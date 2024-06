塞爾蒂克大局在握 獨行俠恐怕已經無招可出

塞爾蒂克總冠軍賽二連勝獨行俠,贏得一點都不費力。G1塞爾蒂克107:89,打得獨行俠難人招架,G2塞爾蒂克105:98,獨行俠被打成「一人球隊」,只剩下後衛唐西奇「大三元」32分11籃板11助攻輸出,獨木難撐。

獨行俠前兩戰缺個神仙,「歐神仙」厄文連續兩場總冠軍賽沒有正常上班,場均14分,三分球8投0中,投籃命中率僅3成5。G2四個主要角色球員全失靈,瓊斯、華盛頓、克萊柏、格林總冠軍賽G2三分球13投1中,場上空間拉不開,三分失準空檔投不進,沒能給塞爾蒂克帶來更多威脅。

1、獨行俠兩戰場均僅得到93.5分,塞爾蒂克防守近乎完美。

2、厄文不再打得像神仙,前兩戰場均14分,投籃命中率3成5,三分球8投全部失手,塞爾蒂克針對厄文持球突破單打釘防、封鎖,針對性非常成功。

在塞爾蒂克兩大鐵衛嚴加看管下,獨行俠後衛厄文(中)別說神仙球消失,連正常進攻都非常吃力。 美聯社

3、唐西奇大量、長時間持球,獨行俠比賽節奏被塞爾蒂克困住拖慢,厄文得分效率減半,神仙球不再發威,四名角色球員手感跟著全面熄火。

4、獨行俠教練基德手裡幾乎已沒牌可以打。板凳只剩下一個擅打爛仗,得分、投籃手感永遠無法預期後衛哈德威,用還不用,怎麼出牌,能發揮什麼作用,都是未知數。

1、雙J兩大球星穩定支撐體系。泰托姆、布朗兩個核心球星都有水準發揮,布朗季後賽狀況一流,東區決賽MVP,穩定得分、攻防一體,球星光環已經壓過泰托姆。泰托姆儘管總冠軍賽兩戰命中率不理想,投籃命中率3成16,三分命中率2成8,但戰術策應、防守、籃板表現極為高效,場均17分、10籃板、8.5助攻。

