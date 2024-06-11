一壘手瑞佐陷入大低潮 洋基隊面臨交易抉擇

大聯盟球季至6月8日已打65場，紐約洋基隊以45勝20負戰績與費城人領先美聯、國聯，該隊很有機會打破連續14年未獲美聯東區冠軍的尷尬局面，在本季有所作為。不過，要維持這種勢頭還需投打兼具，隨著7月30日交易截止日逼近，充分考驗制服組眼光，他們需要做出必要調整以保持優勢，尤其是一壘可能是當務之急。

如果洋基隊一壘的戰力，未能在7月30日前讓棒子沸騰，將迫使制服組針對性補強，目前一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）進入合約最後一年，但未能打出身價，創下生涯最低的OPS整體攻擊指數.633。另一位岌岌可危的是二壘手托瑞斯（Gleyber Torres），他同樣在合約最後一年打得相當低迷，幸好在5月份開始熱起來，算是擺脫開季的荒腔走板，只是仍陷入交易傳聞中。

站球隊立場，瑞佐和托瑞斯合約均為最後一年走完，這意味著打包換內野手是合理的決定，況且過往托瑞斯始終被擺到檯面上，只是現在瑞佐棒子始終未醒轉，之後他的角色如何轉換誰都不知道，在洋基這支名門下打球壓力巨大，沒人位置一定是穩的，這也是為何兩人深陷交易疑雲，而瑞佐得想辦法在關鍵6月燃燒起來才行。

洋基二壘手托瑞斯打擊表現雖然不像瑞佐那麼離譜，但也是好不到哪裏去，很有可能會被交易出去。 美聯社

保守來看，瑞佐、托瑞斯兩人整季表現還沒到離譜程度，至少目前打擊率都超過2成25，分別繳出7支和5支全壘打。只是，這確實沒達到各界季前所預期，尤其洋基隊向來有劍指總冠軍的榮譽傳統，身為美聯豪門球隊成員、三屆全明星的瑞佐，表現只要不如生涯最佳就會被放大檢視，若持續拖打線的後腿，不排除成為交易截止日的升級籌碼。只是，洋基還有個風險得承擔，就是陣前換將對化學效應的影響有多大？

棒球就是如此奇妙的運動，有的人開季打得一無是處、換隊後虎虎生風，甚至率領新東家打一波連勝直衝季後賽，也有球隊在走馬換將後失調，無論怎麼調整都造成打線熄火，尤其洋基整體被評為聯盟最強大打線，換人也是有風險的。福斯體育台的MLB記者索薩（Deesha Thosar）評論：「我們可以說，本季洋基隊打線是大聯盟之最，此時的確不需刻意重組，以打亂他們的良好節奏。」不過，她也點名瑞佐和托瑞斯二人，現階段就是在賈吉（Aaron Judge）、索托（Juan Soto）和史丹頓（Giancarlo Stanton）「三連星」後啞火，如果有一筆能明確升級內野一、二壘的交易，洋基隊或許該考慮一下。

賈吉近況火熱無比，頻頻用大棒幫助球隊贏球，這才讓瑞佐和托瑞斯的低迷沒被放大檢視。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

賈吉和索托雙拳打遍天下無敵手，大聯盟資深記者羅森索（Ken Rosenthal）稱讚他們是聯盟最佳的左右砲手。截至6月7日，「法官」賈吉的打擊三圍為.294/.429/.662，還有領先聯盟1.091整體攻擊指數、21發全壘打和4成29上壘率。二壘安打（20）高居第二、55分打點排在第三。另一位索托在洋基第一季亦是大殺四方，擁有4成24上壘率於聯盟居次排名，另有高居第四的3成18打擊率、53分打點，17發全壘打排第五位。在兩人之後的是史丹頓，儘管打擊率只有2成34，仍有15發全壘打和36分打點。這幾位巨砲登場，就是上演一系列煙火秀，於美聯東區綻放光芒，可以理解在眾人高度吹捧三連星之餘，卻也對同隊的瑞佐期待如此之高！他過去引以為傲的長打突然消失，是否步入生涯末端？

瑞佐目前處於57支7的窘境，期間繳出的打擊率為1成23、全壘打掛零僅兩分打點，攻擊指數是.335。上一次開轟，已是近一個月前5月10日對坦帕灣光芒隊。本季，瑞佐打擊率僅為2成28、7轟、25分打點，WRC+為85，是深藏洋基打線中的黑洞。截至上周五，瑞佐fWAR為-0.1，在全聯盟倒數第12名。深入分析瑞佐的進階數據，更讓人感到憂心，34歲的他成長曲線正往下跌，根據Baseball Savant數據，包括：xWOBA .291、xBA .237、xSLG .351都在後段班，擊球初速 86.4 英里、揮棒速度 68.3英里、擊球出色率 4.7%、強擊率 32.5% 均不理想。此外，瑞佐的打擊紀律幾乎蕩然無存，追打率36%而保送率僅5.8%。簡單來說，數據反映瑞佐本季於聯盟進攻不彰。

瑞佐在4月29日對釀酒人擊出生涯300轟，隨後10場出賽還有2轟，但接下來25戰就再也沒開轟過。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

防守方面，曾四度摘金手套獎的瑞佐本季防守也退步，出局製造值（OAA）為零，遠低於2023年的6，防守失分節省值（DRS）也掛零，與2023年的3相去甚遠。實際上，他的掙扎不僅是最近的問題，甚至可追溯到上季5月底。2023年5月28日對聖地亞哥教士隊，瑞佐與教士隊外野手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在一壘發生碰撞，當時瑞佐的頭頸不適缺賽，直到6月2日宣布回歸。自那天起，瑞佐的450個打數成績為.207/.284/.299，僅有8支全壘打、34分打點、13支二壘安打，和70的WRC+。在聯盟累計450個打數的176人中敬陪末座，是否因傷促成提早步入生涯晚期不得而知。

只是，《今日美國》記者 奈安格爾（Bob Nightengale）預測，今年「可能的賣家不多」，主要是聯盟仍有24支隊伍在季後賽邊緣三場以內，所以大家仍想再拼一把，如今只能企盼瑞佐盡快甦醒，在生涯末期和洋基隊再拼一冠。