友、現效力於亞特蘭大勇士小聯盟的佛列契（David Fletcher）這幾個月的遭遇，實在再貼切不過。這位去年才代表義大利來台參加世界棒球經典賽、洛杉磯天使的不動一棒，現在的身份是勇士小聯盟2A的投手兼內野手。佛列契是怎麼走到今天這一步的？

佛列契和大谷翔平年紀相同（都是1994年出生），兩人也同樣是從2018年開始為天使效力，或許因為如此，據報導，佛列契是大谷在天使時期最要好的隊友之一。游擊、二壘、三壘、外野都可以守的佛列契，速度不錯，而且球棒控制能力極佳，雖然沒有長打能力，但他不易被三振的特性，讓他從新人年開始就打出不錯的成績，常常擔任天使開路先鋒的角色，為隊上的兩支強棒大谷和楚奧特（Mike Trout）製造打點機會。2020年的縮水球季是佛列契表現最好的一年，不僅打出.319/.376/.425、OPS+ 120的高水準成績、打擊率名列全聯盟第三名，還拿下一張美聯MVP選票。不過，2021年球季開始，佛列契成績下滑嚴重，原本由高打擊率撐起來的高上壘率掉到三成以下，上壘能力不足，加上完全沒有長打，佛列契的價值，就只剩下能守內野多個守位這一點了。

佛列契以前曾是相當厲害的打擊高手，常常把壞球都打安打，讓大谷和楚奧特有更多打點機會。 影片來源：John Peabody YouTube 頻道

2023年底，天使為節省薪資空間將佛列契交易到勇士，但他換了環境之後成績依舊沒有起色，在大聯盟僅短暫出賽就被下放小聯盟，之後就在勇士3A出賽，至今在3A累積的打擊率只有0.246、OPS僅0.594，成績比在大聯盟還糟。但除了成績打不出來之外，對佛列契來說還有更壞的消息，那就是季初爆出的大谷前翻譯水原一平非法簽注一案，佛列契被發現也是參與者之一。據報導，和水原一樣，佛列契也曾向地下莊家鮑伊爾（Mathew Bowyer）投注非棒球賽事，另外佛列契的好友、曾效力堪薩斯皇家體系的史楚茲（Colby Schultz）則是曾投注佛列契參與的棒球賽事。此事於五月時經媒體揭露，大聯盟隨即展開調查，目前調查仍在進行中，調查期間仍可以正常出賽，但一般預料，佛列契很難全身而退，視情節輕重，勢必會面臨罰款或禁賽的處分。以佛列契近來的低迷表現，又惹上非法下注風波，許多人推測，他的大聯盟生涯或許已經走到了盡頭。

但就在這樣的人生低谷，老天似乎又給了佛列契一個機會。5月8日，勇士3A在主場迎戰白襪3A的比賽，那天先發守二壘、職業生涯從來沒上過投手丘的佛列契在第九局大幅落後時登板，用意原本只是要在這場勝負已定的比賽，讓野手上來投球、消化最後三個出局數。沒想到，佛列契拿出了軌跡飄忽不定、時速僅60英哩的蝴蝶球，只被打了一支安打無失分，投了14球就順利完成任務。5月15日對上紅雀3A，佛列契再度在垃圾局數登板投了一局，用了18球全部是蝴蝶球，賞給對手3K、一保送、一觸身，沒有失分。

佛列契的蝴蝶球在3A意外地有效。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

這兩局的投球，讓佛列契的蝴蝶球天份受到關注，同時也讓勇士球團開始佛列契的「二刀流」實驗。在佛列契以後援投手身份出賽四場之後，五月底一場對上金鶯3A的比賽，佛列契首次以先發投手的身份登板。這場比賽，佛列契投滿五局，被打三支安打僅失兩分，同時送給對手六次三振（苦吞三振的還包括前年選秀狀元哈勒戴）。隨後佛列契被降到2A又先發了兩場，也都能投滿五局，完成先發投手的任務。總計目前為止，佛列契以先發身份出賽三場投了16.1局，防禦率3.86，對手進攻三圍僅 .207/.288/.379，壓制對手打擊的能力非常好，而以多數蝴蝶球投手最大的罩門「控球」來看，他的每九局保送控制在2.2次，也是非常優異的控球表現。

佛列契還是持續以內野手、打者的身份在小聯盟出賽，但相較於他現在貧弱的打擊能力，他的蝴蝶球顯然更讓人期待，也很可能變成已經三十歲的佛列契要重新回到大聯盟的唯一方式。以蝴蝶球為主要球種的投手向來極為稀少，能在大聯盟投出成績的更是屈指可數，2012年拿下塞揚獎的迪奇（R. A. Dickey），和去年因腦癌離世的紅襪名投威克菲德（Tim Wakefield），是近期較為人熟知的例子。但這幾年的大聯盟，除了教士隊的瓦德隆（Matt Waldron）有一顆均速78英哩、球速較快的蝴蝶球（但他也搭配速球、滑球等傳統球路），和2021年在金鶯只出賽一場的詹尼斯（Mickey Jannis）之外，僅以一顆慢速蝴蝶球打天下的投手，幾乎絕跡。這也讓佛列契靠蝴蝶球站上投手丘的故事，更增添傳奇性。

教士隊瓦德隆是目前現役大聯盟球員中唯一有在使用蝴蝶球的投手，但使用比例也不是很高。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

僅僅三場的小聯盟先發出賽，沒人知道這場蝴蝶球試驗能不能成功，而佛列契身陷賭球風波，會受到大聯盟多嚴厲的懲罰，也還在未定之天。但如果佛列契真的能靠著蝴蝶球「棄打從投」、成功轉換成一名大聯盟先發投手，那真會是今年大聯盟最古怪、最不可思議的故事之一。