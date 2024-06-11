中職／台日職棒互動增溫 林威助是技術交流的最佳橋樑

中信將於本週末的15、16日再度進軍大巨蛋，這兩天也是「阪神甲子園球場日」主題日，這個從19年開始的主題日，雖然中間因疫情停辦，但時隔4年後於上季恢復舉辦，原本以為會隨著前總教練林威助的離開而消失，或許是因為去年由同為阪神OB的平野惠一接任季後總教練一職，這個主題日今年續辦，且適逢甲子園100年及移師大巨蛋，勢必創下中職進場人數新高紀錄。

同個週末，富邦在新莊主場也迎來成軍之後首個與日職球隊合作的主題日，太平洋聯盟及火腿都將一起參與，相關活動也是精彩可期。

台日職棒雙方的交流在近幾年有著明顯的增溫，除了上述的中信及富邦之外，統一及樂天也都與日職球團有多次交流。統一在15年曾邀請西武的吉祥物LEO來台辦見面會，開啟兩支球隊合作的契機，「雙獅會」主題日於隔年16年球季的7月首度舉辦，統一推出了許多聯名商品，深受好評，雙獅會自此延續了好幾年，中間同樣因疫情停辦，今年將恢復交流，7月底雙獅會再現。

至於樂天，早在Lamigo時期就於17年舉辦過2次「YOKOSO」主題日，當年邀請多支日職球隊的吉祥物造訪桃園，並在比賽中融入日職應援文化，吸引許多球迷進場，之後也曾與羅德、樂天進行交流賽，樂天接手後，由於本身的母集團就擁有台日兩支職棒球團，交流更加頻繁，而味全及台鋼目前雖沒有確切與日職球隊聯名的主題日，但以教練等隊職員與日職球團的關係，之後一定會跟上這波風潮。

今年還有與往年較不同的一點，就是來台擔任開球嘉賓的日職知名OB越來越多，如富邦在大巨蛋首戰請來的西武秋山幸二及將在本週來台的火腿杉谷拳士，中信同樣在本週末會有阪神金本知憲及糸井嘉男兩位來開球，球迷們也能期待接下來半年還會有哪位大咖日職球星來台。

在台灣頗具知名度的火腿OB杉谷拳士，將於週末在富邦主場新莊球場開球。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

不只台日職球團間的活動交流，近年中職再度興起日籍教練風，包括中信及樂天的總教練平野及古久保健二，都是先來台擔任教練，之後再升任球隊總教練，而其他如富邦的垣內哲也及稻田直人、統一的玉木朋孝、味全的高須洋介，都是日職OB，老球迷很熟識的台鋼横田久則更有台日兩方經驗，他們的加入對台灣的職棒很有幫助。

這幾年除了合辦活動之外，球季前後也有不少中職教練及球員到日職球團觀摩，但如果要有更深一步的技術交流學習，或許需要一位待過台日兩國職棒，且都有球員及教練經驗，能夠從中整理兩國在棒球發展上不同之處，將日職的優點與台灣球界分享，從更高角度來提出建言，讓中職更進步的專業人士，剛參加完阪神台灣日，獲得滿場觀眾歡迎的開球嘉賓林威助，當然是最適合的人選。

林威助(右)上週也與近畿大學學弟佐藤輝明相見歡。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團

林威助在日本近畿大學畢業後被阪神選進，待了10年的時間，返台後加入中信也打了4季，隨後在21年擔任中信總教練，連續2年拿下總冠軍，去年5月被撤換轉任海外發展顧問，季後離隊，以他的經驗、能力及人脈，絕對是成為台日職棒技術交流最佳橋樑的不二人選，就看台灣棒球界是否有空間讓他發揮長才了。