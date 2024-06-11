塞爾蒂克大局在握 獨行俠恐怕已經無招可出

塞爾蒂克總冠軍賽二連勝獨行俠，贏得一點都不費力。G1塞爾蒂克107：89，打得獨行俠難人招架，G2塞爾蒂克105：98，獨行俠被打成「一人球隊」，只剩下後衛唐西奇「大三元」32分11籃板11助攻輸出，獨木難撐。

獨行俠前兩戰缺個神仙，「歐神仙」厄文連續兩場總冠軍賽沒有正常上班，場均14分，三分球8投0中，投籃命中率僅3成5。G2四個主要角色球員全失靈，瓊斯、華盛頓、克萊柏、格林總冠軍賽G2三分球13投1中，場上空間拉不開，三分失準空檔投不進，沒能給塞爾蒂克帶來更多威脅。

完美掌控總冠軍系列賽走向和優勢 塞爾蒂克贏在「防守」和「針對性」

1、獨行俠兩戰場均僅得到93.5分，塞爾蒂克防守近乎完美。

2、厄文不再打得像神仙，前兩戰場均14分，投籃命中率3成5，三分球8投全部失手，塞爾蒂克針對厄文持球突破單打釘防、封鎖，針對性非常成功。

在塞爾蒂克兩大鐵衛嚴加看管下，獨行俠後衛厄文(中)別說神仙球消失，連正常進攻都非常吃力。 美聯社

3、唐西奇大量、長時間持球，獨行俠比賽節奏被塞爾蒂克困住拖慢，厄文得分效率減半，神仙球不再發威，四名角色球員手感跟著全面熄火。

4、獨行俠教練基德手裡幾乎已沒牌可以打。板凳只剩下一個擅打爛仗，得分、投籃手感永遠無法預期後衛哈德威，用還不用，怎麼出牌，能發揮什麼作用，都是未知數。

除了防守強硬和針對性強 塞爾蒂克本身也有幾個強大優勢勝過獨行俠

1、雙J兩大球星穩定支撐體系。泰托姆、布朗兩個核心球星都有水準發揮，布朗季後賽狀況一流，東區決賽MVP，穩定得分、攻防一體，球星光環已經壓過泰托姆。泰托姆儘管總冠軍賽兩戰命中率不理想，投籃命中率3成16，三分命中率2成8，但戰術策應、防守、籃板表現極為高效，場均17分、10籃板、8.5助攻。

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塞爾蒂克球星布朗在總冠軍賽攻守兩端都有精彩演出。 影片來源：塞爾蒂克官方推特

2、雙衛攻防全能輸出加分。塞爾蒂克能如此輕鬆輾壓獨行俠，七戰四勝系列賽取得2：0領先，先發後衛哈勒戴、懷特最為關鍵，雙衛防守有效壓制獨行俠後場和供輸節奏，成為塞爾蒂克對位攻防最大優勢。

哈勒戴對位厄文，控制他的突破、投籃，防守唐西奇阻止他的傳球、創造空間，哈勒戴展現最佳防守球員水平，總冠軍賽兩戰場均19分、9.5籃板、4助攻，投籃命中率高達6成5，三分球9投4中，打得就像FMVP。懷特則是隱形超級殺手，總冠軍賽場均16.5分，三分球18投7中，三分命中率3成9，出色防守、對位、無限換防和協防成就團隊，打出菁英防守表現。

3、波爾辛吉斯禁區高度和護框，成為獨行俠難以跨越障礙。220公分波爾辛吉斯傷癒從板凳出發，出色投籃有穩定得分輸出，過人身高和防守站位，有效封鎖獨行俠禁區和底線走位攻勢，總冠軍賽兩戰場均16分、5籃板、2.5火鍋，投籃命中率高達6成，兩戰只有1次失誤。

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波爾辛吉斯的復出對獨行俠真是致命的打擊。 影片來源：塞爾蒂克官方推特

從前兩戰看來，獨行俠手裡武器和出牌、戰略已經很難做出「調整」，唐西奇還是打得像神仙，但厄文已經被塞爾蒂克針對性防守給打成凡人，獨行俠還能做的是拚防守，角色球員找回手氣，把空檔、三分球投進，同時期待厄文神仙附體，強勢歸來。

情勢對獨行俠非常不利，塞爾蒂克贏球基礎建立在防守、對位和核心主力全面發揮，泰托姆、布朗、哈勒戴、懷特、波爾辛吉斯、霍福特六名主要輪換都有水準以上表現，獨行俠很難找到塞爾蒂克破口。

如果塞爾蒂克4：0順利奪冠也不用太意外，聯盟當然不想看到這樣的過程和發展，獨行俠需要兩個神仙同時現身才有可能創造奇蹟。